 Один гражданский погиб, один ранен в результате обстрела наемниками РФ автобуса в "серой зоне", - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НЗФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, в результате этих действий одна гражданский человек погиб, еще один - получил ранения.

Такие циничные действия российских наемников направленные на дискредитацию украинской армии в канун визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

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В штабе АТО отмечают, что информация, распространенная сегодня некоторыми пророссийскими СМИ, что обстрел автобуса осуществили Вооруженные Силы Украины, не соответствует действительности.

"В очередной раз подчеркиваем, что силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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