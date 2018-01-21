 "В плане мероприятий генсека ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе", - Гримчак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - сказал он.

Грымчак отметил, что в плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе.

"Ну, чтобы вы понимали: последние три года этого в планах не было - решения. В этом году есть", - уточнил он.

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