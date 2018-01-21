 Киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской "Роснефти". ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте киностудии.

В завлении отмечается, что история началась еще в 1997 году. Именно тогда было заключено соглашение между государственной Киностудией им. А.Довженко и ООО "Бомонд-АЗС". В соответствии с соглашением, киностудия предоставляла в аренду "Бомонд-АЗС" подвал и несколько цистерн для заправки автомобилей. В свою очередь компания должна была покупать топливо, следить за инфраструктурой и обслуживать автозаправку. А полученная прибыль должна была распределяться между партнерами.

Совместная деятельность киностудии и "Бомонд-АЗС" продолжалась до 2005 года. До тех пор, пока не появилось незарегистрированное в реестре судебное решение о том, что государственный подвал уже не государственный, а частный.

"Условия договора между Киностудией и ООО "Бомонд-АЗС" не предусматривали переход права собственности имущества. Либо это сделано на основании поддельных документов, либо по коррупционной схеме, будет разбираться следствие, но подвал стал собственностью ООО "Бомонд –АЗС". В дальнейшем, видимо чтобы запутать следы, подвал продается еще несколько раз. И вот в 2008 году, владельцем помещения становится компания "Трансбуд"", - отмечают в киностудии.

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После этого, частная структура подала документы в киевский городской совет для выделения ей земельного участка, на котором расположено упомянутое помещение.

"Государственная земля в пользовании государственной компании. Киевский городской совет не имеет права распоряжаться не коммунальной землей", - комментируют в киностудии такое обращение компании.

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"Для приведения в порядок земельных вопросов, еще в 2014 году киностудией был разработан полный пакет документов по земельному участку и был передан в Департамент земельных ресурсов для рассмотрения относительно оформления права пользования данным участком. В пользовании государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" находится земельный участок по адресу: проспект Победы 44, площадь – 15,9984 га", - отмечают в киностудии им. Александра Довженко.











"Не обращая на это никакого внимания, ООО "Трансбуд", проводит разработку технической документации для оформления части земельного участка киностудии, без согласования с руководством студии", - говорится в сообщении.

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В конце прошлого года, 12 декабря, земельная комиссия Киевского городского совета поставила этот вопрос на голосование.

"На комиссии Киевского городского совета присутствовали представители киностудий, которые были категорически против отчуждения земли. Сначала депутаты прислушались к аргументам пользователей земли и не поддержали выделение участка ООО "Трансбуд", но после того, как представители киностудии ушли с заседания, депутат Владислав Михайленко с голоса, поднял вопрос о переголосовании, и в конце концов решение было принято", - говорится в сообщении.

Благодаря поиску в сервисе YouControl удалось получить информацию о том, что ООО "Трансбуд" - это кипрская компания, основанная одним из крупнейших налогоплательщиков в стране-агрессоре – "Роснефтью".

В понедельник, 22 января, проект соответствующего решения будет рассматриваться на комиссии топливно-энергетического комплекса под председательством Владимира Бондаренко. В связи с этим на сайте киностудии опубликовано такое обращение.