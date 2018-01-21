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 Политика Украины
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 Женщину, помилованную для продолжения освобождения украинских заложников, передали на КПВВ "Майорск", - Геращенко

На контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" состоялась передача женщины, помилованной президентом Ураины Петром Порошенко.

"На КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников. Эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, в неи ампутированы конечности и есть младенец", - написала представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Женщину, помилованную для продолжения освобождения украинских заложников, передали на КПВВ Майорск, - Геращенко 01

Напомним, женщина написала президенту письмо, в котором раскаялась в преступлении, признала вину и просила помилования ради маленького ребенка. О ее освобождении Ирина Геращенко написала 20 января.

В тот же день ранее президент Украины Петр Порошенко на встрече с митрополитом Украинской православной церкви Онуфрием и представителем президента в Трехсторонний контактной группе Ириной Геращенко Украина заявил, что ждет освобождения из плена еще несколько военных.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 50 освобожденных из плена украинцев еще проходят лечение, - Зарецкая

Источник: https://censor.net.ua/n3045674
 
 
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Сегодня, 21 января, произошёл пожар на стоянке подводных лодок в бухте Улисс во Владивостоке. Как сообщает наша подписчица, пожар потушили за три минуты. Причина пожара неизвестна. Информации о пострадавших нет. ⠀ UPD: Учения по ликвидации пожара прошли в воскресенье на территории соединения подводных кораблей Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе ТОФ. ⠀ "На территории соединения подводных кораблей ТОФ среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе с использованием имитации. Условное возгорание было ликвидировано за шесть минут. Личный состав справился на "отлично", - говорится в сообщении. ⠀ "В учениях принимало участие около 30 человек", - уточнили ТАСС в пресс-службе ТОФ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, пожарные подразделения ведомства к ликвидации ЧС районе бухты Улисс не привлекались. ⠀ Источник: tass.ru ⠀ #newsvl#владивосток#приморскийкрай#приморье #vladivostok#уссурийск #находка#newsvlru
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Та да! "На территории соединения подводных кораблей ТОФ среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе с использованием имитации. Условное возгорание было ликвидировано за шесть минут. Личный состав справился на "отлично".
Вот так! А помню, как-то учения по спасению затонувшего атомного подводного крейсера "Курск" тогда на двойку прошли.......
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А. Гриценко

