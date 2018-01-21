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 Общество
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Все про:Крым (19286) непогода (303)

 Из-за непогоды без света остались три села под оккупированным Судаком

Непогода стала причиной отключения электроснабжения в трех населенных пунктах в районе Судака.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Крыминформ", утром 21 января в селах Грушевка, Переваловка и Морское отключили свет. Сейчас на месте происшествия работают бригады "Крымэнерго".

Накануне синоптики предупредили, что в связи с прохождением Балканского циклона 21 января в Крыму ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.

В оккупированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

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С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из российской Кубани.

Источник: https://censor.net.ua/n3045641
 
 
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да ну нафиг!!!
Ребята! Когда вы повзрослеете? "...Непогода стала причиной отключения электроснабжения в трех населенных пунктах в районе Судака..."
и
"...В оккупированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света..."

Давайте не быть смешными в освещении погодных катаклизмов!!! Мы ж не Кремляди!!!
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Не лишай убогих маленьких радостей.
Пусть порадуется хотя бы чужим проблемам.
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Жеглов ? да ты и на Промакашку не тянешь...
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Все таки значно краще б звучало в повідомленні,що в результаті диверсії...і не тільки три села...
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а лучше-глаза закрыл-Хуйла представил-и сразу и тепло и светло! Из-за непогоды без света остались три села под оккупированным Судаком - Цензор.НЕТ 2873
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Капец!!! Кто этот суперчеловек? Неуже ли это Югик?
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"...на 13 часов 19 января продолжаются работы по возобновлению электроснабжения 741 населенного пункта в 8 областях..."
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2385636-nepogoda-v-ukraine-bez-sveta-ostautsa-bolee-700-naselennyh-punktov.html
Как-то так, к сожалению.....
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В Украине остаются обесточенными 294 населенных пункта в 5 областях, - ГСЧС
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Надо же - где то без электричества остались аж 3 населенных пункта!!!

Да только в Измаильском районе Одесской области обесточено 11 сел и школьные каникулы продлены до 24 января
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Вы только посмотрите как у них все плохо!!!! Три села!!!!
В Украине такое просто немыслимо!!!!
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и на хера нам эта новость от Крымэнерго?

Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» прошли в колонне «Бессмертного полка»
10.05.2016 16:38
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Это хорошо, водохранилища водой наполнятся.
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Точно. Десь щось зникло, зате щось десь з'явиться! Або-вода. Або телевізор з Хуй..ом всередині!
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Да пусть хоть вымрут на хрен как мамонты , мне фиолетово .Они кричали главное Россия , а там хоть камни с неба , вот и вперед молится на икону Хуйла , может поможет.
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На фоне 294 пунктов обесточенных в Украине твой комментарий смотрится жалко.И срать что там у них.Обидно,что у нас народ тупеет от зомбирования.Тебе про эти камни воили в уши 3 года назад и ты сидя по уши в говне,стебешься с трех сел,которые без света из-погоды...
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Согласен. Но вот тут без тебя как-нибудь..... Уехал-отвали.
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А не хочешь посмотреть как эти любители Раши все теперь как один в Херсоне украинские паспорта восстанавливают , доказывая , что СЛУЧАЙНО где то их потеряли. Ну и на счет говна в котором я сижу , ну как бы сей час пока в ВСУ служу , согласен условия не царские , но вполне жить можно .Вот когда кацапня домой в мордор вернется и я домой вот тогда очень спорный вопрос кто из нас и где сидит.
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А ты когда последний раз в Крыму был?Я вот каждый год и последний раз вернулся 22 ноября.Ничего подобного не слышал.И это не то что я выгораживаю,а просто бесит,зачем такой инфой забивают людям головы.
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Ты мой пост правильно прочел? Мне глубоко фиолетово что там происходит . Меня другое бесит , что все поголовно голосовали за Рашу , теперь в Херсоне в очереди за загран паспортом , рассказывают какие они на хрен украинские патриоты и как они Хуйла ненавидят.
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Ты просто мой не понял)Мне еще больше пофиг,что там происходит,и вообще плевать было до 2014г.Крым вспоминался летом по дороге в отпуск и в новостях,когда татары в очередной раз на дискотеке порезали местных.
Я о том,что никто там ничего не меняет,в плане паспортов.Поверь.Я не заинтересованая сторона.
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Офигенный повод для радости. А у нас сотни населенных пунктов обесточены! Цензор, напишите хоть раз лучше, где у нас что-то хорошее случилось.
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"Автономную Республику Крым передавал Маленков, а не Хрущев. Указ о передаче от 19 февраля 1954 подписал Ворошилов. Взамен Крыма у Украины были забраны: Таганрог и приграничные плодородные черноземные земли, площадью раной площади Крыма. Вместе с Крымом Украины получила проблемы: - засушливая солончаковая степь, - отсутствие сельского хозяйства и промышленности, - отсутствие водных и энергоресурсов, - необжитую территорию с не налаженной инфраструктурой. Украине была поставлена задача - в короткие сроки превратить Крым в район с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и организовать условия для отдыха трудящихся СССР. Постановленные задачи выполнялись за счет бюджета Украинской ССР".
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Шок! Вся правда об оккупированном Крыме! В Керченском проливе дует ветер! А в деревне Грушевка под Судаком отключили свет! Хотелось бы от Цензора узнать включили ли свет в Измаиле и Арцизе и можно ли туда вообще проехать хотя бы с помощью матов одесского губернатора.
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Censor, but fucking we need, this fucking Sudak with his electricity !?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз-за непогоды без света остались три села под оккупированным Судаком
 
 
 
 
 
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