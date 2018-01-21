Женщину, помилованную для продолжения освобождения украинских заложников, передали на КПВВ "Майорск", - Геращенко.

"На КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников. Эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, в неи ампутированы конечности и есть младенец", - написала представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, женщина написала президенту письмо, в котором раскаялась в преступлении, признала вину и просила помилования ради маленького ребенка. О ее освобождении Ирина Геращенко написала 20 января.
В тот же день ранее президент Украины Петр Порошенко на встрече с митрополитом Украинской православной церкви Онуфрием и представителем президента в Трехсторонний контактной группе Ириной Геращенко Украина заявил, что ждет освобождения из плена еще несколько военных.
https://antikor.com.ua/articles/216497-horosho_gorit_v_rossii_vspyhnula_podvodnaja_lodka
Вот так! А помню, как-то учения по спасению затонувшего атомного подводного крейсера "Курск" тогда на двойку прошли.......
Це вже не поїздки на Мальдиви...
Набагато серйозніше і потенційно небезпечніше. Сьогодні стало відомо, що Порошенко час від часу проводить таємні зустрічі з Путіним. Без жодного інформування суспільства, нас з Вами - ні про мету, ні про формат, ні про результати цих зустрічей. Ні до, ні під час, ні після їх завершення. Які питання Порошенко обговорює з Путіним у закритому режимі: Донбас? Крим? Чи як йому вигідно обміняти свої підприємства в Росії на російські активи в Україні? Невідомо. Де вони зустрічаються? Напевно не на Банковій. Тоді де: у Кремлі? В Сочі? На Алтаї? На своїх віллах у Іспанії? Невідомо. З ким Порошенко літає до Путіна: з Клімкіним? З Медведчуком? З дружиною? Невідомо. Що дали ці зустрічі, про що вдалося домовитися, про що не вдалося? Невідомо. І це - неправильно. Неприпустимо!
Джерело: https://korrespondent.net/…/3931286-peskov-rasskazal-o-vstr…
P.S. АП заявила, що зустрічей з Путіним після Мінська у Порошенка не було. Добре, повіримо, а ДО Мінська - таємні зустрічі були?
пИськов на то и существует у хуйла,шоб врать напропалую.
Когда я спросил не кацапском форуме - По законам какой страны был проведен референдум в Крыму?", мне ответили - "По законам справедливости".
Я достаточно чётко объяснил?
работают как госслужащие
порошенко назначил наградьі за их головьі, или тьі как всегда
дурника включишь ?
отсасывай рошен потихоньку себе и радуйся...
нафиг те думать?
а вообще то тупых троллей понабирал Стэць...
...ЖЕСТЬ...
За неё взялись правоохранительные органы США.
Вот думаем - у овоща был лыжник у этих медсестра.
Его точно ждёт участь кАддафи и это сделают скоро.
Муж свинья , она алкоголичка как порох.
А если честно, то Педро понимает что второго срока не видать, будет просить своего плешивого начальника обострить ситуацию чтоб ввести военно положение.
А зрадоботы строчат что обмены происходят благодаря нашим западным партнерам.
"Громадське" каже, що її вже віддали окупантам. Все робиться швидко і "чьотко" тоді, коли це треба прокацапським оркам, лугандонам або просто "торговим партньорам". Проте, здається, ця ж Геращенка бубніла, що наступну партію заручників будуть обмінювати лише у лютому.
Странная вещь, - видит бог, -
Есть у кацапов копыта
Даже, когда нету ног.
P.S. вот такий вот загадошний народ...
Хвост отчыкрыжим, и спилим рога.