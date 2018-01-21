 Керченская переправа в оккупированном Крыму возобновила работу по фактической погоде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крым.Реалии.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена

и осуществляется по фактическим погодным условиям", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в первой половине дня, 21 января, переправу дважды закрывали из-за ухудшения погоды.

Ранее синоптики предупредили, что в связи с прохождением Балканского циклона 21 января в Крыму ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.

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Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.