 За жизнь захваченного в плен российского диверсанта украинские медики боролись семь часов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"19 января в районе Широкино вражеская диверсионно-разведывательная группа вплотную приблизилась к позициям украинских военных. Наши защитники заблаговременно заметили продвижение ДРГ. Враг понял, что его разоблачили, и открыл огонь в сторону украинских защитников. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Диверсанты начали отходить, оставив в районе столкновения раненого члена группы", – сообщили в штабе.

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Отмечается, что украинские военные оперативно эвакуировали наемника РФ и оказали ему необходимую медицинскую помощь.

"За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов, ему перелили 1,5 литра плазмы крови. Сейчас он в реанимации под наблюдением военных медиков. Состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации", – добавили в штабе.

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