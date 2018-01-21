 Из-за непогоды без света остались три села под оккупированным Судаком

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крыминформ", утром 21 января в селах Грушевка, Переваловка и Морское отключили свет. Сейчас на месте происшествия работают бригады "Крымэнерго".
Накануне синоптики предупредили, что в связи с прохождением Балканского циклона 21 января в Крыму ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.
В оккупированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.
С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из российской Кубани.
Ребята! Когда вы повзрослеете? "...Непогода стала причиной отключения электроснабжения в трех населенных пунктах в районе Судака..."
и
"...В оккупированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света..."
Давайте не быть смешными в освещении погодных катаклизмов!!! Мы ж не Кремляди!!!
Пусть порадуется хотя бы чужим проблемам.
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2385636-nepogoda-v-ukraine-bez-sveta-ostautsa-bolee-700-naselennyh-punktov.html
Как-то так, к сожалению.....
Да только в Измаильском районе Одесской области обесточено 11 сел и школьные каникулы продлены до 24 января
В Украине такое просто немыслимо!!!!
без эмоций и комментария...
забыл
Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» прошли в колонне «Бессмертного полка»
10.05.2016 16:38
Я о том,что никто там ничего не меняет,в плане паспортов.Поверь.Я не заинтересованая сторона.