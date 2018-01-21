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 За жизнь захваченного в плен российского диверсанта украинские медики боролись семь часов. ВИДЕО

Украинские военные медики семь часов оперировали захваченного российского наемника, который был тяжело ранен 19 января в районе Широкино Донецкой области и оставлен своими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"19 января в районе Широкино вражеская диверсионно-разведывательная группа вплотную приблизилась к позициям украинских военных. Наши защитники заблаговременно заметили продвижение ДРГ. Враг понял, что его разоблачили, и открыл огонь в сторону украинских защитников. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Диверсанты начали отходить, оставив в районе столкновения раненого члена группы", – сообщили в штабе.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В 2017 году осуждены 53 диверсанта, террориста и агента Кремля, - СБУ. ФОТОрепортаж

Отмечается, что украинские военные оперативно эвакуировали наемника РФ и оказали ему необходимую медицинскую помощь.

"За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов, ему перелили 1,5 литра плазмы крови. Сейчас он в реанимации под наблюдением военных медиков. Состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации", – добавили в штабе.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Многие члены российских ДРГ - наши граждане, прошедшие подготовку в лагерях Ростовской области, - Аброськин

Источник: https://censor.net.ua/n3045635
 
 
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Я не медик, но предлагаю его заодно кастрировать, пока под наркозом! Чтобы оно потомства не плодило!!
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Під наркозом - загуманно - не болітиме! Дуже файно - без наркозу, але не знімаючи з релаксантів (він заінтубований) - щоб не заважав
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Интересно после вступление в силу закона о деокупации его можно будет судить или нет? Он преступник по УК Украины или военнопленный которого даже нельзя пальцем тронуть, а только спросить имя и номер части?
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26 воїнів наші втрати в грудні. А ми рятуємо і показуємо які ми хороші. а може на обмін піде, а може ще кудись.
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а если все наоборот???
взяли целого и семь часов разбирали?
доктора лечили обменный фонд
выживет - споет еще интересную песню на телик
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даже на войне нужно оставаться людьми.И наши бойцы это показали..Всё меньше перепивших "боярышника" россиян будут верить,что Кремль направляет контрактников на войну с "фашистами".Всё больше станут понимать,что не за "славянское братство" там воюют,а за интересы "Газпрома" к сланцевому газу...
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даже на войне нужно оставаться людьми

