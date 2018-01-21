 Ограничения движения сохраняются на трассах в Кировоградской области, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Утром 21 января остается ограниченным движение (въезд) для большегрузных транспортных средств в город Кропивницкий, Кировоградской области на трассах:
- Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье",
- Н-14 "Александровка-Николаев",
- М-12 "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка".
По данным гидрометцентра на всей автодорогах Украины ожидается гололедица.
его слова можно вывесить на растяжках, большими буквами,
перед каждым коммунхозом, отвечающим за чистку дорог
а больше я ни на что не намекивал...