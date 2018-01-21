 В результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле погиб украинец, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в микроблоге в соцсети Твиттер.
"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординованные действия на месте трагедии", - написал он.
Отметим, нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле было совершено 20 января примерно в 21:30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли отель. По данным местных СМИ, в отеле проходила ИТ-конференция, в которой принимали участие около ста человек, в том числе представители правительства страны.
По данным министерства внутренних дел Афганистана, в результате нападения погибли шесть гражданских, есть раненные. В ходе спецоперации было ликвидировано 4 нападавших, пишет DW.
Из отеля в безопасное место всего были выведены 153 человека, из которых 41 иностранный гражданин. Среди спасенных - восемь женщин. 126 человек были спасены еще ночью, а остальные - утром. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Талибан".
Восток Медиа
Опубліковано 21 січ. 2018 р.
И на кой там консул? лично труп паковать будет? или просто пару копеек командировочных по легкому заработать?
Ну, и очень богатое государство.
А заработать на ней - не пробовал?
Будет допнабор в бригаду - дашь знать? я сладкое люблю с детства, уже своих зубов не имею...
Отдыхать в Афганистане - это надо быть тем самым месье, который знает толк в извращениях.
А вот по рабочим, деловым и прочим вопросам люди куда только не ездят.
*google it*
Есть.
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где только их... смертюшка... не находит
судьба