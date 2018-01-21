EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  728  13
Материалы по теме:
Все про:Крым (19286) репрессии (1815) Балух Владимир (75)

 МИД Украины требует от РФ допустить медиков к украинскому активисту Балуху

Министерство иностранных дел Украины требует от России допустить врачей к приговоренному крымским судом к трем годам и семи месяцам колонии-поселения украинскому активисту Владимиру Балуху, который находится в Симферопольском СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 января в Твиттере сообщила спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца, комментируя сообщения о том, что в изоляторе Балух не получает медицинской помощи.

"Не предоставлять медицинскую помощь – бесчеловечно и жестоко. Требуем от России допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху", – написала Беца.

МИД Украины требует от РФ допустить медиков к украинскому активисту Балуху 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Состояние здоровья Балуха остается тяжелым, медпомощи ему не оказывают, этапировать в ближайшее время не будут, - журналист Наумлюк

До этого, 1 декабря 2017 года, "суд" изменил украинцу меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, сроком на два месяца.

Как сообщал Цензор.НЕТ, "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Балух вывесил на своем доме украинский флагв 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находился в СИЗО по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).

Источник: https://censor.net.ua/n3045636
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І зрівнюємо з новиною раніше....про диверсанта.
 показать весь комментарий
 
 
...а пока не допустят медиков Медведчук будет висеть вниз головой. Вот как надо требовать у свинособак.
 показать весь комментарий
 
 
медведчук пьет чай у порошенко пока
 показать весь комментарий
 
 
" МИД Украины требует от РФ допустить медиков к украинскому активисту Балуху "

Очередной , громкий пук в лужу .
 показать весь комментарий
 
 
В смысле? Было бы лучше: " МИД Украины НЕ требует от РФ допустить медиков к украинскому активисту Балуху " или " МИД Украины требует от РФ НЕ допустить медиков к украинскому активисту Балуху "?!!
Где будет не пук? Или, где пук не будет?
Что надо-то? Что бы вас удовлетворить?



 показать весь комментарий
 
Украина не россия!
(предыдущая статья лишний раз это подтвердила)
вот и вся разница...
 показать весь комментарий
 
 
А зачем много? Или медики в погонах разных специальностей? могут и травануть, чтобы не рассказал "лишнего"
 показать весь комментарий
 
расейские медики могут травануть балуха? А смысл?
 показать весь комментарий
 
 
В Украинских медиков квалификация выше. Учились в Западе.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Украины требует от РФ допустить медиков к украинскому активисту Балуху
 
 
 
 
 
 вверх