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 Командиры попавшего в плен наемника собираются выдать его за дезертира, - штаб АТО. АУДИО радиоперехвата

Командование наемников РФ пытается скрыть неудачные действия своей ДРГ на Приморском направлении и распространяет дезинформацию.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Развернутая в российских СМИ информационная кампания по обвинению сил АТО в проведении диверсий и захвате в плен "защитника ДНР" является очередным проявлением искажения реальных фактов. На самом деле пленный боевик с позывным "Малой" является заместителем командира 1 стрелкового взвода, 1 стрелковой роты, 3-го-го стрелкового батальона и выполнял боевую задачу в составе ДРГ деятельность которой была разоблачена", - говорится в сообщении.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: За жизнь захваченного в плен российского диверсанта украинские медики боролись семь часов. ВИДЕО

В разведке штаба АТО не исключают появления новый фейковой публикации, в которой сообщат, что "Малой" по собственной инициативе дезертировал с позиций.

Такую версию приняли во время совещания командования 9-го "отдельного штурмового мотострелкового полка" наемников РФ, учитывая возможные угрозы и последствия разглашения пленным информации.

Командиры попавшего в плен наемника собираются выдать его за дезертира, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3045677
 
 
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Ясна річ, що він позавчора звільнився, вчора у самохід пішов, а нині з "Фенікса" зателефонував і сказав, що не прийде.
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ну все по плану...руцкие своих не бросают
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А, когда это было? Свои - это когда наливают! А, если уже не наливают, то значит одели костюм и ушли за глаза! Командиры попавшего в плен наемника собираются выдать его за дезертира, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2335
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Александр Сотник: Предсмертное видение империи

Когда Ельцин передавал власть Путину - ставки были высоки. Либо тюрьма для Ельцина и членов его «семьи», либо - разорение страны. Он прекрасно знал, что этот невзрачный человечишко - не просто хмырь, носящий кличку «Окурок». Он - вор и убийца. Теперь ставки еще выше. На карту поставлена безопасность самого мироздания...
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Какие будут предложения?
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ая яяяяяй ельцина судить? запрос в небесную канцелярию?
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Когда Ельцин с Чубайсом передавали власть Путину, тот был чмошником, послушным лакеем знати, тихим носильщиком чемоданов. Они совершенно не беспокоились о своём будущем. Почему? ДА ПОТОМУ ЧТО ЗНАЛИ О ЕГО ТЩАТЕЛЬНО СКРЫВАЕМОЙ ИМ ТЯГЕ К МАЛЬЧИКАМ - ПЕДЕРАСТИИ. Конечно же, они позаботились о компромате на него. Качественное видео со звуком, во всей красе... Как минимум. И не одно. Этот компромат был у семьи Ельцина - предоставлено Чубайсом, и до сих пор имеется у этого же хитрого и предусмотрительного Чубайса. Вот почему его, Чубайса, и его друзей никто и никогда не тронет... И Чубайсу выгоден Путин - он его гарантия неприкасаемости...
Путин был и остался скрытным серым чмошником, молью. Конечно, ему сказали про компромат и всю жизнь он живёт в диком страхе. Но получив формальную власть, Путин свои чмошные психиатрические комплексы и полнейшую ничтожность всю жизнь лихорадочно маскирует человеческой кровью и мясом своих орков. Обидно подчиняться чмошнику... Поэтому фсбэшные орки слепили из этого червяка "бога" и предоставили толпе возможность поклоняться ему. Толпа не может без поклонения идолам - по-русски "царям". Это не имеет совершенно ничего общего с монархией. Чем кровавее идол - тем больше любовь и поклонение. Если идола нет - они его выдумают, поверят в выдуманное ими же, и сдохнут за эту выдумку... Так было, так есть. Будет ли дальше?
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Конечно же, несоучайным было назначение Путина в ГДР. Он был директором дрезденского Дома Дружбы СССР. Что это? Приём делегаций, застолья, бомонд с разных стран... Кто в бомонде? Да те же, кто всегда - нетрадиционно ориентирующиеся. А как получить информацию? КГБ знал как... Через постель. Но девочки не всегда годились... И потому на службе нужны были особи определенного типа. Как сотрудник "Моль"...
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та да...монголия-яркий пример.хотя времена не те.лет через сто обломки очухаются и привыкнут жить врозь.а ктото будет поглощен...
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На трибунале в Гааге выступит, как свидетель.
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Так руками машут, будто вознестись хотят...
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Нет возражений.
Но хотеть-то могут...
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Они там все на блокпостах продукты у бабушек отнимают . Штепа и Ефремов тому свидетели . Так что наградить и в МВД устроить .
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они их выбрасывают, как использованные гондо... простите, как использованные новороссы.
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Вот так то ,пацан, и без яиц и без бабла и без ...короче и на... никому не на. А шо тут скажешь? расеясваихнибрасаит!
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Час переходити до терміну "член незаконних збройних формувань донецької окупаційної адміністрації роSSії" (НЗФ ДОАр).