Це вже не поїздки на Мальдиви...
Набагато серйозніше і потенційно небезпечніше. Сьогодні стало відомо, що Порошенко час від часу проводить таємні зустрічі з Путіним. Без жодного інформування суспільства, нас з Вами - ні про мету, ні про формат, ні про результати цих зустрічей. Ні до, ні під час, ні після їх завершення. Які питання Порошенко обговорює з Путіним у закритому режимі: Донбас? Крим? Чи як йому вигідно обміняти свої підприємства в Росії на російські активи в Україні? Невідомо. Де вони зустрічаються? Напевно не на Банковій. Тоді де: у Кремлі? В Сочі? На Алтаї? На своїх віллах у Іспанії? Невідомо. З ким Порошенко літає до Путіна: з Клімкіним? З Медведчуком? З дружиною? Невідомо. Що дали ці зустрічі, про що вдалося домовитися, про що не вдалося? Невідомо. І це - неправильно. Неприпустимо!
Джерело: https://korrespondent.net/…/3931286-peskov-rasskazal-o-vstr…
P.S. АП заявила, що зустрічей з Путіним після Мінська у Порошенка не було. Добре, повіримо, а ДО Мінська - таємні зустрічі були?
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Женщину, помилованную для продолжения освобождения украинских заложников, передали на КПВВ "Майорск", - Геращенко - Цензор.НЕТ 4684 корр,где владелец курченко выдал сенсацию.а ты носишь...
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І я кажу, що це путінська інформація.
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Вже відповідь була, що це брехня. А я ще раз переконався, що для зрадоботів головне це славити ПР.
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Там на форуме год назад была натуральная кацапская помойка...
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https://www.unian.ua/world/2357467-peskov-zayaviv-scho-nepublichni-zustrichi-putina-i-poroshenka-mayut-mistse.html І оце курченко??? А ти знаєш судячи по тому як активізувались шокоботи схоже що це правда - погано працюєте шоколадок не отримаєте.
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То все інформація від путіна, тому про тебе теж все зрозуміло.
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Це для тебе він путін для мене він ХУЙЛО і судячи по всьому він далеко не останній "корефан" для твого шоколадного бариги - барона мальдівського. Кінець розмови - можеш не паритись на мені більше шоколадок не заробиш.
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Раз брешеш, то відповідаю: так він хуйло, а ти повторюєш його слова.
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Головне щоб не вийшло як з Мальдівами - візьме піськов або хуйло і оприлюднить інформацію з точною датою місцем зустрічі і відеозаписом цікаво що тоді любителі шоколадок писати будуть?
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а шо с мальдивами вышло? Жінку, помилувану для продовження звільнення українських заручників, передали на КПВВ "Майорськ", - Геращенко - Цензор.НЕТ 7703нашел своего инкогнито и взял интервью?
пИськов на то и существует у хуйла,шоб врать напропалую.
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Я не "ем" всё подряд и отделяю факты от комментариев. Если в Крыму проведён "референдум", то он должен быть проведён по законам страны, а не из сракальных "законов" про гавань и возвращение домой...
Когда я спросил не кацапском форуме - По законам какой страны был проведен референдум в Крыму?", мне ответили - "По законам справедливости".
Я достаточно чётко объяснил?
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Униан (unian.net) - владелец Игорь Коломойский
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гьіга, на территории лнр, днр, крьіма есть люди, которьіе
работают как госслужащие
порошенко назначил наградьі за их головьі, или тьі как всегда
дурника включишь ?
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Скоріше зрадоботам треба повернути ПР у владу.
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так пр ( кодла агента вышки) никуда не девалась она вся сейчас под крышей мыролюбного агента лолы.
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Далеко не вся. Більшість в опоблоку.
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Вроде и новость . а не о чем . Где конкретика ?.Даты , места встреч .
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ну на...кто вбросил-тот пусть и доказывает Жінку, помилувану для продовження звільнення українських заручників, передали на КПВВ "Майорськ", - Геращенко - Цензор.НЕТ 1848много чести для вас,зрады каждую вашу брехню доказывать
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Так наша цель-вброситьМы вбросили,мы и раскручиваем.А твое дело-доказать что у лоло не сын,а дочь.Нам то по пофиг.Вот и доказывай.
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это нам пофиг...а тебе бабло не отломится
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нафига тебе?...
отсасывай рошен потихоньку себе и радуйся...
нафиг те думать?

а вообще то тупых троллей понабирал Стэць...
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Обосзрада сама за себя говорит, когда говновброс от Писькова хавает как шоколадозаменитель.
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раз сказали не було! - значить не було. Треба вірити, а не постійно сумніватися!
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Кому вірити - шоколадному баризі і брехачу???
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Вір Путлеру!!! Вір йому!!! Він самий правдивий!!!
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Что они об этом так радостно рапортуют, как будто ВВП в 2 раза увеличили?
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А че грустить? Правосеки на радостях, по старинке... как разопнут, как изнасилуют до эпилепсии)))))
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Вона вбила двох воїнів і в те, що вона жалкує я не вірю. З другого боку вона нам не потрібна.
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Теж не підтримую, бо хто вбив не має права на помилування.
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Вона і луганді не потрібна. Тим більше - каліка. Це швидше всього така тонка цинічна кара, особливо після того, як стало відомо, що попередні відпущені при обміну терористи гріють нари по підвалах ордло. А в Україні її потрібно було б і протезувати, і забезпечувати більш-менш достойне існування. Бо все-таки громадянка України. І дітей забезпечити теж потрібно було б. А так - всі проблеми буде вирішувати у любимій луганді. І то, якщо на підвал не попаде за те, що буцімто розкаялась. Жінку, помилувану для продовження звільнення українських заручників, передали на КПВВ "Майорськ", - Геращенко - Цензор.НЕТ 9916
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Можливо, але вона засуджена і двічи за один злочин не карають.
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Наші - не карають. А їхні карають і без "злочину"! Жінку, помилувану для продовження звільнення українських заручників, передали на КПВВ "Майорськ", - Геращенко - Цензор.НЕТ 2570
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Ну так. Була засуджена, відбувала покарання і була амністована. Вангую - аби знову відбувати покарання на підвалі в ордло.
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Так і є, а можливо просто кинуть напризволяще вмирати.
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Як це не цинічно звучить, але для цієї стерви це буде найкращий варіант.
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Жалю дійсно нема, бо тоді не буде відповіді для вбитих нею вояків.
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Так отож. І зауважте, це ще не Боже покарання. Це просто Господь від неї відвернувся. А покарання ще попереду.
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Вона в цій грі - розмінна фішка. хотілося щоби її обміняли на полоненого військовця, а не на цивільних аматорів-аніматорів.
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на территорию Украины , временно оккупированной парашей может проситься только свиноматка...

