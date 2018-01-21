EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1355  25
Все про:Керчь (286) Крым (19286) паром (61)

 Керченская переправа в оккупированном Крыму возобновила работу по фактической погоде

Работа Керченской паромной переправы возобновлена по фактической погоде, сообщает перевозчик "Морская дирекция".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крым.Реалии.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена
и осуществляется по фактическим погодным условиям", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в первой половине дня, 21 января, переправу дважды закрывали из-за ухудшения погоды. 

Ранее синоптики предупредили, что в связи с прохождением Балканского циклона 21 января в Крыму ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Керченская переправа в оккупированном Крыму остановила работу из-за непогоды

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3045658
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что бы знать, в Крыму опять появилась Бояра)))
 показать весь комментарий
 
 
Та и пофиг! Там в феврале вsегда веsело: зимние шторма...
 показать весь комментарий
 
 
И зачем нам это знать?
Если уж на то пошло, то информируйте нас о состоянии дел на Челябинском трубо-прокатном заводе, где работает гей-фрезеровщик Дулин и который давно мечтает "вжарить" под хвост своему начальнику. Ей Богу, это будет нам интересней!
 показать весь комментарий
 
 
тю, ля, ну и шо?
крысы бегут с корабля, чи лезут на корабль...
 показать весь комментарий
 
а шо там біля опор мосту за труби плавають.... від чогось відпали, чи не прикріплені були???
 показать весь комментарий
 
Вот честно,все пох.й или только я так реагирую?
 показать весь комментарий
 
Иван Афанасьев Там хватает, но если можешь, помоги . Мля, без тебя радной там никак не обойдутся
Ваня, вот ради прикола... Ты сомневаешься, что построят мост? Можно забить на пупырь, что построят. И не когда то, а вскоре.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКерченская переправа в оккупированном Крыму возобновила работу по фактической погоде
 
 
 
 
 
 вверх