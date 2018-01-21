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Все про:дороги (1545) Одесса (4753) Одесская область (1390) снегопад (574) Степанов Максим (49)

 Степанов контролирует расчистку дорог: "Долбое##зм развели! Просто наличие техники на дороге - так оно нахрен не надо". ВИДЕО

Губернатор Одесской области Максим Степанов эмоционально пообщался с руководством и работниками Службы областного автодора из-за их нелогичных действий при очищении дороги от снега. ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на его странице в Фейсбук

Перед этим советник Степанова Олег Хомяк опубликовал видео телефонного разговора губернатора с главой областного автодора Олегом Вариводой. 

"Шеф иногда начинает высказываться очень "образно" и красочно.. Особенно когда его рациональный ум сталкивается с абсурдом исполнителей...
(осторожно нецензурная лексика 18+)

Из поездки по Арцизскому району - "переговоры" с руководством облавтодора и разруливание последствий стихийного бедствия", - прокомментировал Хомяк.

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Позже Степанов написал пост, в котором рассказал об общении с дорожниками, а также при этом похвалил их за достойную работу 

"По поводу видео, которое опубликовал мой советник Олег Хомяк на своей странице. Мой эмоциональный телефонный разговор с главой Службы автодора в Одесской области)) Вот предистория этого разговора (на видео ниже). Едет впереди, значит, работник на КДМ и на 40-сантиметровый слой снега рассыпает соляную смесь. А за ним - снегоуборочная, которая всю эту историю сгребает, хотя даже школьник скажет, что должно быть наоборот.
Человеческий фактор...
Надеюсь, впредь мы такого не увидим.
В целом же, в тяжелейших погодных условиях Служба автомобильных дорог сработала очень достойно! Огромное спасибо Олег Варивода! Огромное спасибо всем работникам дорожных служб!"

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Источник: https://censor.net.ua/n3045637
 
 
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что за кроссворд в заголовке? по смыслу только БИ подходит, пишите слово целиком.
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шо это за неебическое уйло? раздухарилось.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтепанов контролирует расчистку дорог: "Долбое##зм развели! Просто наличие техники на дороге - так оно нахрен не надо". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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