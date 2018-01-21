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Все про:вакцина (298) инфекции (112) Минздрав (1430)

 Минздрав назвал противопоказания к вакцинации от кори

Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции и когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало список противопоказаний, при которых не стоит делать прививки от кори, передает Цензор.НЕТ. Список опубликован на странице Минздрава в Facebook.

"По мировым стандартам, легкие простуды с температурой до 38°С не являются такими противопоказаниями. 
Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется", - сказано в сообщении.

Не стоит делать прививку при остром заболевании, которое сопровождается температурой, выше 38,5°С.

Противопоказанием является также серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т. п).

Нельзя делать прививки от кори беременным. Вакциной КПК не прививают беременных, ведь она содержит живые вирусы. Прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

Также нельзя делать прививку при заболеваниях и состояниях организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Прививки от кори в Киеве сделали более 23 тыс. человек, - КГГА

В случае возникновения временных противопоказаний к вакцинации ребенок получает так называемый медотвод от прививок.

Противопоказания на больший срок, чем две недели, может определить только иммунологическая комиссия, которая обычно собирается в районной больнице или городской или областной поликлинике. Потом пропущенные по календарю прививки нужно наверстать.

Источник: https://censor.net.ua/n3045640
 
 
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І це на четвертому тижні спалаху кіру. Оперативно працюють...
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после того как вбахали тысячи вакцин всем
перепуганным и переполоханным из-за вспышки болезни
вспомнили о противопоказаниях...
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да причем тут минздрав, все противопоказания указаны в инструкции к конкретной вакцине, и сообщить о них пациенту - обязанность персонала проводящего вакцинацию
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официально разрешено для вакцин не проводить исследования о последствиях влияния на организм, это самое важное.
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также главный постулат, что вакцинированные переносят заболевания в легкой форме - чистой воды пропагандистский трюк, манипуляция, уловка - кому как больше нравится, но в инструкциях к вакцинам такое понятие отсутствует, а производитель несет ответственность только за информацию указанную в инструкции. Следовательно мантры о том, что привитые перенесут заболевание в легкой форме абсолютно беспочвенны.
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Ну и самое главное. Согласно действующему законодательству вакцинация относится к рискованным методам диагностики и профилактики, при применении таких методов медицинского вмешательства пациент должен получить полную информацию о возможных последствиях такого вмешательства. Поскольку для вакцин официально разрешено не проводить фармококинетические исследования, которые как раз и позволяют сделать выводы о воздействии препарата на организм, то в принципе медицинские сотрудники не могут предоставить такую информацию - так как они ею просто не владеют, следовательно на вполне законных основаниях могут быть посланы к соответствующей норме закона.
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Это не законодательство виновато. После связывания вирусных антигенов с иммуноглобулинами крови, они захватываются В-лимфоцитами, которые производят их лизис до аминокислот и нуклеотидов, неотличимых от аминокислот и нуклеотидов человека. И что Вам даст фармакокинетика, скажем, глицина или аланина? Они и без вакцины содержатся в организме человека и их введение в составе нескольких микрограмм этих аминокислот в составе вакцин заведомо намного ниже колебаний введения с пищей и метаболических колебаний их количества в организме человека.
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Ну понятно, что Вакцинация это ЭКСПЕРИМЕНТ над принимающим его, и картина реакции будет всегда отличаться, а иследование на фк исследования будут лишь, ЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ. Опыты над человеком. (ну и где то там ещё и бюджетные деньги с Киприотскими провайдерами)
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Во всех странах ЕС зарегистрирована и применяется вакцина бельгийская Приорикс. Ни в одной из них нет к вакцинам требований по данным по фармакокинетике. Правда, там нет столь крупного ученого, как roshenko q, который впервые в мире обратил внимание научной общественности на этот вопиющий факт.
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Вспомнился старый анекдот
Начальник и подчиненный подхалим заходят в темный кабинет и начальник говорит
- Здесь темно как у негра в жопе
Подчиненный
- И все-то Иван Иваныч вы знает, везде вы побывали
К чему это я?
Да все очень просто- И все-то ты, roshenko q , знаешь, везде побывал, во всем специалист и тд.

