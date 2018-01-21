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 В результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле погиб украинец, - МИД

В результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб гражданин Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в микроблоге в соцсети Твиттер.

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординованные действия на месте трагедии", - написал он.

В результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле погиб украинец, - МИД 01

Отметим, нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле было совершено 20 января примерно в 21:30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли отель. По данным местных СМИ, в отеле проходила ИТ-конференция, в которой принимали участие около ста человек, в том числе представители правительства страны.

По данным министерства внутренних дел Афганистана, в результате нападения погибли шесть гражданских, есть раненные. В ходе спецоперации было ликвидировано 4 нападавших, пишет DW.

Из отеля в безопасное место всего были выведены 153 человека, из которых 41 иностранный гражданин. Среди спасенных - восемь женщин. 126 человек были спасены еще ночью, а остальные - утром. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Талибан".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и Россия: в МИД назвали опасные для украинцев страны и попросили не посещать их

Источник: https://censor.net.ua/n3045648
 
 
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Стало известно о том, что Хуйло начал активно отправлять Талибам Афганистана Гумконвои с оружием и горючим,с Сирии и Чечни боевиков перебрасывает в АФГАНИСТАН.
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Что он там забыл?
И на кой там консул? лично труп паковать будет? или просто пару копеек командировочных по легкому заработать?
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Нет. Просто дурня якась
Ну, и очень богатое государство.
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ты бы лучше на своей зраде экономил бы... Унаслідок нападу терористів на готель у Кабулі загинув українець, - МЗС - Цензор.НЕТ 3431
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поделись опытом, если не жалко
А заработать на ней - не пробовал?
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вот я и говорю...экономь зарабатывать на ней Унаслідок нападу терористів на готель у Кабулі загинув українець, - МЗС - Цензор.НЕТ 9301
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темнишь...
Будет допнабор в бригаду - дашь знать? я сладкое люблю с детства, уже своих Унаслідок нападу терористів на готель у Кабулі загинув українець, - МЗС - Цензор.НЕТ 5746 зубов не имею...
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Один уже заработал кличку "Гималайский", а этот претендует на "Кабульский". И как зовут этого "консула" который вылетел за трупом с группой паталоанатомов?
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> Что он там забыл? <

Отдыхать в Афганистане - это надо быть тем самым месье, который знает толк в извращениях.
А вот по рабочим, деловым и прочим вопросам люди куда только не ездят.
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наверное решал с торговыми партнерами от хуйла вопрос транзита опиатов...не даром консул туда рванул
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Пиар БЮТ на Донбассе
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Ну от,не тільки Президент за кордоном відпочиває.А може.на нього і полювали,але промахнулись?
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Ну не всем же на Мальдивы летать позволено...
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Щоб потім знову по спішному вибирати ще одного однотурового по путін нападе
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тю дурна ірландія,путін уже 4 роки як напав
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В 1979 году тоже такие террористы с Альфы брали дворец Амина.
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Трудно вспомнить,но кажется то "Вымпел" дворец Амина брал,в каждую комнату накатом по несколько гранат забрасывали,а потом стреляли в раненных....
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Как-то читал воспоминания участников этого штурма. Щас попробую найти...
*google it*
Есть.

Участники штурма дворца Амина рассказывают
О том, как проходила операция «Шторм-333» по захвату резиденции главы государства Хафизуллы Амина, рассказывают сами участники операции - бойцы подразделения спецназа ГРУ и КГБ СССР.
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дай угадаю - лично ты бы конечно в раненных не стрелял...
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"Молодежь" специально обученная стреляла...
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Кель мында, коп солейма - кутак бар.
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Опять у кацапов крышу срывает , только из-за того , что консул Украины выезжает до Кабула ! Капец ..
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где украинцы только не бывают...
где только их... смертюшка... не находит
судьба
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таки да ..."нашим" херам є що запропонувати в Афгані ...не однією ж Новобогданівкою-Калинівкою багаті ...є ще "закрома" для гешефту
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Есть страны в которые не надо соваться. Иностранец всегда легкая добыча.
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Кто обьяснит,Афганистан развитая в компьтерноном плане страна???В Афганистане какая часть производства требует програмного обеспечения??Какая нахрен IT-конференция)))В Кабуле)))В Афганистане?))Какой идиот поверит в эту чушь,по любому был сходняк вип-представителей всех заинтересованных.Это все равно что в Воркуте проводить конференцию по выращиванию помидоров на песчаных грунтах))
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Думаю исламистам не сильно интересно нападать на ботаников,нежели на конкурентов или потенциальных врагов.
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Сколько было искалечено в чужой стране,потом забыто....КПСС_Ум,Честь и Совесть Нашей Эпохи..??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле погиб украинец, - МИД
 
 
 
 
 
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