 В результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле погиб украинец, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в микроблоге в соцсети Твиттер.

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординованные действия на месте трагедии", - написал он.

Отметим, нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле было совершено 20 января примерно в 21:30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли отель. По данным местных СМИ, в отеле проходила ИТ-конференция, в которой принимали участие около ста человек, в том числе представители правительства страны.

По данным министерства внутренних дел Афганистана, в результате нападения погибли шесть гражданских, есть раненные. В ходе спецоперации было ликвидировано 4 нападавших, пишет DW.

Из отеля в безопасное место всего были выведены 153 человека, из которых 41 иностранный гражданин. Среди спасенных - восемь женщин. 126 человек были спасены еще ночью, а остальные - утром. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Талибан".

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