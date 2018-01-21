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Все про:земля (1422) Киев (15218) кино (1050) Роснефть (23)

 Киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской "Роснефти". ДОКУМЕНТ

Кипрская компания "Трансбуд", учрежденная российской "Роснефтью", пытается посредством депутатов Киевского городского совета отобрать часть земельного участка у Национальной киностудии имени Александра Довженко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте киностудии.

В завлении отмечается, что история началась еще в 1997 году. Именно тогда было заключено соглашение между государственной Киностудией им. А.Довженко и ООО "Бомонд-АЗС". В соответствии с соглашением, киностудия предоставляла в аренду "Бомонд-АЗС" подвал и несколько цистерн для заправки автомобилей. В свою очередь компания должна была покупать топливо, следить за инфраструктурой и обслуживать автозаправку. А полученная прибыль должна была распределяться между партнерами.

Совместная деятельность киностудии и "Бомонд-АЗС" продолжалась до 2005 года. До тех пор, пока не появилось незарегистрированное в реестре судебное решение о том, что государственный подвал уже не государственный, а частный.

"Условия договора между Киностудией и ООО "Бомонд-АЗС" не предусматривали переход права собственности имущества. Либо это сделано на основании поддельных документов, либо по коррупционной схеме, будет разбираться следствие, но подвал стал собственностью ООО "Бомонд –АЗС". В дальнейшем, видимо чтобы запутать следы, подвал продается еще несколько раз. И вот в 2008 году, владельцем помещения становится компания "Трансбуд"", - отмечают в киностудии.

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После этого, частная структура подала документы в киевский городской совет для выделения ей земельного участка, на котором расположено упомянутое помещение.

"Государственная земля в пользовании государственной компании. Киевский городской совет не имеет права распоряжаться не коммунальной землей", - комментируют в киностудии такое обращение компании.

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"Для приведения в порядок земельных вопросов, еще в 2014 году киностудией был разработан полный пакет документов по земельному участку и был передан в Департамент земельных ресурсов для рассмотрения относительно оформления права пользования данным участком. В пользовании государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" находится земельный участок по адресу: проспект Победы 44, площадь – 15,9984 га", - отмечают в киностудии им. Александра Довженко.

Киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской Роснефти 01

Киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской Роснефти 02

Киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской Роснефти 03

"Не обращая на это никакого внимания, ООО "Трансбуд", проводит разработку технической документации для оформления части земельного участка киностудии, без согласования с руководством студии", - говорится в сообщении.

Киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской Роснефти 04

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В конце прошлого года, 12 декабря, земельная комиссия Киевского городского совета поставила этот вопрос на голосование.

"На комиссии Киевского городского совета присутствовали представители киностудий, которые были категорически против отчуждения земли. Сначала депутаты прислушались к аргументам пользователей земли и не поддержали выделение участка ООО "Трансбуд", но после того, как представители киностудии ушли с заседания, депутат Владислав Михайленко с голоса, поднял вопрос о переголосовании, и в конце концов решение было принято", - говорится в сообщении.

Благодаря поиску в сервисе YouControl удалось получить информацию о том, что ООО "Трансбуд" - это кипрская компания, основанная одним из крупнейших налогоплательщиков в стране-агрессоре – "Роснефтью".

 Киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской Роснефти 05

В понедельник, 22 января, проект соответствующего решения будет рассматриваться на комиссии топливно-энергетического комплекса под председательством Владимира Бондаренко. В связи с этим на сайте киностудии опубликовано такое обращение.

Киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской Роснефти 06

 

Источник: https://censor.net.ua/n3045644
 
 
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100%!!! Какие государственные интересы?!! Какая госсобственность? - это нецелесообразно и неэффективно!!! Бабло в кармане теплее!!! "...депутат Владислав Михайленко с голоса.." порешал вопросы!
А голос СБУ, НАБУ, ГПУ по депутату и морд причастных мы услышим? Или будем ждать суды Линча 21 века?
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у нас произошла аннексия Россией президента на Банковой и уже давно
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Это ещё землю приватизировать не начали,
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я не удивлюсь что моя хата завтра будет оформлена на такую шарашкину контору
у нас бардак с нотариусами!!!
суда просто нет!!!! Киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской "Роснефти" - Цензор.НЕТ 4469
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на всякий случай прокуратуры и ментов понтов - тоже нет
то что есть надо снести а понтовщиков включая юриков - выгнать с волчьим билетом
а некоторых расстрелять нах Кіностудія ім. Довженка заявляє про спробу передачі її землі дочірній структурі російської "Роснафти" - Цензор.НЕТ 6514 Кіностудія ім. Довженка заявляє про спробу передачі її землі дочірній структурі російської "Роснафти" - Цензор.НЕТ 1493
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А кто с этим не согласен- тот ахент мацквы!!! Стопудово.
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титушка хвалит титуха за то,что хвалит он титушку Кіностудія ім. Довженка заявляє про спробу передачі її землі дочірній структурі російської "Роснафти" - Цензор.НЕТ 4547
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о,третий титух...как жизнь подпольная ,грябаный?ты тех катакомбах не прятался случаем?а то шота тебя не видно было,пока сепара ликвидировали Кіностудія ім. Довженка заявляє про спробу передачі її землі дочірній структурі російської "Роснафти" - Цензор.НЕТ 6623
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ты Мразь даже путин сцыш правильно написать а все тукда же с подъебками. Не путен а путин, он же жуйло такое как ты .
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А, теперь разгоняешься и головой бо стену, припадошный😀😀😀
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Посмотри в зеркало( если оно у тебя есть) и увидишь припадочного.И научись правильно писать не путЕн, а хуйло . Кіностудія ім. Довженка заявляє про спробу передачі її землі дочірній структурі російської "Роснафти" - Цензор.НЕТ 1745
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А теперь я надеюсь ты понял что в данной ситуации в перде хоть и парень ты в общем не плохой судя по твоим коментам. УДАЧИ. Кіностудія ім. Довженка заявляє про спробу передачі її землі дочірній структурі російської "Роснафти" - Цензор.НЕТ 4965
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"Наливай,пока не началось"!Дербан продолжается.
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Кучерявый жидок ведет гешефт с своими подельниками из педирации !
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Это какой то писец....За кого вы там люди голосуете ????Где откапываете таких сцуко депутатов готовых и родину кацапне продать лишь бы бабло капнуло в кишеню...
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за то и деньги плотют немалые чтобы в депутаты попасть, кашку опять же раздают
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Киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской "Роснефти".

