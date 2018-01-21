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 Ограничения движения сохраняются на трассах в Кировоградской области, - Нацполиция

Из-за гололеда и снегопада ситуация на дорогах страны остается напряженной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Утром 21 января остается ограниченным движение (въезд) для большегрузных транспортных средств в город Кропивницкий, Кировоградской области на трассах:

- Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье",
- Н-14 "Александровка-Николаев",
- М-12 "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка".

По данным гидрометцентра на всей автодорогах Украины ожидается гололедица.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Долбое##зм развели! Просто наличие техники на дороге - так оно нахрен не надо", - губернатор Одесчины Степанов контролирует расчистку дорог от снега . ВИДЕО

Ограничения движения сохраняются на трассах в Кировоградской области, - Нацполиция 01
Ограничения движения сохраняются на трассах в Кировоградской области, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3045638
 
 
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Степанова пускай пригласят- для контроля!!
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а таки Вы правы!
его слова можно вывесить на растяжках, большими буквами,
перед каждым коммунхозом, отвечающим за чистку дорог
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его... Обмеження руху зберігаються на трасах у Кіровоградській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8471 слова... большими буквами
а больше я ни на что не намекивал...
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при обильных снегопадах нужна спарка следующей техники, а хоть и военной: ротор, за ним тут же грейдер, за грейдером в связке посыпалка, через каждые 10 км такая же кавалькада техники ... и проблема - ноль, езжай хоть на северный полюс.
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Да чего уж там！Надобно через каждый км дороги подобную спарку выставить －ваапстче проблема исчезнет. И тучи разогнать руками.
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Говорю вам, проверено жизнью на камчатских дорогах, когда в снегопад только держась за протянутую веревку можно ходить по улицам, а снегу за один снегопад наметало в ровень с первым этажом... Говорят так было при советах. Ща может также как и у нас. Вам дело говоришь... Или вы - Фома неверующий? Или и того похлеще - зрадобот?
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Говорят , на Камчатке такая "спарка" встречалась через каждые 5 минут езды.
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ЗЫ... и шо спарки, независимо друг от друга работали в обе стороны. Дорога только была разбита на участки, за которые отвечали прилежащие предприятия, независимо хочет этого кто-то или нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОграничения движения сохраняются на трассах в Кировоградской области, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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