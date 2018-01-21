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 В России создают банк для финансирования оборонной промышленности в обход санкций, - Financial Times

Центральный банк России заявил о создании "банка специального назначения для обслуживания предприятий военно-промышленного комплекса", который будет использоваться для финансирования российской "оборонки" в обход санкций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, банком "спецназначения" станет "Промсвязьбанк" - девятый по величине банк РФ.

В конце прошлого года Центробанк РФ ввел временную администрацию в "Промсвязьбанк". По предварительным оценкам, на "спасение" банка потребуется до 200 млрд рублей (порядка 3,5 млрд долларов) рекапитализации.

По мнению аналитика Fitch Ratings Александра Данилова, "Промсвязьбанк" займется кредитованием оборонного сектора вместо "Сбербанка" и "ВТБ"

"Они не хотят, чтобы они попадали под санкции. Это очевидно", - отметил аналитик.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Путин обсудил с Советом безопасности РФ закон о деоккупации Донбасса (обновлено)

Издание отмечает факт того, что в Кремле действительно обсуждают вопрос уклонения от новых санкций США, в частности, посредством создания нового банка.

Российские "Сбербанк" и "ВТБ" подлежат ограничениям на привлечение капитала на Западе, но, в отличие от большей части оборонного сектора РФ, не попадают в черный список.

По мнению эксперта, "Промсвязьбанк" столкнется с теми же ограничениями, что и принадлежащие друзьям президента РФ Владимира Путина "Россия" и "SMP", которые не могут использовать Visa и MasterCard, и совершать операции в иностранной валюте.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Россия использует непризнанное Приднестровье для обхода европейских санкций, - Фриз

Источник: https://censor.net.ua/n3045654
 
 
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Да я не против У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6643 Ободок им по Золотому кольцу сделать У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 54
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Тогда у китайцев буит много ядрёных бомб и они могут вдаришь по сша, а это плохо.
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У вас типова мова російського гопніка. До вірмена вам дуже далеко
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Ні, але є досвід бачити кацапського троля У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8449
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***
когда ураганом крышу сносит, открытое окно не спасает!
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распад и неуважение‏ @VictorKvert200830 мин.30 минут назад

Обвиняемый в отмывании $4 млрд россиянин Винник попросил убежища в Греции, в его прошении указано, что выдавать по запросу США его нельзя из-за «политической» составляющей, а в РФ он опасается пыток и вымогательств.

У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2785
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Из-за политической? Из политической простиутки? У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9379
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Финансирование уже началось, во Владивостоке горит подлодка, но россияне говорят учения.
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Учения У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 902 Помним, помним.
- Что случилось с лодкой?
- Она утонула У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 902
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Огонь-вода- и медные трубы... Ну шо, счет в новом году открыт (-1), на очереди военно-космические показатели...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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нехерово горить У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4729 так на фоне апл типа Акула У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4729
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То пан Водяный там подсуетился... Большой ГРЮС( Grüße) ему...
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Вы думаете китайцы тоже подключились к амерам - перестали отпускать лаптеунтам детали к детским радио конструкторам...
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Шо следует отметить , шо рядом никаких файер-файтинг катеров (даже при учениях обязательны)...
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Зашевелились глисты. Денег нет.Санкции не кормят,а медленно душат.Скорее искать лазейки. - Все предсказуемо.Теперь главное их надежду похоронить в корне. И оставить им ,безысходность.
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У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8536

В сети появилось письмо, которое тогда еще сотрудник мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин адресовал тогдашнему руководителю СБУ Евгению Марчуку.
Приводим текст письма:

