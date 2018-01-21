 Из-за непогоды без света остались три села под оккупированным Судаком

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крыминформ", утром 21 января в селах Грушевка, Переваловка и Морское отключили свет. Сейчас на месте происшествия работают бригады "Крымэнерго".

Накануне синоптики предупредили, что в связи с прохождением Балканского циклона 21 января в Крыму ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.

В оккупированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

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С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из российской Кубани.