Та да. Это будет самый тяжелый снаряд выпущеный по рос. пропаганде
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Ну очень интересно, - ДАВАЛИ ЛИ ОНИ РОДСТВЕННИКАМ РАНЕННОГО БУМАЖКИ С НАДПИСЯМИ ПРЕПАРАТОВ И РАСХОДНЫХ (даже зеленка) МАТЕРИАЛОВ В ПЕРИОД ОПЕРАЦИИ, что бы они бегали в ихнюю аптеку, как это принято в нашей бесплатной медицине?
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Нашли чем гордиться.
Скоро Барыга сепарам медали давать начнет...
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В какую сумму влетит Украине лечение этого орка? А на эти деньги можно лечить украинцев которые защищают свою страну.
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Благодарности, конечно, мы ни от него, ни от его родственников, ни, тем более, от его родины мы не получим. И это хорошо, это будет тысяча первое доказательство того, что мы - люди, а они - нет.
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Якщо москаль - хай видужує, може обміняють на кого, якщо ж москальський запроданець - хай би здох хоч сьогодні, москалям він на hуй не треба, а нам тим більше.
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У меня только один вопрос, кто оплачивает этот банкет??? Моя мама пенсионерка, проработала всю жизнь,когда к ней приезжает скорая по вызову и забирает её, с ней едут наши соседи, чтобы в больнице по списку купить все необходимые медикаменты вплоть до шприцов и систем, а если нет возможности, то и лечения нет.!
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Действительно! Вместо того чтобы скормить собакам, этого питора лечат как барина. А наши граждане такого лечения бесплатно не получают
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его можно обменять на украинцев - пленных.
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Бошку йому б відтяли і відправили,кудись у лепрозорій......
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Операція по зміні статі не завадила б ) До речі.
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не,сначала допросить с пристрастием,а уж потом...
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Теперь надо найти росийскую свиноматку и уведомить её перед камерами, что Пукин её сына подло бросил, как обычно, а укропские каратели хоть и подстрелили его, как врага, но решили спасти его никчёмную жизнь!
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Шо сепар, шо москаль, спасать надо. Это товар. Хотя пока в коме, пальцы можно отрезать.
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21й палец ему надо отрезать, что бы себе подобных на свет не производил.
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Башку надо было 7 часов на камеру отпиливать.
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Я молился за наших медиков, чтобы они его правильно собрали (таким, каким его мама родила):копыта - на лапах, рога - на голове...
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Надеюсь врачи, коли зашивали поклали визитку Яроша За життя захопленого в полон російського диверсанта українські медики боролися сім годин - Цензор.НЕТ 2810
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И зачем лечить? Ранили то боевики ( ЛДНРовцы). А может язык нужен? Х З.
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какой ужас!!и как теперь парню жить!!??(если исходить из того что:в организме около трёх литров крови!!а ему влили 1,6 литра!!то получается что он теперь на 51% бандеровец!!)во врачи поглумились над кацарылым!!P.S.и клятву гиппократа не нарушили. За життя захопленого в полон російського диверсанта українські медики боролися сім годин - Цензор.НЕТ 8403
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И что выжил?Наверное денег дали врачам.У нас в больнице скорой помощи в Киеве помер бы,если бы не забошляли.
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Нашим медикам слава!Хотя тварь гавноросскую не жалко,можно было бы там же и добить.﻿
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ВОТ ТУТ ПИШУТ, ЧТО НАДО ПЛЕННОГО БЫЛО ДОБИТЬ, ЗАЧЕМ ЛЕЧИТЬ. НУ РАЗ НАШИ БОЙЦЫ НЕ ДОБИЛИ, ТО ЧЕ Ж МЕДИКИ ЛЕЧИТЬ НЕ БУДУТ? НЕ НУЖНО ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ХОМО САПИЕНС ХОТЬ И НАГЛО, НО ПРЕТЕНДУЕТ НА СТАТУС РАЗУМНОГО СУЩЕСТВА И БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ СВОЕЙ ЗЕМНОЙ ПОПУЛЯЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НА ВСЕ 100% ЖИВОТНЫМ.
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ВОТ СМОТРИТЕ ПИДАРАШКИ И СОВКОДАМБАСЫ - СЛЫШАЛИ ЧЕ ВРАЧ СКАЗАЛ? ЯЙЦА БОЙЦУ ВЫВОРОТИЛО ТЯЖЕЛЕЙШИМ ОБРАЗОМ. ЧЛЕН ОТОРВАЛО С КОРНЕМ, МОЖНО ЛЕГКО В ТРАНССЕКСЫ ТЕПЕРЬ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬСЯ. ВОТ НЕ ЛАЗЬТЕ ПО ЧУЖОЙ ТЕРРИТОРИИ - СИДИТЕ У СЕБЯ ЗА ПОРЕБРИКОМ В ОРДЛО, ПОПИВАЙТЕ САМОГОН И СПИВАЙТЕ "ПРИДИ ХУЙЛО". ВЫДЕЛИЛИ ЖЕ ВАМ ОТСТОЙНИК ДЛЯ ПРОЗЯБАНИЯ, ЧЕ ЛЕЗЕТЕ? НЕУЖЕЛИ ЧЕ-ТО ОТБИТЬ НАДЕЕТЕСЬ ДЕБИЛЫ?
В ОБЩЕМ У КАКОГО ПИДАРАШКИ МУДЯ И ОСТАЛЬНЫЕ ТОРЧАЩИЕ ЧАСТИ ТУШИ ЖМУТ, ТО МИЛОСТИ ПРОСИМ.
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Воно того не варте. Мерзото, котра приперлася на нашу землю вбивати, не повинна жити.
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Прокляті відтепер ці "медпрацівники" ,буде їм відтепер лише горе , страждання і смерть власних дітей .Нехай їх чорти їдять.Амінь.
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Надеемся это клиент студентов кафедры анатомии медвуза... За життя захопленого в полон російського диверсанта українські медики боролися сім годин - Цензор.НЕТ 6896
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А НА СРУВЕСНЕ НА ВСЮ КАТУШКУ МЫЧАТ, ЧТО ЭТОГО ПЛЕННОГО НА ПОДВАЛЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ПЫТАЮТ. ПО СЕБЕ НЕЛЮДИ СУДЯТ.
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Забили б краще дрючками ,ножа об таке падло шкода бруднити.Цей злочин лікарів Всевишній без уваги не залишить ,премію Дарвіна цим "ескулапам" і йхнім родинам.
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ЕСЛИ МАЦКАЛА ЭТОГО ВЫЛЕЧАТ, ТО ОСНОВНЫМ ПОЛОВЫМ ОРГАНОМ У НЕГО ТЕПЕРЬ БУДЕТ ЖОПА. ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА, МАЦКАЛЫ, НЕ ЛЕЗЬТЕ ТВАРИ - МУДЯ ПОБЕРЕГИТЕ, МИНЫ КРУГОМ, СНАЙПЕРА. ВАЛИТЕ В СИРИЮ, КАК ВАМ ХУЙЛО СОВЕТУЕТ, К ЧУРКАНОВ УБЛАЖАТЬ.
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Если он москаль о нем обязательно расскажут, а если нет значит Бутусов опять соврал.
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Хотелось бы узнать кто это. А то истеричный Бутусов всех кого видит называет "российскими диверсантами" или "наемниками". У Цензора такой "стиль".
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Объясните мне,почему за те налоги которые я плачу лечат кацапских собак? У нас что,свои военные полностью обеспечены медицинской поддержкой?
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А он документы с собой носил? Ведь если это россиянин, то это настоящий скандал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа жизнь захваченного в плен российского диверсанта украинские медики боролись семь часов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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