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 Политика Украины, Происшествия
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 Трагедия в Княжичах: "Курята дал указание - "Е#ашь!". Адвокаты говорят, что это - "задерживать", - журналист Реплянчук рассказал, что известно на сегодня . ВИДЕО

Полноценной картинки того, что произошло в ходе перестрелки в Княжичах в ночь на 4 декабря 2016 года, нет до сих пор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радио" рассказал журналист Дмитрий Реплянчук. 

Как он отметил, эта история началась еще 20 сентября 2016 на проспекте Победы - когда группа преступников ограбила двух бизнесменов, отняв у них около 3 млн гривен.

"После этого было заявление в полицию, и руководство столичной полиции Киева и руководитель Шевченковского райотдела Приступа (бывший друг Крищенко еще из Горловки) решили организовать спецоперацию. Потому что следующим объектом ограбления был дом в Княжичах", - рассказал журналист.

Как отметил Реплянчук, уже в ночь на 4 декабря 2016 около 20 и 30 полицейских сделали засады в нескольких местах в Княжичах по этой улице.

"Около часа ночи, по информации следствия, приезжает группа преступников. Они грабят дом и покидают место. Полицейские это видят, но выпускают грабителей. Потом нам объяснили это тем, что была другая засада в Киеве, и там якобы их поймали", - пояснил он.

По словам журналиста, ограбление происходит в час ночи, а в два - на пульт полиции охраны поступает сообщение о том, что перестала отвечать сигнализация в ограбленном доме.

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На место выехал наряд полиции охраны, они несколько часов находились в том доме. Через часа они нашли двух полицейских-разведчиков, которые сидели в засаде в недострое напротив.

Как отметил Реплянчук, что они там делали - также четко не установлено.

По версии следствия, полиция охраны нашла их по следам на снегу, задержала и посадила в "Дэу Ланос".

После этого руководство спецоперации - Леонид Курята, начальник уголовного розыска города Киева - дает указание: выехать на место уже спецподразделению КОРД.

"По версии следствия, руководство полицейской разведки, которое также сейчас под подозрением находится, доложило какую-то информацию, что якобы охранники взяли сотрудников в заложники и удерживают их в "Ланосе". Леонид Курята дает указание нецензурной бранью ("Е#ашь". - Ред.). Именно эти слова должны были трактоваться как применение оружия на поражение. Прокурор на суде трактовал это слово как "ликвидировать", адвокаты говорят, что в жаргоне полицейских эта нецензурная брань воспринимается, как "задерживать", - рассказал журналист.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Начальник полиции Киева Крищенко фигурирует в деле о стрельбе в Княжичах, - Князев. ВИДЕО

Реплянчук добавил, что Курята отдал приказ одному из руководителей Шевченковского райотдела Мариновскому - они готовились к задержанию, но дело даже не было внесено в ЕРДР.

Затем, как рассказал Реплянчук, началась стрельба.

"Командир КОРДа, Виталий Валецкий, майор, который погиб, он падает на плечо и начинает стрельбу. Другой КОРДовець Андрей Курта начинает стрелять с другой стороны. Что было дальше - не совсем понятно, это продолжалось около 20-30 секунд. Погибли все, кто был в "Ланосе", двое полицейских-охранников, и двое полицейских-разведчиков, погиб командир КОРДа Валецкий", - продолжает журналист.

Реплянчук подчеркнул, что по версии следствия, Валецкий выпустил 23 пули по "Ланосу".

Подозреваемый Андрей Курта сейчас находится под домашним арестом, но продолжает находиться на службе.

Несколько недель назад Административный суд первой инстанции обязал восстановить Леонида Куряту в должности руководителя уголовного розыска Киева.

Полную версию беседы смотрите в видеотрансляции.

 

