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 288 населенных пунктов в Украине остаются обесточенными после непогоды, - ГСЧС

ГСЧС предоставила сводку о последствиях непогоды в стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, опасных метеорологических явлений не наблюдается. Небольшой снег в Харьковской области, небольшой снег с дождем в Запорожской и Луганской областях, дождь в Донецкой области.

Движение транспорта на участках автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей обеспечен в обоих направлениях. На указанных участках дорог выставлено 12 постов (Черкасская - 9, Кировоградская - 3) с автомобилями повышенной проходимости для оказания помощи большегрузного транспорта, которым с 9 часов 21.01.2018 отбуксировано 9 ед. техники и оказана помощь 11 лицам.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Из-за непогоды без света остались три села под оккупированным Судаком

К расчистке дорог и оказанию помощи в буксировке транспорта на данных участках привлечено 47 ед. техники и 101 человек, из них от Укравтодора - 26 ед. техники и 40 человек, ГСЧС - 21 ед. техники и 61 человек.

Остаются обесточенными 288 населенных пунктов в 5 областях (Одесская - 198, Черкасская - 65, Днепропетровская - 14, Кировоградская - 9, Черниговская - 2).

Источник: https://censor.net.ua/n3045651
 
 
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21.01.18 12:54 Из-за непогоды без света остались три села под оккупированным Судаком (ЦензорНет). Три, бля!
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только хотел написать - 288 населених пунктів в Україні залишаються знеструмленими після негоди, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6354
фигня! вот три села под судаком - то таки... да!
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Ага! Ещё и подловато подчеркнуть: "...несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света..."!!! Убожество!!!!
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с Вашего разрешения дополню
"...несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста
самим ввп, лично, вилочку в резеточку ( ) весной 2016 года, продолжаются отключения света..."!!! Убожество!!!! и Позорище
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0Share on TwitterShare on Google Plus0Share on Pinterest0Share on LinkedIn0 Ось і завершились казки віденського лісу для Дмитра Фірташа. Суд Відня дав добро на екстрадицію олігарха в США.А для Петра Порошенка все лише починається. Адже, коли перед Дмитром Фірташем постане дилема: 50 років американської тюрми з конфіскацією усіх його активів, або співробітництво з слідством - вибір тут очевидний. І Дмитро Фірташ, як на духу розповість слідчим все. В томучислі й про фінансові, корупційні та політичні зв'язки між Дмитром Фірташем та Петром Порошенком.В недалеком будующем туда же отправится и Пэтя.И
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Пусть для начала о юле и юще расскажет. Все по порядку. Затем про овоща, ну а потом и про пэцю.
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Не волнуйся! Он что бы скостить срок расскажет даже то чего не было!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия288 населенных пунктов в Украине остаются обесточенными после непогоды, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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