 Группа киевских туристов попала в лавину в Карпатах, - ГСЧС

В Ивано-Франковской области вечером 20 января к спасателям поступило сообщение о том, что группа туристов из Киева в составе 7 человек вблизи озера Неистовое попала под снежную лавину, передает Цензор,НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила и. о. пресс-секретаря ГосЧС в Ивано-Франковской области.
"20 января в 18:20 к спасателям поступило сообщение о том, что группа туристов из Киева в составе 7 человек вблизи озера Неистовое попала под снежную лавину. Туристы отказались от помощи спасателей и самостоятельно сошли с горы", – отметили в ГосЧС.
Сейчас все они находятся в удовлетворительном состоянии.
В ГосЧС также отметили, что по прогнозу Укргидрометцентра в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная лавинная опасность в ближайшие два дня.
хотя польза от тебя все таки есть-поддерживаешь слухи о том,что оккупационные комендатуры насквозь пронизаны агентурой сбу.это хорошо,пусть ходят и оглядываются.а лучше нехай ползут.на северо-восток
Более шизанутых чем ЭТИ в мире нет.
Что в головах у этих людей?