 На шахте в оккупированной Ждановке произошел взрыв, погибли два горняка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, 20 января на шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, в результате погибли два горняка 1970 и 1980 годов рождения, сообщили сегодня в так называемом "министерстве чрезвычайных ситуаций "ДНР".
Отмечается, что взорвалась метановоздушная смесь.
На момент взрыва в шахте находились 316 человек. Тела погибших подняли на поверхность, остальные вышли самостоятельно.
Там такие же работяги, как и везде.
Может даже те, кто не захотел брать автомат в руки и защищать Бабаев, захарченко и прочих корнетов...
Та на любой шахте, в любой стране такое происходит
А в Украине , где охрана труда в загоне- так тем более...