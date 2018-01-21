 Степанов контролирует расчистку дорог: "Долбое##зм развели! Просто наличие техники на дороге - так оно нахрен не надо". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на его странице в Фейсбук.

Перед этим советник Степанова Олег Хомяк опубликовал видео телефонного разговора губернатора с главой областного автодора Олегом Вариводой.

"Шеф иногда начинает высказываться очень "образно" и красочно.. Особенно когда его рациональный ум сталкивается с абсурдом исполнителей...

(осторожно нецензурная лексика 18+)

Из поездки по Арцизскому району - "переговоры" с руководством облавтодора и разруливание последствий стихийного бедствия", - прокомментировал Хомяк.

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Позже Степанов написал пост, в котором рассказал об общении с дорожниками, а также при этом похвалил их за достойную работу

"По поводу видео, которое опубликовал мой советник Олег Хомяк на своей странице. Мой эмоциональный телефонный разговор с главой Службы автодора в Одесской области)) Вот предистория этого разговора (на видео ниже). Едет впереди, значит, работник на КДМ и на 40-сантиметровый слой снега рассыпает соляную смесь. А за ним - снегоуборочная, которая всю эту историю сгребает, хотя даже школьник скажет, что должно быть наоборот.

Человеческий фактор...

Надеюсь, впредь мы такого не увидим.

В целом же, в тяжелейших погодных условиях Служба автомобильных дорог сработала очень достойно! Огромное спасибо Олег Варивода! Огромное спасибо всем работникам дорожных служб!"

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