 288 населенных пунктов в Украине остаются обесточенными после непогоды, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, опасных метеорологических явлений не наблюдается. Небольшой снег в Харьковской области, небольшой снег с дождем в Запорожской и Луганской областях, дождь в Донецкой области.

Движение транспорта на участках автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей обеспечен в обоих направлениях. На указанных участках дорог выставлено 12 постов (Черкасская - 9, Кировоградская - 3) с автомобилями повышенной проходимости для оказания помощи большегрузного транспорта, которым с 9 часов 21.01.2018 отбуксировано 9 ед. техники и оказана помощь 11 лицам.

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К расчистке дорог и оказанию помощи в буксировке транспорта на данных участках привлечено 47 ед. техники и 101 человек, из них от Укравтодора - 26 ед. техники и 40 человек, ГСЧС - 21 ед. техники и 61 человек.

Остаются обесточенными 288 населенных пунктов в 5 областях (Одесская - 198, Черкасская - 65, Днепропетровская - 14, Кировоградская - 9, Черниговская - 2).