" МИД Украины требует от РФ допустить медиков к украинскому активисту Балуху "

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 января в Твиттере сообщила спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца, комментируя сообщения о том, что в изоляторе Балух не получает медицинской помощи.
"Не предоставлять медицинскую помощь – бесчеловечно и жестоко. Требуем от России допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху", – написала Беца.
До этого, 1 декабря 2017 года, "суд" изменил украинцу меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, сроком на два месяца.
Как сообщал Цензор.НЕТ, "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Балух вывесил на своем доме украинский флагв 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находился в СИЗО по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).
Очередной , громкий пук в лужу .
Где будет не пук? Или, где пук не будет?
Что надо-то? Что бы вас удовлетворить?
(предыдущая статья лишний раз это подтвердила)
вот и вся разница...