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...Верховна Рада прийняла законопроект №6327 про медичну реформу. «За» реформу проголосувало 240 депутатів. Аналіз основних положень реформи.За все заплатять пацієнтиhttps://antikor.com.ua/articles/216500-suprun_ostatochno_z_gluzdu_zjihala_65_tis._za_diagnostiku_sertsja_i_tse_shche_ne_vse
...ЖЕСТЬ...
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Там де лікують є прейскуранти. Ліки всі купують за свої гроші, лікарям гроші носять...
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Вы вообще знаете , что она даже не врач , а просто медсестра.
За неё взялись правоохранительные органы США.
Вот думаем - у овоща был лыжник у этих медсестра.
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Ирка, кто бы тебя куда нибудь передал! Больше пользы было бы!
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Патриотов садит порох , сепарам воля. Это гуманно порохоботы ?
Его точно ждёт участь кАддафи и это сделают скоро.
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Дай бог чтоб еще участь каддафи настигла порохоботов. Палкой в задницу чтоб отжарили прямо на Крещатике. Этого ватного рабского мусора не должно быть в Украине.
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Та кто она такая？лолита помиловала и прямо сразу доставили на отсос "в надежде что на нее кого то отдадут"
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Пишут, что договорились обменять. Просто ее отдали первой, а теперь боевики должны вернуть нашего.
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Уважаемые , Вы заметили её мешки под глазами от алкоголя ?
Муж свинья , она алкоголичка как порох.
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Походу, "гарант" помилував ту лярву по проханню "торгових партнерів". По словам "Алі Хасана" , та жаба вбила двух наших воїнів. Цікаво, а кого "торгові парнери" віддадуть в замін? Чи про це мова не йшла?
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Не по моїм словам, а можете знайти як це було. Відомо навіть її ім'я.
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Это случайно не та тетка, которая подорвала Хараберюша?
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Когда Лолита запоёт что нам пора в таёжный союз?
А если честно, то Педро понимает что второго срока не видать, будет просить своего плешивого начальника обострить ситуацию чтоб ввести военно положение.
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Ее помиловали для продолжения обмена.
А зрадоботы строчат что обмены происходят благодаря нашим западным партнерам.
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Почему не обменяли, а так передали ? Кому верите ?
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А чего эту "укороченную" сепаратистку не поменяли хотя бы на какого-нибудь мальчишку-фаната? Или захерченко слабо было фактически ребёнка "помиловать"? Какие ж эти дырявые царьки зашуганные, если для них дети представляют чуть ли не смертельную угрозу!
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Женщину, помилованную для продолжения освобождения украинских заложников, передали на КПВВ "Майорск", - Геращенко.

"Громадське" каже, що її вже віддали окупантам. Все робиться швидко і "чьотко" тоді, коли це треба прокацапським оркам, лугандонам або просто "торговим партньорам". Проте, здається, ця ж Геращенка бубніла, що наступну партію заручників будуть обмінювати лише у лютому.
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Савченко обменяли на двух помилованных президентом убийц Пугачева.
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Яке,він,мав право помилувати вбивць? Ідіотія Зашкалює !!
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Ой. Мовчіть за ту Савченку. Як я радів її визволенню, як я зараз "опухєваю" від неї... Срамота і капець...
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В этих кацапах сокрыта
Странная вещь, - видит бог, -
Есть у кацапов копыта
Даже, когда нету ног.

P.S. вот такий вот загадошний народ...
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Но не волнуйтесь, - добьем мы врага, -
Хвост отчыкрыжим, и спилим рога.


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Цікаво, коли,владні хвойди оприлюднюватимуть, кого й за,що,вони, милують ??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖенщину, помилованную для продолжения освобождения украинских заложников, передали на КПВВ "Майорск", - Геращенко
 
 
 
 
 
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