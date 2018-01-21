 Трагедия в Княжичах: "Курята дал указание - "Е#ашь!". Адвокаты говорят, что это - "задерживать", - журналист Реплянчук рассказал, что известно на сегодня . ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радио" рассказал журналист Дмитрий Реплянчук.

Как он отметил, эта история началась еще 20 сентября 2016 на проспекте Победы - когда группа преступников ограбила двух бизнесменов, отняв у них около 3 млн гривен.

"После этого было заявление в полицию, и руководство столичной полиции Киева и руководитель Шевченковского райотдела Приступа (бывший друг Крищенко еще из Горловки) решили организовать спецоперацию. Потому что следующим объектом ограбления был дом в Княжичах", - рассказал журналист.

Как отметил Реплянчук, уже в ночь на 4 декабря 2016 около 20 и 30 полицейских сделали засады в нескольких местах в Княжичах по этой улице.

"Около часа ночи, по информации следствия, приезжает группа преступников. Они грабят дом и покидают место. Полицейские это видят, но выпускают грабителей. Потом нам объяснили это тем, что была другая засада в Киеве, и там якобы их поймали", - пояснил он.

По словам журналиста, ограбление происходит в час ночи, а в два - на пульт полиции охраны поступает сообщение о том, что перестала отвечать сигнализация в ограбленном доме.

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На место выехал наряд полиции охраны, они несколько часов находились в том доме. Через часа они нашли двух полицейских-разведчиков, которые сидели в засаде в недострое напротив.

Как отметил Реплянчук, что они там делали - также четко не установлено.

По версии следствия, полиция охраны нашла их по следам на снегу, задержала и посадила в "Дэу Ланос".

После этого руководство спецоперации - Леонид Курята, начальник уголовного розыска города Киева - дает указание: выехать на место уже спецподразделению КОРД.

"По версии следствия, руководство полицейской разведки, которое также сейчас под подозрением находится, доложило какую-то информацию, что якобы охранники взяли сотрудников в заложники и удерживают их в "Ланосе". Леонид Курята дает указание нецензурной бранью ("Е#ашь". - Ред.). Именно эти слова должны были трактоваться как применение оружия на поражение. Прокурор на суде трактовал это слово как "ликвидировать", адвокаты говорят, что в жаргоне полицейских эта нецензурная брань воспринимается, как "задерживать", - рассказал журналист.

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Реплянчук добавил, что Курята отдал приказ одному из руководителей Шевченковского райотдела Мариновскому - они готовились к задержанию, но дело даже не было внесено в ЕРДР.

Затем, как рассказал Реплянчук, началась стрельба.

"Командир КОРДа, Виталий Валецкий, майор, который погиб, он падает на плечо и начинает стрельбу. Другой КОРДовець Андрей Курта начинает стрелять с другой стороны. Что было дальше - не совсем понятно, это продолжалось около 20-30 секунд. Погибли все, кто был в "Ланосе", двое полицейских-охранников, и двое полицейских-разведчиков, погиб командир КОРДа Валецкий", - продолжает журналист.

Реплянчук подчеркнул, что по версии следствия, Валецкий выпустил 23 пули по "Ланосу".

Подозреваемый Андрей Курта сейчас находится под домашним арестом, но продолжает находиться на службе.

Несколько недель назад Административный суд первой инстанции обязал восстановить Леонида Куряту в должности руководителя уголовного розыска Киева.

Полную версию беседы смотрите в видеотрансляции.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

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