Згідно Закону має бути саме така назва
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Є Закон і його треба виконувати. Доречі це є правильна назва, а не якесь сором'язливе "ДНР", "АТО" тощо. Інші країни давно говорять про окупацію на Донбасі, а ми чомусь робимо вигляд, що окупанти лише в Криму.

До того ж, як додатковий бонус, від такого формулювання у рашистів дуже підгорятиме.
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ну вот ...обработали излученим и фсе! нет рюськава чилавека!
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Обычно подранка (ПОДРАНОК, подранка, муж. (охот.). Зверь или птица, подраненные охотником. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940.) добивают, чтобы не мучился......
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от российских собак все гойсударство отвернулось!! и всегда так было и будет!!!
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***
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично царь - ВэВэХуйло???
Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!
Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну и что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо -
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
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А пусть его руцькие федересты как дезертира на нейтралке расстреляют. или повесят, а мы поверим

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всех беспризорных инвалидов дедоввоеваловых коммуняки уничтожили
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Это секретный, как они думают, Командири найманця, що потрапив у полон, збираються видати його за дезертира, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1267 рашистский спутниковый телефон.
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Да, это новейшие нановозные технологии.

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та пох параше на своих, когда в сирии двух пидоров взяли иг, они тоже пиздели мол не их... армия параши полный отстой ...и генералы у них гавно комуняцкоеи тупое , все генералы при совке почти были украинцы, и давали просраться во 2 мировой
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В Сирии климат иной, у них от него головы отваливаются..
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Надо вспомнить, что Ичкерию к Независимости повёл и десять лет давал проср... просвистеться Рашке генерал-майор авиации Дудаев, командир стратегической 326-й Тернопольской тяжёлой бомбардировочной дивизии 46-й воздушной армии стратегического назначения.

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Каспаров ( известный шахматист, это для кацапов) в этой ситуации рекоммендовал сдаваться...
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Пам'ятаю як брехали про двох російських військових, а потім поміняли на Савченко...На кого тепер міняти будуть?
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так москали его в дезеры прописали...ему теперь одна судьба - петь у особистов долго и громко...замок может и не дурак совсем, и толковое знает чо нить Командири найманця, що потрапив у полон, збираються видати його за дезертира, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4852
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ну всё раша тудэй, звезда, нтв и прочие гавнометы снова взорвутся - "хунта поймала малыша, а его родители заявляют что он сам ушел за конфь'етами к бендеровцам".. абалдеть шо творится......
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Новейший толковый словарь российского (в народе - кацапского) языка:
Дезертир - попавший в плен к бандеровцам российский военнослужащий.

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Вангую, що цього прокацапського орка Геращенко теж візьме під свою "опіку", а потім його просто віддадуть "з метою пришвидшення процесу обміну заручників", який за попередньою інформацією буде аж тільки у лютому. Цікаво буде, по якій формулі буде обмін. Не здивуюсь, коли риго-соєві назвуть формулу "10 за 1", тобто за одного українця десять прокацапських лугандонських орків.
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Предварительная формула, вроде 74 на 29. Пипец, конечно.
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А нехило подфартило "дезертиру"! Свои кореша бросили подыхать, а хунтята вытащили суку с поля боя, медики 7 часов боролись за его никчёмную жизнь, почти 1,5 литра плазмы на гадёныша истратили. А оно теперь тоже будет буровить, что, дескать, заблудившийся отпускник. Безумно жаль усилий врачей и ту плазму, которой может не хватить для спасения жизни нашего раненого парня!
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Нююю...У лікарів "клятва ГІпократу'"...У наших Укропобійційв інша мотивація, а нафік цей тулуб ще тягти треба було-тихо прирізав і без проблем... Є мотивація...

Хто був той знає...

😎
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шото ценсор не то городит
этот упырь четко его опредилил на наблюдателя (глазки - наблюдатель, корректировщик)
так шо по полной споет кац, если дотянет
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Получит "малой" большого перца под зад от наших - вот и вся правда нарисуется. Кстати, "это", как и его дохлые командиры, вонять уж начал?
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Какая разница ?
Обменяют на кого то.
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Не, не тот. Тот калека. Меня радуют его слова на видео с 5:55 . Ну прям бальзам.
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хм помниться броник с позывным "малой" мелькал в на фотке , там подавалось что броник был снят со жмура под авдеевкой , сколько у них там ещё таких "малых" ....
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1-Их там нет!
2-Кредит погасим.
3-Шахтеры и трактористы!
4-Бендеровцы и Хвашизды!
5-"Мы своих ...бросаем"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандиры попавшего в плен наемника собираются выдать его за дезертира, - штаб АТО. АУДИО радиоперехвата
 
 
 
 
 
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