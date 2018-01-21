 Минкульт просит киевские власти выкупить памятник архитектуры, в котором накануне был пожар

"Министерство культуры обращается к киевскому городскому голове как руководителю местного органа охраны культурного наследия с призывом провести обследование всех памятников на территории Киева и принять надлежащие меры для их сохранения. В частности, применить определенные действующим законодательством меры воздействия к тем владельцам (пользователей), которые допускают ненадлежащее содержание памятников, что несет угрозу их уничтожения", - цитирует Цензор.НЕТ заявление, опубликованное на сайте Минкульта.

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В ведомстве высказывают надежду, что владельцы (пользователи) памятника по улице Б. Хмельницкого, 12-14 получат предписание, а киевская власть обратится с иском в суд о выкупе достопримечательности. Здание является памятником архитектуры местного значения № 635-КВ (Приказ Министерства культуры и туризма Украины от 15.09.2010 № 706/0/16-10).

В частности, согласно части первой статьи 24 Закона Украины "Об охране культурного наследия" владелец или уполномоченный им орган, пользователь обязаны содержать памятник в надлежащем состоянии, своевременно проводить ремонт, защищать от повреждения, разрушения или уничтожения.

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Согласно части четвертой указанной статьи в случае возникновения угрозы для сохранности памятника его владелец или уполномоченный им орган, лицо, которое приобрело право владения, пользования или управления, обязаны немедленно сообщить об этом орган охраны культурного наследия областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций и орган местного самоуправления, на территории которого расположен памятник.

Напомним, сообщение о возгорании в старинном особняке по ул. Богдана Хмельницкого поступило спасателям 20 января 2018 года в 19:42. По прибытию на место происшествия было установлено, что горят 5-6 этажи, а также крыша здания. Площадь пожара составила около 800 кв.м. Ликвидировали возгорание в 23:38.