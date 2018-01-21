 Керченская переправа в оккупированном Крыму остановила работу из-за непогоды

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий!" – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили, что в связи с прохождением Балканского циклона 21 января в Крыму ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.

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Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.