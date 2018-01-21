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 Политика Украины
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 "В плане мероприятий генсека ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе", - Гримчак

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак допускает возможность решения конфликта на Донбассе уже в 2018 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - сказал он.

Грымчак отметил, что в плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе.

"Ну, чтобы вы понимали: последние три года этого в планах не было - решения. В этом году есть", - уточнил он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Законопроект о деоккупации Донбасса придется менять, - Гримчак

Источник: https://censor.net.ua/n3045639
 
 
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Генсєк виявляється ідіот!
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Да марсиане прилетали точняк , к бабке не ходи . Они что то в последнее время вообще часто там летают , не сидится им дома.
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По последним данным, марсиане - прямые потомки жителей Триполья, потому марисанский язык содержит так много слов с украинскими корнями.
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Когда Керченский Мост развалится из-за шторма,тогда пойдут подвижки и деоккупация.
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Ну судя по шараде в журнале Экономист , так большие проблемы с этим мостом начнутся уже этим летом.
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он же сказал "решение конфликта на Донбассе". Ему главное решение. Каким оно будет - ему пох.
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Особый цинизм в том ,что войну они называют конфликтом. Конфликт он как бы обезличен,кто напал,кто защищается,кто прав . кто виноват.Им демонстративно пох. Это как в криминальных новостях : "...После совместного распития спиртных напитков, возник конфликт."
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срочно доставай методичку с планом мореля...
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ой, загадочный грымчак, все время имеющий какую-то тайную информацию..
у него портал открылся... или третий глаз?
но надежда и у нас есть
(не савченко конечно) "В плане мероприятий генсека ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе", - Гримчак - Цензор.НЕТ 4235
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Может я сделаю открытие, но информацию они имеют не из публикаций Цензора...
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согласен!
***(полный текст)
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель...(Пушкин, 1829г.)
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Не надо быть гением, чтобы догадаться, что мы не знаем всего того, о чём говорят даже непосредственно вышестоящие...
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опять согласен!
более того, иногда одну фразу можно истолковать по разному
(даже с противоположными значениями)
так что - согласен с Вами полностью!
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Еще одна Ванга -
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак считает, что Кремль выведет свои войска с востока Украины весной 2018 года.

"В плане мероприятий генсека ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе", - Гримчак - Цензор.НЕТ 758
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Это фиговая ванга. Есть еще ванговитей "У плані заходів генсека ООН на цей рік - вирішення конфлікту на Донбасі", - Гримчак - Цензор.НЕТ 3310 Вот ее пророчество от 17 января 2017 года!!!
Аваков заявил, что Украина должна вернуть Донбасс в этом году
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Там еще Тука любит прогнозы давать. С тем же выхлопом.)))
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Надо сказать, что все они дети по сравнению с паном Личэни Годыны
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Може бути, Танюха, хуйло перед нашими виборами тимчасово зупинить війну і поставить це в заслугу Лоліти, щоб дебіли голосували за баригу.
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Скорее он по просьбе внезапно нападьот, чтоб у Лолы был повод вообще отменить выборы
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А где он сказал, что х-ло выведет войска? "Прекращение конфликта" возможно разными способами. В том числе путем полной сдачи этих лугандонов кацапам.
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Все время хочется посмотреть батл двух истеричек - Грымчака и Червоненко. Просто интересно кто кого переорет. "В плане мероприятий генсека ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе", - Гримчак - Цензор.НЕТ 2694
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И Саакашвили третьим. Хотя Мишаня заикаться начинает, когда сильно истерит. Значит фору ему дать в полчасика.
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Ну куда ж без Михо? "У плані заходів генсека ООН на цей рік - вирішення конфлікту на Донбасі", - Гримчак - Цензор.НЕТ 3097 Это ты так встал на защиту этих двух?
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Почему на защиту? Просто к двум истеричкам хорошо бы добавить третью - для большей интересности шоу. Вы против увеличения интересности, Таня? Или это Вы таким образом на защиту Мишани подорвались?
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Я о нем вообще не писала, так что не нужно корректировать мои комменты. А с Михо как раз ты подорвался - у кого что болит......)))))
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То есть у Вас, Таня, болит Червоненко? Ясно-понятно...
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Не вижу разницы между червоненко и грымчаком. Два старых козла, упивающихся своей властью и значимостью, которые они сами себе придумали. Но они очень похожи по характеру, если это поведение быдла можно назвать чертой характера. А что там тебе ясно-понятно мне глубоко по цымбалам. "У плані заходів генсека ООН на цей рік - вирішення конфлікту на Донбасі", - Гримчак - Цензор.НЕТ 664
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Без последней фразы все Ваши слова, Таня, я лично могу применить не только к этим двум, но и к третьему, кто в истериках им не уступает.

