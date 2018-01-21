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Все про:Киев (15218) Министерство культуры и туризма (284) пожар (2975)

 Минкульт просит киевские власти выкупить памятник архитектуры, в котором накануне был пожар

Минкультуры выразило глубокую обеспокоенность пожаром в здании №12-14 по улице Богдана Хмельницкого в Киеве.

"Министерство культуры обращается к киевскому городскому голове как руководителю местного органа охраны культурного наследия с призывом провести обследование всех памятников на территории Киева и принять надлежащие меры для их сохранения. В частности, применить определенные действующим законодательством меры воздействия к тем владельцам (пользователей), которые допускают ненадлежащее содержание памятников, что несет угрозу их уничтожения", - цитирует Цензор.НЕТ заявление, опубликованное на сайте Минкульта.

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В ведомстве высказывают надежду, что владельцы (пользователи) памятника по улице Б. Хмельницкого, 12-14 получат предписание, а киевская власть обратится с иском в суд о выкупе достопримечательности. Здание является памятником архитектуры местного значения № 635-КВ (Приказ Министерства культуры и туризма Украины от 15.09.2010 № 706/0/16-10).

В частности, согласно части первой статьи 24 Закона Украины "Об охране культурного наследия" владелец или уполномоченный им орган, пользователь обязаны содержать памятник в надлежащем состоянии, своевременно проводить ремонт, защищать от повреждения, разрушения или уничтожения.

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Согласно части четвертой указанной статьи в случае возникновения угрозы для сохранности памятника его владелец или уполномоченный им орган, лицо, которое приобрело право владения, пользования или управления, обязаны немедленно сообщить об этом орган охраны культурного наследия областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций и орган местного самоуправления, на территории которого расположен памятник.

Напомним, сообщение о возгорании в старинном особняке по ул. Богдана Хмельницкого поступило спасателям 20 января 2018 года в 19:42. По прибытию на место происшествия было установлено, что горят 5-6 этажи, а также крыша здания. Площадь пожара составила около 800 кв.м. Ликвидировали возгорание в 23:38.

Источник: https://censor.net.ua/n3045673
 
 
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Инвесторы...они ж такие непредсказуемые.. Минкульт просит киевские власти выкупить памятник архитектуры, в котором накануне был пожар - Цензор.НЕТ 3446
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Кличко , это твой шанс стать порядочным человеком и вернуть себе авторитет...
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Наивный вы человек. Хороший. Кличко будет совладельцем нового небоскрёба в центе Киева. Это с его точки зрения - тоже авторитетно.
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Что? У Кличко авторитет только в боксе. Был и остается. Во всех остальных сферах человеческой деятельности он бесполезен. Мэр с него такой же как с Черновецкого - ворует...
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Цілком необов'язково викупляти цю рухлядь за гроші киян. Будівля, що згоріла, не є архітектурним шедевром. Ті, хто так стверджує, - зацікавлені брехуни або недолуги. Не треба нас дурити, ми ще не п'яні. Меру слід прослідкувати, щоб на цьому місці була побудована будівля, яка б покращила архітектурний стиль Хрещатика. Усього-навсього.
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А чего сразу к Кличко? Минкульт? А? Обратитесь к недавно избранному председателю Украинского культурного фонда, недавно слетавшего на Мальдивы на недельку за 500 000 баксов с семьёй, которого поддержали все члены наблюдательного совета, а вы отметили это! Кому, как не Маринке сейчас блеснуть, типа не зря за неё впрягались? Вперде Минкульт! Вперде!!!
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Кличка и так Климкин зае6ал, ходит по пятам, следит, как он лопатой снег раскидывает! Ещё Минкульт сюда же! Вы доФера для Киева и киевлян сделали? Хении, мля!!!
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Зря обращаетесь . К культуре и истории у них отношение как " груше " боксерской .
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Паниковский вас продаст, купит и ещё раз продаст. Но уже дороже...(с)

Быть там очередному "парусу", "гулливеру" или т.п. Не зря же его поджигали...
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Площадь здания маловата для ТРЦ. А вот для борделя - в самый раз.
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Чем тебя, кацманавт, не устраивает "Парус". Великолепное здание, которое отлично вписывается в архитектуру бессарабского квартала. Живу рядом с ним. Когда прохожу мимо, душа радуется. Или тебе по душе безвкусные мещанские здания конца девятнадцатого века, коим есть сгоревшее здание.
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Этот стиль архитектуры был характерен для Европы конца 19 начала 20 вв. И везде его стараются сохранить - Прага, Будапешт, Вильнюс и т.д. Киев строился с учётом тех архитектурных европейских веяний, которые были в тренде в то время. Разумеется впарить небоскрёб не проблема, проблема, как это потянут старые коммуникации и возможность припарковать машину в центре Киева жильцам этих небоскрёбов. Мінкульт просить київську владу викупити пам'ятник архітектури, в якому напередодні була пожежа - Цензор.НЕТ 5854
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Меня не устраивает там цена на подземный паркинг и количество приезжающих туда авто. Это создаёт проблему в бессарабском квартале.
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Більш за все, для того ця будівля й горіла, щоб потім визнати аварійним і знести.
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Ой не для того она горела, не для того!
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В декабре горел старинный дом ( Щекавицкая , 19/33) . Позавчера ходил - смотрел на него . Огласите собственников зданий !
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не написано что за помещения в здании: квартиры или офисы.
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Легким рухом соєвих спітнілих злодійських рук пам'ятка місцевої архітектури перетворюється...перетворюється...перетворюється на пам'ятку зажерливості, аморальності, підлості і недолугості представників влади (центральної та місцевої).
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Захапали здание. Шоб було. Подавились. Нести этот чемодан без ручки оказалось тяжело - а бросить жалко. Появился план - поджечь, потом "продать городу".
Искать связи собственников - очень тесные связи - надо среди нынешних в кивской власти. Только они могут такое пролоббировать и провернуть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинкульт просит киевские власти выкупить памятник архитектуры, в котором накануне был пожар
 
 
 
 
 
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