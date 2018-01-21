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Все про:взрыв (3796) оккупация (6405) шахта (760) Донбасс (15252)

 На шахте в оккупированной Ждановке произошел взрыв, погибли два горняка

Причина трагедии - взрыв метановоздушной смеси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, 20 января на шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, в результате погибли два горняка 1970 и 1980 годов рождения, сообщили сегодня в так называемом "министерстве чрезвычайных ситуаций "ДНР".

Отмечается, что взорвалась метановоздушная смесь.

На момент взрыва в шахте находились 316 человек. Тела погибших подняли на поверхность, остальные вышли самостоятельно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045655
 
 
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Блядь, опять нашли в шахте спрятанный Устиновым эшелон с боеприпасами?
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скажут что БУК . от туда вытаскивали .. просто ракеты не пролезли ...
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И какое нам дело до того, что в ОРДЛО что-то взрывается, горит, тонет и тд., может еще им соболезнование выражать и скинуться на похороны?
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Даже не сомневайся - и пособие на похороны им выпишут, и пенсион по потере кормильца семье определят за счет бендерюг.
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И какое нам дело до того, что в ОРДЛО



Там такие же работяги, как и везде.
Может даже те, кто не захотел брать автомат в руки и защищать Бабаев, захарченко и прочих корнетов...
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Где Рашка везде смерть, нищета и разруха.
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В таких критических фразах слово "рашка" рекомендуется писать с маленькой буквы.


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Хоть и дончанин,но негаразды ахмета ,радуют. Чем больше их будет,тем хуже настроения у врага. Тем бесперспективней будущая жизнь у зомбинарода. А страх голода и не таких заставлял за ум браться.Или убираться нахер.
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они обречены и они знают об этом. не будет никаких - браться за ум.
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Брехня! Подземные танкисты очередной склад вооружения откопали,а не поделили... На шахті в окупованій Жданівці стався вибух, загинули два гірники - Цензор.НЕТ 6889
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Значить у наших "рехворматорів" буде чергова "об'єктивнна" причина для підняття цін на вугілля. Скажуть, що так прописано в договорі "Роттердам++" )
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и шо теперь?баблон на карту пострадавшим обдроченцам скинуть? аааха На шахті в окупованій Жданівці стався вибух, загинули два гірники - Цензор.НЕТ 6238
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...скрепы в пердк_АХ не выдержали и рванули.
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Гавноросские землеройки??...как то пох...)))
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Камни для крысчан добывали, а там боеприпасы, бу-га-га!
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А здесь тишина. я с окна вижу эту Ждановку и тишина.
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В среднем у Фимы Звягильского погибало 136 шахтеров в год, И что?! Украина его премьером сделала и Героя ему дала. В Израиль когда сбежал, кажется в 1997, то в аэропорту переполох был еще тот - багаж Фимы составлял 2,5 тонны долларов! Вся планета ржала! И ничего! Вернулся и теперь жирный, но "белый и пушистый" оппозиционный депутат Украины...
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звягильский знатный вор и вор со стажем так сказать ветеран коррупции. символ не тронут они никогда. это их путь.
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На шахте в оккупированной Ждановке произошел взрыв,

Та на любой шахте, в любой стране такое происходит
А в Украине , где охрана труда в загоне- так тем более...
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Тут прямо таки цивілізаційний вибір стоїть перед дамбаскімі-або здохнути від кулі українського солдата-визволителя,або здохнути в шахті ахметки...Так що вибір за вами...
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ТАК С 2014 ГОДА ВСЕ ШАХТЕРЫ ОРДЛО РАБОТАЮТ ПО 12 ЧАСОВ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ В КАНДАЛАХ ПОД ОХРАНОЙ ЧЕЧЕНОВ. КТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВКАЛЫВАТЬ - СБРАСЫВАЮТ В ШАХТУ.
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Все равно бы солдаты НАТО грохнули...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа шахте в оккупированной Ждановке произошел взрыв, погибли два горняка
 
 
 
 
 
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