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045657
 
 
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Господи! Какой капец!!!! Это ж как людей надо считать за придурков, что бы такое лепить? Ну или самим быть полными идиотами! "...около 20 и 30 полицейских сделали засады в нескольких местах в Княжичах по этой улице....Преступники грабят и покидают место. Полицейские это видят, но выпускают грабителей...... ограбление происходит в час ночи, а в два - на пульт полиции охраны поступает сообщение... об ограбленном доме (сигнал, сука замёрз по дороге)! Кордовцы расстреливают всех в Ланосе....
И после этого, кто-то под домашним арестом?
А! И с каких пор "еб*ашь!" - стало задерживай?
Какая Европа нафиг с такой властью?!!! С такими скотами в Северную Нигерию не возьмут!!!!
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Посетив Украину несколько раз в последние годы сделал вывод: Габон населённый папуасами. Народ, от моих земляков-сельчан, до моего аспиранта (сейчас декан ВУЗа в Киеве), - папуасы. И это надолго. Папуасы, потому что позволяют власти (Кондитеру, Кролику, Пастрору, Заике...) нагибать себя. Молчат от безвыходности? Всё равно - папуасы. Пропускать гол за 10 сек до конца матча, нанимать лыжного инструктора из Испании, давать время на побег из страны вору, надевать неисправный браслет...Перечислять - не хватит места. Горько и обидно. "Смешно, не правда ли? Ну вот!
И вам смешно, и даже мне." смешно. (Высоцкий)
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а после заглавия можно и не читать остального!
просто задумался - "Курята дал указание - "Е#ашь!". Адвокаты говорят, что это - "задерживать", ... а это точно - задерживай?
или... может просто - "Е#ашь!" - это... доброй ночи?
тут как-то духсмысленно
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Между ментами- бандитами и Бандитами. "Курята дал указание - "Е#ашь!". Адвокаты говорят, что это - "задерживать", - журналист рассказал, что на сейчас известно о трагедии в Княжичах - Цензор.НЕТ 4149
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Ментами-бандитами и бандитами-ментами.
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Тут почти четыре года не могут определить кто более сотни человек на майдане убил (ч двух сторон), а вы хотите, чтобы за год в этой стрелянине разобрались.
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Зароблені важкою працею гроші платників податків були використані дуже ефективно *sarcasm*
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"Справа честі" - лунало з високих кабінетів Печерська.. Немає ні справи, ні честі..
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какое все же быдло у нас во власти.......жахи господні...
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На жаргоне полицейских надо оставить одно слово - х#й! Все кому надо, поймут о чем речь идет, а адвокаты потом потом правильно растолкуют, что имелось ввиду.
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Интереsные "вольноsти перевода"...интереsно: sколько заплатили адвокату за такой "перевод".. "Курята дал указание - "Е#ашь!". Адвокаты говорят, что это - "задерживать", - журналист рассказал, что на сейчас известно о трагедии в Княжичах - Цензор.НЕТ 1757
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Интересная история. Но не в ней суть.
Суть в том, шо "реформированная" "полиция" - осталась прежней мусарней.
Мне вот любопытно, как так Михо, за время своего президенства, удалось очистить грузинскую полицию от мусаров?!
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Всех уволил . У нас люстрированные через суд восстанавливаются и получают неустойку за простой .
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Потому, что Михо был Пезидентом,
а у нашего недопрезидента нету политической воли на это.
Если не сказать большего...
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надо поставить адвокатов напротив вооруженных,подчиненных Куряты и тот отдал команду"задержать", сленгом"е,,,шь"
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даже, если бы он кричал "Огонь!", адвокаты сказали бы - просил прикурить.
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... уже в ночь на 4 декабря 2016 около 20 и 30 полицейских сделали засады в нескольких местах в Княжичах по этой улице.
'''''
Перевод: ... около 20:30 полицейские устроили засаду в нескольких местах...
'''''
Шо вы там курите?
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... Через часа они нашли двух полицейских-разведчиков...
''''
Узбекский диалект.
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Не по правилам ипашить по предполагаемым бандитам. Не по правилам. Ипашить можно по точно установленным, оказывающим сопротивление, бандитам. А расстрелять в упор тупо стоящий ланос... Какой нах адреналин? Была команда зачистить свидетелей мусорского преступления.
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Нормально так, изрешетили Ланос в котором сидело двое своих, вот это приказ на задержание.)))
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Аваківська ОПГ кришували цю операцію.. головний злочинець це Сабаков...Він себе веде нагло і цінично. Шоколадний його боїться. У нас не є правова держава.
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... Другой КОРДовець Андрей Курта...
""
Украинский диалект.
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А чому на цензорі цитуюють саме цього лисого парубійка,для різноманітності можна було б ще привести висновки бабок,які сидять перед під*їздом,і знають про все на світі,потім антошу,який любить тарілки вилизувати,процитувати,потім недолугого генпрокурора-так,дивись,і організується срач вселенський...
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Отличный командир этот Курята. В ланосе сидят закованные в наручники "подозреваемые". А он отдаёт команду расстрелять))) Всё ясно, как божий день. Мусора хотели отжать награбленное, если не сами грабили. Но что-то пошло не так...
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вот это реальная картина борьбы с преступностью в Украине. именно это, а никак не фантастические проценты победы над преступностью от сабакова и атброськина.
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Народ и партия - едины. Милиция и бандиты - рука руку моет.
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"Банда грабителей..."
***
Ніде не зустрічав перелік вкраденого. Будинок не добудований.
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Мусорня благодаря реформатору авакяну стреляет сама себя и требует больших полномочий для мусоров.Это для того что бы они с гранатометами ходили? Гнать этого реформатора сраной метлой вместе со всеми этими обрезанными мусорами фронтовиками
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как там в рекламе....
-"вася,да не ноутбуки Е#ашь...
-цены Е#ашь..."
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Нет слов- одни матюки после такой информации
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Лолшто? о_О
Это какая-то ОЧЕНЬ альтернативная трактовка мата.
...а теперь заходим на викисловарь и читаем значение №10:

обсц., военн. жарг. стрелять- Херачь по синей постройке!.. Оттуда снайпер ебашит!.. Солдаты преодолевали пустынный выгон, отделявший село от дороги. А. А. Проханов, «Господин Гексоген», 2001 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

При этом ни одно из значений и близко не соответствует "задерживать" Трагедія в Княжичах: "Курята дав вказівку: "Ї#аш!" Адвокати кажуть, що це - "затримувати", - журналіст Реплянчук розповів, що наразі відомо - Цензор.НЕТ 5732
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрагедия в Княжичах: "Курята дал указание - "Е#ашь!". Адвокаты говорят, что это - "задерживать", - журналист Реплянчук рассказал, что известно на сегодня . ВИДЕО
 
 
 
 
 
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