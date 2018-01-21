Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Как отмечает издание, банком "спецназначения" станет "Промсвязьбанк" - девятый по величине банк РФ.
В конце прошлого года Центробанк РФ ввел временную администрацию в "Промсвязьбанк". По предварительным оценкам, на "спасение" банка потребуется до 200 млрд рублей (порядка 3,5 млрд долларов) рекапитализации.
По мнению аналитика Fitch Ratings Александра Данилова, "Промсвязьбанк" займется кредитованием оборонного сектора вместо "Сбербанка" и "ВТБ"
"Они не хотят, чтобы они попадали под санкции. Это очевидно", - отметил аналитик.
Издание отмечает факт того, что в Кремле действительно обсуждают вопрос уклонения от новых санкций США, в частности, посредством создания нового банка.
Российские "Сбербанк" и "ВТБ" подлежат ограничениям на привлечение капитала на Западе, но, в отличие от большей части оборонного сектора РФ, не попадают в черный список.
По мнению эксперта, "Промсвязьбанк" столкнется с теми же ограничениями, что и принадлежащие друзьям президента РФ Владимира Путина "Россия" и "SMP", которые не могут использовать Visa и MasterCard, и совершать операции в иностранной валюте.
когда ураганом крышу сносит, открытое окно не спасает!
Обвиняемый в отмывании $4 млрд россиянин Винник попросил убежища в Греции, в его прошении указано, что выдавать по запросу США его нельзя из-за «политической» составляющей, а в РФ он опасается пыток и вымогательств.
Финансирование уже началось, во Владивостоке горит подлодка, но россияне говорят учения.
- Что случилось с лодкой?
- Она утонула
В сети появилось письмо, которое тогда еще сотрудник мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин адресовал тогдашнему руководителю СБУ Евгению Марчуку.
Приводим текст письма:
"Председателю СБУ
гражданина РФ Путина В.В.
07.10.1952 г.р.
Заявление
Я, гражданин Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, 07.10.1952 г.р., 16 мая при въезде на территорию Украины в пункте паспортного контроля международного аэропорта "Борисполь" был задержан украинскими пограничниками.
Мне был доведен факт запрета въезда на Украину.
Информирую Вас, уважаемый Евгений Кириллович, что в Украину я прибыл по приглашению известного украинского предпринимателя Ангерта Александра Анатолиевича , с которым запланирована реализация крупного проекта - создание валютной биржи в Санкт-Петербурге. Заявляю, что решение о моем недопуске в Украину является не объективным, так как я являюсь давним другом Вашей страны и прилагаю значительные усилия для привлечения крупных инвестиций в Украину. Более того, еще проходя службу в территориальной разведточке в Дрездене, я живо интересовался историей убийства Степана Андреевича Бандеры. Действия агента КГБ Сташинского осуждаю, а террористические методы деятельности этой организации - отвергаю. Это подтверждается моими поступками - еще 20 августа 1991 года я написал рапорт об увольнении из КГБ в знак протеста против попытки путча ГКЧП. Еще раз заверяю, что никакой антиукраинской деятельностью не занимаюсь и не планирую, более того, являюсь сочувствующим по отношению к "Народному Руху Украины", поддерживаю стремление братского украинского народа к построению собственного демократического государства. Прошу принять во внимание мои аргументы при принятии решения о моем пребывании на территории Украины.
16.05.1992 Подпись"
Ангерт Александр Анатолиевич - одесский криминальный авторитет Александр "Ангел" Ангерт, который считается покровителем и бизнес-партнером мэра Одессы Труханова).
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/putin-voshishchalsya-stepanom-banderoy-seti-1516538888.html
2017. Доходы бюджета (прогноз).
Россия: $258 млрд
Бельгия: $238 млрд
Пятнадцать лет, как вы на месте, ну, как идут у вас дела?
- Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка.
Так, ерунда, пустое дело, цена на нефть совсем присела.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
- Алло, Хэйло, ужасный случай! Роснефть ещё не умерла?
Скажите мне, плешивый вождик , что за фигня произошла?
- Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда.
К чему скорбеть от глупого сюрприза, ведь это, право, ерунда.
С Роснефтью что, пустое дело, она с Газпромом околела...
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
- Алло, Хэйло, мутится разум, какой неслыханный удар.
Скажите мне, всю правду разом, опять в России был пожар?
- Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела.
Но нам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла.
Сгорел резерв с бюджетом вместе, мильярдов баксов где-то двести.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
-Алло, Хэйло, мы на коленях ? Ах, до чего мне тяжело.
Я вне себя, скажите прямо, как это все произошло?
- Узнал пиндос, прекрасная маркиза, что разорял я тут Донбасс.
Не вынес он подобного сюрприза, подбросил санкций в тот же час.
Тут в малазийцев пальнул "Бук", и охватил меня испуг,
В ООН позвали на ковер, я Чуркиным тушил костер,
Но уж не верят на слова, и госрезерв сгорел дотла,
Сауд тут цены опустил, полез я в Сирию, дебил...,
Накрылся тазом вдруг поток, и Эрдоган ударил... в бок.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
Действия агента Сташинского осуждаю, а террористические методы этой организации отвергаю!!!!!
А куда делись наши нефтяные деньги?https://youtu.be/fLhYofZ1SLk
пост Андрей Сенченко. Хозяева и их шестерки.
В век информационных технологий историю так просто не перепишешь.
скопіюйте собі на пам*ять,товариство.
спиздукрасть 200 млрд.руб. (3,5 млрд.дол)...