Кстати, цимбалы - то хороший инструмент . Надеюсь, Вы его в совершенстве освоили.
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всякая война когда нибудь заканчивается миром...
мир-это ващето по определению -временной промежуток между войнами.особенно на расее.
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Смех да и только.Обеспокоенность выразит.Оон=лига наций.
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Хочеться узнати у цього гримчака, а які плани у Трампа, Меркель та Макрона?
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Йопсель!!!!!! "...Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать....." ???????? - что это было? Хреновый гугловский перевод? Или замминистра оборвали на полумысли?
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Это был... хреновый замминистра с полумыслями.
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Генсек ООН вирішив, що він - Супермен? Чи уявив себе Термінатором? Мабудь, у нього любимі актори - Лайям Нісон, Арнольд Шварценегер, Чак Норріс та Всі актори з Бондіани? Цікавить інше - він щось знає, що його пробило саме тепер, а не чотири роки тому?
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грымчак это агент лолиты "конченная гнида"?
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Кончита?
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А що вже наша влада признала лднр терористами? Чи ні? І чому?
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Ніяких елденере ніхто не визнавав і визнавати не збирається. Визнано, що всі органи під вивіскою елденере - це представники ОКУПАЦІЙНОЇ адміністрації россосії на території України.
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Если за них все должны делать ООН, США и Европа, то за что мы им платим деньги? Пусть идут лесом....
"У плані заходів генсека ООН на цей рік - вирішення конфлікту на Донбасі", - Гримчак - Цензор.НЕТ 2971
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"И имею некоторую информацию."
Я ничего ему не говорил.
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Чи законно використання громодяниним України паспорта іншої людини?
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Для вирішення конфлікту на Донбасі у рамках ООН потрібно, як мінімум, забрати у россосії право вето, а як максимум, виключити россосію із ООН.
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Уже парашу исключали из лиги наций.Результат будет аналогичным.
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Через пару недель санкции против жирных котов введут , вот тогда и посмотрим надо Рашу права голоса лишать или нет . На хуйла вата молится , а олигархам он нужен был до поры до времени пока грабить разрешал , а теперь выбор между Хуйлом и триллионом вечнозеленых будет явно не в его пользу.
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Не тешьте себя наивными надеждами.В той области мира не важно кто ими руководит,им важно чтоб вокруг них было как у них.
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Чому ж тоді портшенко використав паспорт іншої людини для відпочинку на мальдівах і йому це все зійшло з рук? Чому?
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Це хто тобі розповів? Чи ти на паспортному контролі був?

