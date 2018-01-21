 Командиры попавшего в плен наемника собираются выдать его за дезертира, - штаб АТО. АУДИО радиоперехвата

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Развернутая в российских СМИ информационная кампания по обвинению сил АТО в проведении диверсий и захвате в плен "защитника ДНР" является очередным проявлением искажения реальных фактов. На самом деле пленный боевик с позывным "Малой" является заместителем командира 1 стрелкового взвода, 1 стрелковой роты, 3-го-го стрелкового батальона и выполнял боевую задачу в составе ДРГ деятельность которой была разоблачена", - говорится в сообщении.
В разведке штаба АТО не исключают появления новый фейковой публикации, в которой сообщат, что "Малой" по собственной инициативе дезертировал с позиций.
Такую версию приняли во время совещания командования 9-го "отдельного штурмового мотострелкового полка" наемников РФ, учитывая возможные угрозы и последствия разглашения пленным информации.
Когда Ельцин передавал власть Путину - ставки были высоки. Либо тюрьма для Ельцина и членов его «семьи», либо - разорение страны. Он прекрасно знал, что этот невзрачный человечишко - не просто хмырь, носящий кличку «Окурок». Он - вор и убийца. Теперь ставки еще выше. На карту поставлена безопасность самого мироздания...
Путин был и остался скрытным серым чмошником, молью. Конечно, ему сказали про компромат и всю жизнь он живёт в диком страхе. Но получив формальную власть, Путин свои чмошные психиатрические комплексы и полнейшую ничтожность всю жизнь лихорадочно маскирует человеческой кровью и мясом своих орков. Обидно подчиняться чмошнику... Поэтому фсбэшные орки слепили из этого червяка "бога" и предоставили толпе возможность поклоняться ему. Толпа не может без поклонения идолам - по-русски "царям". Это не имеет совершенно ничего общего с монархией. Чем кровавее идол - тем больше любовь и поклонение. Если идола нет - они его выдумают, поверят в выдуманное ими же, и сдохнут за эту выдумку... Так было, так есть. Будет ли дальше?
Но хотеть-то могут...
Згідно Закону має бути саме така назва
До того ж, як додатковий бонус, від такого формулювання у рашистів дуже підгорятиме.
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично царь - ВэВэХуйло???
Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!
Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну и что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо -
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
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😀
ну всё раша тудэй, звезда, нтв и прочие гавнометы снова взорвутся - "хунта поймала малыша, а его родители заявляют что он сам ушел за конфь'етами к бендеровцам".. абалдеть шо творится......
Дезертир - попавший в плен к бандеровцам российский военнослужащий.
Хто був той знає...
😎
этот упырь четко его опредилил на наблюдателя (глазки - наблюдатель, корректировщик)
так шо по полной споет кац, если дотянет
Обменяют на кого то.
2-Кредит погасим.
3-Шахтеры и трактористы!
4-Бендеровцы и Хвашизды!
5-"Мы своих ...бросаем"...
6-Путлер-Бох!!!