 "В плане мероприятий генсека ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе", - Гримчак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - сказал он.
Грымчак отметил, что в плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе.
"Ну, чтобы вы понимали: последние три года этого в планах не было - решения. В этом году есть", - уточнил он.
у него портал открылся... или третий глаз?
но надежда и у нас есть
(не савченко конечно)
***(полный текст)
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель...(Пушкин, 1829г.)
более того, иногда одну фразу можно истолковать по разному
(даже с противоположными значениями)
так что - согласен с Вами полностью!
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак считает, что Кремль выведет свои войска с востока Украины весной 2018 года.
Аваков заявил, что Украина должна вернуть Донбасс в этом году
Кстати, цимбалы - то хороший инструмент . Надеюсь, Вы его в совершенстве освоили.
мир-это ващето по определению -временной промежуток между войнами.особенно на расее.
Я ничего ему не говорил.
Як же ви, дебіли, заїбали з тими фейками від всяких журнашлюх.
07:00 Разгон облаков, установление хорошей погоды.
08:00-10:00 Подвиг.
А может он по линии фронта будет бегать и снаряды/мины/пули перехватывать? Тогда - вперед и с песней. Хоть какая-то польза будет.
А гаранты БМ заявили что у них нет юридических обязательств обращаться в совбез по поводу агрессии.А у Украины нет юридических обязательств по минским соглашениям.
😂
Минские соглашения и БМ это юридически не обязывающие документы.
БМ юридически обязывает только Украину, хотя никаких обязательств у нее нет, кроме как признать себя жертвой агрессии.
БМ юридически не обязывает гарантов обращаться в совбез ООН по поводу агрессии .
Поэтому Украина обратилась сама.
Но у генсека ООН нет никаких обязательств по отношению к Украине как члену ООН.
Поэтому совбезом был утвержден единогласно документ что Украина не жертва агрессии.
Этот документ не ратифицирован ВР и юридически не обязывающий.
Самое интересное что если по отношению к Украине у кого то и есть обязательства, они все равно не обязывающие.
Даже тот же генсек ООН Украине ничего не должен, но зато требовать это всегда пожалкйста.