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*** напомнило
после того, как малолетнюю беременную поставили на учет,
ей подарили три презерватива...
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нет денех-нет вакцинаций - от и фсе противопаказания)))
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Самое интересное,что у нормальных людей-проблем нету."ну,а у нас все-через...".
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Вот именно, у нормальных нет, а то, что у вас все через...так это ваши проблемы. МОЗ назвало протипоказання до вакцинації від кору - Цензор.НЕТ 3913
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Маленькі дитячі труни дуже швидко лікують від антищепленевої істерії і вертають до реальності.
Але дещо запізно.
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А вы в курсе, что среди умерших этой зимой от кори есть и ДВАЖДЫ (т.е. полностью, в соответствии с прививочным календарем) привитые?
Ну и искалеченные послепрививочными "осложнениями" дети также возвращают к реальности и "лечат" от желания прививать. Но таки слишком поздно.
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Т.е. прививку делали, а имуннитет не возник?. Почему эту информацию Скрывают ? Вот тут и проблема - НЕ_ВЕРЯТ Люди Просто Словам чиновников.
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Ніхто нічого не приховує. Вище я написав, ознайомтеся.
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Они не скрывают, просто не озвучивают. Когда погибает непривитый человек, на этом делают акцент. Если привитый - то просто говорят, какая корь опасная болезнь. Правду говорят и в том, и в том случае, просто не всю.
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Ефект від щеплення триває 20 років. А розвивається у 95% щеплених.
Але Ви своїм дітям щеплення не робіть. На носі епідемія поліомієліту, дітки будуть отримувати пожиттєву пенсію по інвалідності, а Ви- по догляду за дитиною- інвалідом.
Удачі Вам.
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Спасибо на добром слове. Уж если выбирать между инвалидностью от прививки или инвалидностью от возможных осложнений возможной болезни, то я выберу второе, так как это менее вероятно. Это чистая математика, теория вероятностей, но некоторым её не понять, к сожалению.
А что до полиомиелита, так пару лет назад всех детей поголовно в садах и школах привили внепланово живой оральной полиовакциной, сделали это после того, как зафиксировали два случая вакциноасссоциированного (!) полио у детей на Закарпатье. Охват был точно более 95%. И вот опять эпидемия? Ай-ай-ай...
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Ще очікується епідемія дифтерії. Так що у Вас є всі шанси пошкодувати про потрачений на овуляшних форумах та сайтах свідків Єгови час.
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Действительно странно. Тут почитаешь - так привитые от кори умирают только от кори, а непривитые - только от каких-то осложнений, которые после кори развиваются. ...
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Интересно, в каком это классификаторе заболеваний чиновники из МОЗ нашли термин простуда, и как отличить "легкие простуды с температурой до 38°С" от тяжелых? Уже б писали, что можно прививать всех, кто шевелится.
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Статистика по результатам Вакцинации СКРЫТА от Пользователей.
Почему это ТАКАЯ ТАЙНА ?
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Статистика по результатам Вакцинации НЕ СКРЫТА от Пользователей.

Это никакая НЕ ТАЙНА.
http://graphics.wsj.com/infectious-diseases-and-vaccines/
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На сайте МОЗ есть отчеты по эпидситуации за прошлые годы, понедельные. Там приводятся данные и по кори - очаги вспышек, заболевшие, возраст. Так вот по этим отчетам за 2017 год никак 4 с половиной тысячи заболевших не наберется. То ли отчеты составлены черт знает как, то ли...
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склади ВОЗ завалені старими розробками вакцин,котрі як правило спихають в бідні держави.позаяк багаті країни купляють сучасні вакцини...
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеМинздрав назвал противопоказания к вакцинации от кори
 
 
 
 
 
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