Розвиток культури по риго-соєвому. Тепер для повного абсурду треба, щоб соєві боти почали верещати, що "кіностудія Довженка - агент кремля", а "роснєфть - крєпкіє хазяйствєннікі".
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Киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской "Роснефти" - Цензор.НЕТ 2043 Надёжные партнёры и первые, наконец-то пришедшие, инвесторы!!!
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Полякуйте Клічку та його спонсору - Фіртушу, що не всю землю у киян відібрав.
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поЛякуйте? Кіностудія ім. Довженка заявляє про спробу передачі її землі дочірній структурі російської "Роснафти" - Цензор.НЕТ 4285 та его хрен злякаєш
а вот - поДякувати... то мо і є за що
(я шучу, не обижайтесь)
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Югик уже опохмелился после праздников? может займётся?
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Доколе параша будет тут хозяйствовать ведя бизнес?? Барыги наши совсем обнаглели, 4-й год реальная война, а рашабизнесу тут вольготно благодаря нашим скотам
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це буде допоки, наприклад, головний інженер та майстер участку в жеку будуть продовжувати брати хабаря, і робити речі які порушують закон.
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прийде добрий гамериканський пан і все розрулить..
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самі ж не можуть розрулити. якби могли, то розрулили б давно. ну, звичайно. нащо щось розрулювати - евреї їм завжди в усьому винні, але захід чомусь має все за них зробити.
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ніхто не прийде на допомогу, тим хто сам не хоче щось змінювати..у штатів своїх головняків вистачає..
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Где эта сучья власть и гарант недоделанный если в центре страны кацапы заправляют. НАХЕР НАМ ТАКИЕ ХЕРАНТЫ ВМЕСТЕ С ПОЛИЦАЯМИ И ПРОДАЖНЫМИ ВЛАСТЯМИ.
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В этом месте и сейчас стоит вопрос реконструкции развяки в районе аварийного моста. Под это дело можно было дать пинка всем кацапским собственникам в округе. Но соевые упыри предпочтут гешефт есессно
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Надо переименовать проспект Пабьеды, вернув историческое название - Брест-Литовское шоссе
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ставчанский не дал
так этого тюфяка дирэхтора посто развели
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Зачем коцапам захватывать Украину военной агрессией, если они просто захватывают её юридически без боя? В том числе закрепившись в религиозной, банковской и энергетической сферах государства.
Мне кажется, наш презик очень сильно лукавит когда утверждает, что в любой момент может быть Путiн нападэ, в то время когда происходит тихая оккупация, о которой никто из наших госпидарив ни разу(!) не упомянул.
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Каждому депутату по 40 розг,что бы другим наука была.
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Если не указана передача прав собственности, то какое значение имеют последующие действия мошенников?
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так хули ... давно уже рыги рулят в киеве ... ничё не поменялось ... бондаренко решит эту проблему он против рыг
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Все российское в Украине должно быть национализировано в счет Крыма и Донбасса, а деятельность "иностранных агентов" должна пресекатся путем депортации (не пойман) или обмена (осужден).
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Зараз Саша Крест і Дмитро Кук швиденько нам пояснять, шо так нада.)))
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Скажуть, що це клята Йулька усьо зробила.
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Тогда ты, без Лолит, хряков и прочих подзаборных "аргументов" - поясни ситуацию.
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козломордые как там вяличие не жмет?

«Стоит без газа и света поселок Байдуково, Кулундинский микрорайон более трех лет не имеет газового обеспечения при том, что все магистрали выполнены, население залезло в долги и потратилось на подключение и внутреннее устройство системы. На сегодня никто не может ответить, когда прекратится издевательство над народом, и население почувствует, что о нем заботятся, - указали авторы обращения. - Понимая такое безразличие, жители Кулундинского района отказываются принимать участие в выборах президента РФ».
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представляю, как бы Беня купил часть мосфильма...
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попробуй разберись кто там прав...по хорошему бы эту землю вообще национализировать и продать на аукционе, а полученные деньги отдать голодающим пенсионерам...
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все так сложно, здесь по гут тока зорян и шкиряк
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Нах..й нам гос органы,если при помощи любой взятки в Украине можно порешать ,любой вопрос????
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вот так... дали попользоваться подвалом... скоро на фиг и из дома выгонят
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Для начала компетентным органам надо разобраться, действительно ли кипрская кампания принадлежит кацапам, а потом, что-то комментить
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ну і...де фамілії і "справи" на "благодетелей" ...немає ...
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Коррупцию в нашей стране победить нельзя потому что вся страна взяточники начиная с выборов.Им дают и они берут вся эта мразь берет что бы ей не предложили лишь бы на халяву и проголосуют даже за черта лишь бы что нибудь перепало.А потом начинают жаловаться на жизнь УБЛЮДКИ.
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пропоную товариству зайти на ФБ.

пост Андрей Сенченко. Хозяева и их шестерки.

В век информационных технологий историю так просто не перепишешь.

скопіюйте собі на пам*ять,товариство.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи ее земли дочерней структуре российской "Роснефти". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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