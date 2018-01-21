 Керченская переправа в оккупированном Крыму возобновила работу по фактической погоде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крым.Реалии.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена
и осуществляется по фактическим погодным условиям", – говорится в сообщении.
Сообщается, что в первой половине дня, 21 января, переправу дважды закрывали из-за ухудшения погоды.
Ранее синоптики предупредили, что в связи с прохождением Балканского циклона 21 января в Крыму ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.
Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.
Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.
Если уж на то пошло, то информируйте нас о состоянии дел на Челябинском трубо-прокатном заводе, где работает гей-фрезеровщик Дулин и который давно мечтает "вжарить" под хвост своему начальнику. Ей Богу, это будет нам интересней!
крысы бегут с корабля, чи лезут на корабль...
Ваня, вот ради прикола... Ты сомневаешься, что построят мост? Можно забить на пупырь, что построят. И не когда то, а вскоре.