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 Группа киевских туристов попала в лавину в Карпатах, - ГСЧС

В горах Ивано-Франковской области сохранится значительная лавинная опасность в ближайшие два дня.

В Ивано-Франковской области вечером 20 января к спасателям поступило сообщение о том, что группа туристов из Киева в составе 7 человек вблизи озера Неистовое попала под снежную лавину, передает Цензор,НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила и. о. пресс-секретаря ГосЧС в Ивано-Франковской области.

"20 января в 18:20 к спасателям поступило сообщение о том, что группа туристов из Киева в составе 7 человек вблизи озера Неистовое попала под снежную лавину. Туристы отказались от помощи спасателей и самостоятельно сошли с горы", – отметили в ГосЧС.

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Сейчас все они находятся в удовлетворительном состоянии.

В ГосЧС также отметили, что по прогнозу Укргидрометцентра в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная лавинная опасность в ближайшие два дня.

Источник: https://censor.net.ua/n3045645
 
 
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Пиар БЮТ на Донбассе http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=80457&catid=55&Itemid=147
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гы...сепара.то своим мокшанским друзякам расскажи.они поверят Група київських туристів потрапила в лавину в Карпатах, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7597
хотя польза от тебя все таки есть-поддерживаешь слухи о том,что оккупационные комендатуры насквозь пронизаны агентурой сбу.это хорошо,пусть ходят и оглядываются.а лучше нехай ползут.на северо-восток
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За спасение всяких "горняков" и рыбаков на льдинах нужно брать по полной программе. Может хоть тогда рудименты мозга начнут проявляться.
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НЕ, они упоротые до упора!!!!!
Более шизанутых чем ЭТИ в мире нет.
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Это при том, что каждый час предупреждают...
Что в головах у этих людей?
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то, наверное, стояли под смерекой, снежная шапка упала и сразу в крик:"караууууль, лавииинааа!" Если бы лавина, то хрен бы, кто, самостоятельно, куда то, добрался.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа киевских туристов попала в лавину в Карпатах, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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