 Группа киевских туристов попала в лавину в Карпатах, - ГСЧС

В Ивано-Франковской области вечером 20 января к спасателям поступило сообщение о том, что группа туристов из Киева в составе 7 человек вблизи озера Неистовое попала под снежную лавину, передает Цензор,НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила и. о. пресс-секретаря ГосЧС в Ивано-Франковской области.

"20 января в 18:20 к спасателям поступило сообщение о том, что группа туристов из Киева в составе 7 человек вблизи озера Неистовое попала под снежную лавину. Туристы отказались от помощи спасателей и самостоятельно сошли с горы", – отметили в ГосЧС.

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Сейчас все они находятся в удовлетворительном состоянии.

В ГосЧС также отметили, что по прогнозу Укргидрометцентра в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная лавинная опасность в ближайшие два дня.