 На шахте в оккупированной Ждановке произошел взрыв, погибли два горняка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, 20 января на шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, в результате погибли два горняка 1970 и 1980 годов рождения, сообщили сегодня в так называемом "министерстве чрезвычайных ситуаций "ДНР".

Отмечается, что взорвалась метановоздушная смесь.

На момент взрыва в шахте находились 316 человек. Тела погибших подняли на поверхность, остальные вышли самостоятельно.

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