 Погибших в Кабуле украинцев может быть больше, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Твиттере Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Ужасное известие из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние сочувствия родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", - написал он.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате нападения на гостиницу в Кабуле.

Отметим, нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле было совершено 20 января примерно в 21:30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли отель. По данным местных СМИ, в отеле проходила ИТ-конференция, в которой принимали участие около ста человек, в том числе представители правительства страны.

По данным министерства внутренних дел Афганистана, в результате нападения погибли шесть гражданских, есть раненные. В ходе спецоперации было ликвидировано 4 нападавших, пишет DW.

Из отеля в безопасное место всего были выведены 153 человека, из которых 41 иностранный гражданин. Среди спасенных - восемь женщин. 126 человек были спасены еще ночью, а остальные - утром. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Талибан".

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