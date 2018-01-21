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 Погибших в Кабуле украинцев может быть больше, - Климкин

Погибших граждан Украины в результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле может быть больше, чем один.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Твиттере Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Ужасное известие из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние сочувствия родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", - написал он.

Погибших в Кабуле украинцев может быть больше, - Климкин 01

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате нападения на гостиницу в Кабуле

Отметим, нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле было совершено 20 января примерно в 21:30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли отель. По данным местных СМИ, в отеле проходила ИТ-конференция, в которой принимали участие около ста человек, в том числе представители правительства страны.

По данным министерства внутренних дел Афганистана, в результате нападения погибли шесть гражданских, есть раненные. В ходе спецоперации было ликвидировано 4 нападавших, пишет DW.

Из отеля в безопасное место всего были выведены 153 человека, из которых 41 иностранный гражданин. Среди спасенных - восемь женщин. 126 человек были спасены еще ночью, а остальные - утром. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Талибан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и Россия: в МИД назвали опасные для украинцев страны и попросили не посещать ихИсточник: https://censor.net.ua/n3045648

 

Источник: https://censor.net.ua/n3045659
 
 
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Олігархічні ЗМІ,ні слова про антикорупційний протест у Румунії. Неоголошена цензура у дії..
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...Десятки тисяч людей вийшли на антикорупційний протест у Румунії
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28987689.html

...
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Людям, які туди їдуть, відомо про небезпеку. І їх є декілька категорій - шукачі пригод (їхати зовсім не обов'язково), дипломатичні працівники(така робота), працівники корпорацій (умови контракту, в яких є пункт про ризики), військові радники ( така робота). Гидко, коли на чужині гинуть наші співгромадяни. Але "что ищет он в краю далёком? Что кинул он в краю родном"? У будь-якому випадку людина знала, куди їде. Хоча загинути могла і в Україні (в зоні АТО, чи в ДТП).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибших в Кабуле украинцев может быть больше, - Климкин
 
 
 
 
 
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