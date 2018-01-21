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 Происшествия, За рубежом
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 9 украинцев погибло в результате нападения террористов на гостиницу в Афганистане, - ВВС

По данным ВВС жертвами нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле в воскресенье утром стали 18 человек, в числе опознанных - девять граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, погиб один гражданин Германии, один – Греции, один – Казахстана и четверо – Афганистана. Еще двое лиц до сих пор не опознаны.

Афганская авиакомпания Kam Air сообщает, что были убиты несколько ее сотрудников, судьба еще нескольких до сих пор неизвестна.

По данным властей, трое из числа нападавших были ликвидированы во время осады здания. Еще десять человек получили ранения, в том числе четверо гражданских лиц.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле погиб украинец, - МИД

Министр внутренних дел Афганистана в своем заявлении отметил, что решение доверить охрану гостиницы частной компании было ошибочным.

В то же время афганское издание Tolo News со ссылкой на собственные источники сообщает, что всего погибло 43 человека, при этом уточняя, что афганские структуры безопасности подтверждают лишь 29 погибших, из которых 14 – иностранцы. Кроме того, по данным источника, как минимум шесть человек ранены.

Также читайте: Погибших в Кабуле украинцев может быть больше, - Климкин

В ходе операции к 9:30 по местному времени были спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. 

Издание также напоминает, что это не первое нападение на эту гостиницу – в июне 2011 года девять террористов уже совершили подобную атаку, длившуюся пять часов и унесшую жизни 12 человек.

Читайте: Погибший в Кабуле украинец был сотрудником отечественной авиакомпании, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3045672
 
