Женщину, помилованную для продолжения освобождения украинских заложников, передали на КПВВ "Майорск", - Геращенко.

"На КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников. Эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, в неи ампутированы конечности и есть младенец", - написала представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, женщина написала президенту письмо, в котором раскаялась в преступлении, признала вину и просила помилования ради маленького ребенка. О ее освобождении Ирина Геращенко написала 20 января.

В тот же день ранее президент Украины Петр Порошенко на встрече с митрополитом Украинской православной церкви Онуфрием и представителем президента в Трехсторонний контактной группе Ириной Геращенко Украина заявил, что ждет освобождения из плена еще несколько военных.

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