Як же ви, дебіли, заїбали з тими фейками від всяких журнашлюх.
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По сути вопроса отвечайте.Зачем скрывать отдых,если все официально и за свои деньги.Про прикрытие отмазка это курам на смех.Фсб знает про все передвижения президента,сейчас мир поменялся.
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В смысле скрывать? Ты тоже бегаешь по соседям и знакомым перед тем, как поехать в отпуск, рассказывая куда, на сколько и зачем ты едешь?
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Я не президент Украины.Он сам себе создает проблемы и почву для работы и расскручивания истерии.Хотя бы пресс служба сказала,про отбытие его в отпуск,как это делается в нормальных странах.
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Приведите мне хоть один пример из истории, когда главнокомандующий воюющей страны летал на курорты свою жопу греть, когда его солдаты мерзли в окопах под обстрелами врага. Тут же чисто дело в моральном уровне порошенка, его просто нет.
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Порошенко використав прізвище КОКОРІН. Не вже косюк підказував? Ко-ко- рін.
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У генсека ООН новая пресс-секретарша?
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"Перестаньте сказать,Козюльский! Вы не на Привозе"...(с)
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Как уже достали эти предсказатели-реформаторы и прочая правлящая хрень со своими видениями
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, , разве оон разрулит в текущем году конфликт на донбассе ? , , даже , хуйло , и тот , заявил , что россия ни в коем случае не нарушила условия будапештского меморандума , , мол , мы обещали только не бомбить Украину ядерными бомбами , , и , ведь , действительно , пока не бомбили , , значит - не нарушили международные обязательства
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Еще один "решальщик". О-го-го!!! Целый ГЕНСЕК ООН. Все замерли в ожидании. Что он может решить? Выгнать рашистов из ООН? Лишить их права "вето" в Совете Безопасности? И что им от этого, кроме полностью развязанных рук? Но он даже этого не может. Даже на такой громкий "пук" он не способен - не в его это власти.

А может он по линии фронта будет бегать и снаряды/мины/пули перехватывать? Тогда - вперед и с песней. Хоть какая-то польза будет.
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Планирую на Багамы слетать и в Голливуде сняться...
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Туману напускает с таким подтекстом - "шш-ш .. я знаю и очень доверенное лицо"... Что он там знает и кто он такой? Сам Генсек ООН ему докладывает? Может Главнокомандующий перд ним отчитывается? Аа.ю. массоны... Тьфу! Как задолбали балаболы генерирующие "оптимизм"...
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Минские соглашения не ратифицированы ВР поэтому юридически не обязывающие, так же как БМ.
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ще один "решальщик". О-го-го!!! Целый ГЕНСЕК ООН. Все замерли в ожидании. Что он может решить? Выгнать рашистов из ООН? Лишить их права "вето" в Совете Безопасности? И что им от этого, кроме полностью развязанных рук? Но он даже этого не может. Даже на такой громкий "пук" он не способен - не в его это власти.

А гаранты БМ заявили что у них нет юридических обязательств обращаться в совбез по поводу агрессии.А у Украины нет юридических обязательств по минским соглашениям.
😂
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В планах ООН резолюция по миротворцам на которую раша наложит вето , потому что она не признана агрессором минскими соглашениями.
Минские соглашения и БМ это юридически не обязывающие документы.
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Грымчак конечно специалист невъе....нный,он даже знает какого цвета труселя у папы Римского, ну знает просто ФСЕ!!
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Ну что там не понятного ?
БМ юридически обязывает только Украину, хотя никаких обязательств у нее нет, кроме как признать себя жертвой агрессии.
БМ юридически не обязывает гарантов обращаться в совбез ООН по поводу агрессии .
Поэтому Украина обратилась сама.
Но у генсека ООН нет никаких обязательств по отношению к Украине как члену ООН.
Поэтому совбезом был утвержден единогласно документ что Украина не жертва агрессии.
Этот документ не ратифицирован ВР и юридически не обязывающий.
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ООН сворачивает программу гуманитарной помощи, потому что стороны не выполняют минские соглашения, по одной из версии это реакция на " закон о реинтеграции".
Самое интересное что если по отношению к Украине у кого то и есть обязательства, они все равно не обязывающие.
Даже тот же генсек ООН Украине ничего не должен, но зато требовать это всегда пожалкйста.
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про чужие планы знаем,и надемся и ждем,а своих мы не имели, не имеем, ибо п,,,й нам..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В плане мероприятий генсека ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе", - Гримчак
 
 
 
 
 
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