 
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Талибан. ИГИЛ. Их методы отличаются от того с чем ранее пришлось сталкиваться украинцам дома. То с чем они сталкивались ранее это было проявление государственного терроризма со стороны старны -агрессора.Это был управляемый в ручном режиме государственный терроризм , терроризм выродившийся из методичек и цитатников фсб и ,,ЕдРо" .Организованный , хорошо подготовленный , вооружённый и оплаченный . Терроризм более сильного против того кто заведомо слабее .Он другой . Это терроризм Градов и Пионов .Терроризм до зубов вооружённых дрг и танков . Так отличающийся от терроризма СЛАБЫХ . Террор слабых знаком по театрам и издательствам во Франции. Расстрелам кафе и отелей на куррортах. Вот ещё один пример террора слабых. Террор хуторянского так сказать розлива . Без танков с самодельными бомбами и смастерёнными в гаражах самострелами . Эти 9 наших сограждан погибли далеко от дома на чужой войне от рук непонятных нам и далёких фанатиков одиночек верящих в 70 дев и ходящих одетых по одной и той же моде вот уже 1000 лет . У них нет танков , крылатых ракет и даже достаточно денег чтобы достать тех кто не согласен жить по их средневековым правилам .Но они достают! Достают несогласных и тех кто им противостоит за 1000 км от своих отсталых и тёмных дыр .Достают через своих единомышленников фанатиков одиночек проникающихся их философией и идеологией .Готовых убивать в Лондоне , Париже .....Далеко от нас .Но............Вот и первая ласточка смерти прилетела. В Украину пришёл террор СЛАБЫХ.Террор фанатиков одиночек желающих убивать несогласных .И готовых самим мастерить орудия смерти в своих вонючих пропахших водкой и бензином гаражах . И если нищих голожопых и голодных пастухов никогда не видевших ничего хорошего кроме гашиша в своей жизни ещё можно если не оправдать то понять почему они с радостью отдают свою жизнь в обмен на сказку про 70 небесных красавиц .Но я никогда не пойму вонючего окацапленного скота который возможно живёт через стенку от меня , в моём родном городе и сооружает в это время адскую машину чтобы устроить через квартал новый Шарли ебдо или украинский Батаклан вместо того чтобы лепить пятухов из говна на своей родине в челябинске
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Вихід один - самому ставати фанатиком-одиночкою. Вибрати ціль, все продумати, довести задумане до логічого кінця без реклами в соцмережах і далі жити нормальним життям. І в поліції буде висяк, і ваті або нашим горе-чиновникам страшно буде, бо не знатимуть звідки біду чекати...
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без бабла почти никакой терроризм не возможен. Потому надо объявить войну грязным деньгам. Причем даже многие из нас эти деньги получают: начиная от зарплаты в конвертах и кончая взятками. Так что спасение утопающих погибающих, дело рук самих утопающих. 9 українців загинуло через напад терористів на готель в Афганістані , - ВВС - Цензор.НЕТ 79
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Какой нормальный человек поедет в Афганистан , только идиоты или контрабандисты ( очень похожих на наших власть имущих)
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А если по работе, скажем? Ну вот работает фирма с афганскими поставщиками опия урюка или кешью, и посылают тебя такие в командировку прям в Кабул или Мазари-Шариф, вот ведь хрень какая...
И это самое, где-то рядом упоминалась IT-конференция в злополучном отеле. Да, киберпанк эпоха - она такая, цифровые технологии уже и до кишлаков и ишаков добрались.
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на счет идиотов и контрабандистов вы погорячились, а конфетки " Рошен "в Кабульском аэропорту в продаже имеются
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Выводя 40ю армию, генерал Громов, много лет тому назад сказал:" Игра в Афганистан ещё не закончена"..!
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Коли ми "виходили" (читай втікали) звідти, ми молили Бога (і Аллаха...) щоб нам дали "зробити ноги" і не били на марші. Наші командири по домовленості з польовими ("духами") залишали зброю, боєприпаси ПММ, машини, щоб урятувати життя солдатам і офіцерам. Усі (у т.ч. і Б.Громов) про це чудово знали.
Генерал мав рацію, але не в тому. Московські військові авантюри закінчаться лише тоді, коли московщина буде спалена, як виплодок пекла.
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наша группа НИЧЁ афганцам не оставила,кроме блиндажей и окопов,вышли без потерь,нихто нэ тикав,на марши нэ былы,хай бы тикы спробувалы...командиры со старейшинами договорились,что если кто то выстрелит в сторону бронетехники,всем будэ жопа...
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Херня написана. Нормально колонны выходили, в 87 с проблемами в 88 намного спокойнее было. На маршрутах в составе колонн всегда работали корректировщики в случае шухера а зачастую и для профилактики предполагаемые опасные зоны накрывались короткими артналётами. Вертушками и РСЗО накидывали сковывающие минные поля вдоль маршрута вывода. Конвойные зушки на Уралах решали дело. Ни кто нихера духам не оставлял, не надо наговаривать. 108 нихера не оставляла, это как самим себе в рот насрать. Зачем такое говорить.
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Не гони... Лично я вышел по приказу. Никто не втикал-дали бы команду-с землей сровняли бы. Кино,дурик,насмотрелся...За московщину согласен,тока к чему это.
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параженко каждый день какуйто дурость в телевизоре говорит...
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Не менее 43 человек погибли в результате атаки боевиков на отель Intercontinental в Кабуле, совершенной в минувшую субботу, сообщает 21 января телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах Афганистана. Уточнение количества жертв терракта продолжается. 153 человека, в том числе 41 иностранец были спасены.
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Только не говорите опять что они сами виноваты. Ни капли сострадания. На этом сайте одни психи.
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Знали бы наши соотечественники, что так трагически оборвётся их жизнь, наверное, не поехали бы в Афган даже за большие деньги. Но видимо, от судьбы действительно не уйдёшь. Мир их праху и вечный покой...
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А какого хрена они попхались в тот Афганистан? Что там ловить, кроме террористических атак? Еще понятно было бы, если бы поехали в какую-то цивилизованную страну из нашей коррупционной клоаки. А так....... Уж лучше здесь, у нас..(( Жаль, конечно, соотечественников, но.... глупо....(((
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Летчики не выбирают, куда их шлет руководство. А в Афганистане много наших летчиков именно на транспортных самолетах. И американцам вывозили технику и сейчас возят разное.
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Вася путлер-ты когда в штаны себе насрешь, тоже рассеяне виноваты будут, клоун))
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А пилоты и обслуга- сто процентов наемные различных фирм.. знали,на что шли,за что и бабки нехилые имели.Все равно жаль-чьи то отцы и мужья...Многие в войну там летали...ДогнАла все таки их,зараза...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия9 украинцев погибло в результате нападения террористов на гостиницу в Афганистане, - ВВС
 
 
 
 
 
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