"Председателю СБУ
гражданина РФ Путина В.В.
07.10.1952 г.р.
Заявление
Я, гражданин Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, 07.10.1952 г.р., 16 мая при въезде на территорию Украины в пункте паспортного контроля международного аэропорта "Борисполь" был задержан украинскими пограничниками.
Мне был доведен факт запрета въезда на Украину.
Информирую Вас, уважаемый Евгений Кириллович, что в Украину я прибыл по приглашению известного украинского предпринимателя Ангерта Александра Анатолиевича , с которым запланирована реализация крупного проекта - создание валютной биржи в Санкт-Петербурге. Заявляю, что решение о моем недопуске в Украину является не объективным, так как я являюсь давним другом Вашей страны и прилагаю значительные усилия для привлечения крупных инвестиций в Украину. Более того, еще проходя службу в территориальной разведточке в Дрездене, я живо интересовался историей убийства Степана Андреевича Бандеры. Действия агента КГБ Сташинского осуждаю, а террористические методы деятельности этой организации - отвергаю. Это подтверждается моими поступками - еще 20 августа 1991 года я написал рапорт об увольнении из КГБ в знак протеста против попытки путча ГКЧП. Еще раз заверяю, что никакой антиукраинской деятельностью не занимаюсь и не планирую, более того, являюсь сочувствующим по отношению к "Народному Руху Украины", поддерживаю стремление братского украинского народа к построению собственного демократического государства. Прошу принять во внимание мои аргументы при принятии решения о моем пребывании на территории Украины.
16.05.1992 Подпись"

Ангерт Александр Анатолиевич - одесский криминальный авторитет Александр "Ангел" Ангерт, который считается покровителем и бизнес-партнером мэра Одессы Труханова).
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/putin-voshishchalsya-stepanom-banderoy-seti-1516538888.html
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КГБшники они такие- хоть уй в задницу лиш-бы отмазаться.Работа такая. И уйло тому подтверждение.

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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr19 янв.

2017. Доходы бюджета (прогноз).
Россия: $258 млрд
Бельгия: $238 млрд

У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4307
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Ещё чуть-чуть санкций на пользу и обгонят США...
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Алло, ХЭйло, какие вести? Давно я дома не была.
Пятнадцать лет, как вы на месте, ну, как идут у вас дела?
- Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка.
Так, ерунда, пустое дело, цена на нефть совсем присела.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
- Алло, Хэйло, ужасный случай! Роснефть ещё не умерла?
Скажите мне, плешивый вождик , что за фигня произошла?
- Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда.
К чему скорбеть от глупого сюрприза, ведь это, право, ерунда.
С Роснефтью что, пустое дело, она с Газпромом околела...
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
- Алло, Хэйло, мутится разум, какой неслыханный удар.
Скажите мне, всю правду разом, опять в России был пожар?
- Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела.
Но нам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла.
Сгорел резерв с бюджетом вместе, мильярдов баксов где-то двести.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
-Алло, Хэйло, мы на коленях ? Ах, до чего мне тяжело.
Я вне себя, скажите прямо, как это все произошло?
- Узнал пиндос, прекрасная маркиза, что разорял я тут Донбасс.
Не вынес он подобного сюрприза, подбросил санкций в тот же час.
Тут в малазийцев пальнул "Бук", и охватил меня испуг,
В ООН позвали на ковер, я Чуркиным тушил костер,
Но уж не верят на слова, и госрезерв сгорел дотла,
Сауд тут цены опустил, полез я в Сирию, дебил...,
Накрылся тазом вдруг поток, и Эрдоган ударил... в бок.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
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НЕ БОГОХУЛЬСТВУЙТЕ: уже 2 года, как вместо небiжа, марионетки-двойники от раискомитета-300 пытаются донести до ушей раисэлектората программу об их светлых горизонтах с ядерным пеплом.
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В аду у кацапорылых свинособак банк будет.
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банк этот есть на Красной ,и главный банкир фурацылином испорчен...
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Хмммм. Мдаа.Ну тогда инфа для банкиров. Оригинал письма Путина. Графологическая экспертиза подтвердила подлинность.
У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4499

Действия агента Сташинского осуждаю, а террористические методы этой организации отвергаю!!!!!
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Якась нова бульбашка,буде теж саме,що Нац фондом
А куда делись наши нефтяные деньги?https://youtu.be/fLhYofZ1SLk У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2209
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т.е. лолита и моль..это партнеры и друзья..в одной конторе работают на благо вам.. У Росії створюють банк для фінансування оборонної промисловості в обхід санкцій, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6430
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Тем временем в Австралии Свитолина легко переиграла Аллертову 6:3, 6:0 и вышла в четверть финал !!!
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пропоную товариству зайти на ФБ.

пост Андрей Сенченко. Хозяева и их шестерки.

В век информационных технологий историю так просто не перепишешь.

скопіюйте собі на пам*ять,товариство.
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кому-то захотелось спизд украсть 200 млрд.руб. (3,5 млрд.дол)...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России создают банк для финансирования оборонной промышленности в обход санкций, - Financial Times
 
 
 
 
 
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