 Командиры попавшего в плен наемника собираются выдать его за дезертира, - штаб АТО. АУДИО радиоперехвата

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Развернутая в российских СМИ информационная кампания по обвинению сил АТО в проведении диверсий и захвате в плен "защитника ДНР" является очередным проявлением искажения реальных фактов. На самом деле пленный боевик с позывным "Малой" является заместителем командира 1 стрелкового взвода, 1 стрелковой роты, 3-го-го стрелкового батальона и выполнял боевую задачу в составе ДРГ деятельность которой была разоблачена", - говорится в сообщении.

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В разведке штаба АТО не исключают появления новый фейковой публикации, в которой сообщат, что "Малой" по собственной инициативе дезертировал с позиций.

Такую версию приняли во время совещания командования 9-го "отдельного штурмового мотострелкового полка" наемников РФ, учитывая возможные угрозы и последствия разглашения пленным информации.