Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, банком "спецназначения" станет "Промсвязьбанк" - девятый по величине банк РФ.

В конце прошлого года Центробанк РФ ввел временную администрацию в "Промсвязьбанк". По предварительным оценкам, на "спасение" банка потребуется до 200 млрд рублей (порядка 3,5 млрд долларов) рекапитализации.

По мнению аналитика Fitch Ratings Александра Данилова, "Промсвязьбанк" займется кредитованием оборонного сектора вместо "Сбербанка" и "ВТБ"

"Они не хотят, чтобы они попадали под санкции. Это очевидно", - отметил аналитик.

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Издание отмечает факт того, что в Кремле действительно обсуждают вопрос уклонения от новых санкций США, в частности, посредством создания нового банка.

Российские "Сбербанк" и "ВТБ" подлежат ограничениям на привлечение капитала на Западе, но, в отличие от большей части оборонного сектора РФ, не попадают в черный список.

По мнению эксперта, "Промсвязьбанк" столкнется с теми же ограничениями, что и принадлежащие друзьям президента РФ Владимира Путина "Россия" и "SMP", которые не могут использовать Visa и MasterCard, и совершать операции в иностранной валюте.

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