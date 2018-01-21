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Все про:Керченский пролив (192) Керчь (286) Крым (19286)

 Керченская переправа в оккупированном Крыму остановила работу из-за непогоды

Работа Керченской паромной переправы остановлена из-за ухудшения погодных условий, сообщает 21 января компания-перевозчик "Морская дирекция".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий!" – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили, что в связи с прохождением Балканского циклона 21 января в Крыму ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сенченко: "В 2014 году вывоз всей украинской техники из Крыма стоил бы 3 миллиарда гривен"

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3045634
 
 
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Сказано- нельзя никому переправляться через переправу в Керчи-по законодательству Украины...
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Когда нельзя, но очень хочется, то можно.
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Да мне, честно говоря, плевать. Я в Крым в ближайшее время не собираюсь.
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Танцюють, як папуаси - рівень танцю говорить про рівень розвитку.
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Погано. У суки мрія збулася - помер в Криму при кацапії. А треба було б, аби помер НА кацапії, після втечі туди з і звільненого ВСУ Криму.
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Хорошо, что Цензор об этом сообщает. Это очень важная информация для украинцев.
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это твоим братьям крысчанам на заметку - они тоже на Цензоре пасутся как и ты...
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Шастают туда сюда всякие, а потом Крымы пропадают.
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кого там возить...к крісюкам нихто не едет
Керченская переправа в оккупированном Крыму остановила работу из-за непогоды - Цензор.НЕТ 2371
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Ну и шо ? Цензор , такими новостями ты себе клиентуру не набьешь . Рекламодатели будут мимо проходить . Давай шось резонансное , бо грошей не буде Керченская переправа в оккупированном Крыму остановила работу из-за непогоды - Цензор.НЕТ 2265
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А у тя скучное лицо, тебе никто денег не даст... (Гепа)
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" тебе никто денег не даст ... "

А у меня их никогда не было Керченська переправа в окупованому Криму припинила роботу через негоду - Цензор.НЕТ 2698
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80 % запроданців було серед військових в Криму. А скільки таких тепер в ВСУ?
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39% ГДЕ ТО. и УКРАИНЦАМ ЕЩЁ НУЖНО КАКОЕ ТО ВРЕМЯ ,ЧТО БЫ УЙТИ ОТ 400 ЛЕТНЕГО РАБСТВА МОСКОВИИ
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Просматривал списки,среди МВД и ФСБУ этот процент выше,умалчивают за Прокуроров??
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Дійсно, що серед цих до 90%. Але цікавить відмінність від тих часів і чому це так?
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От так я завжди на ці питання не отримую відповіді. Та я знаю чому це відбувається Керченська переправа в окупованому Криму припинила роботу через негоду - Цензор.НЕТ 1259
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Керченська переправа в окупованому Криму припинила роботу через негоду - Цензор.НЕТ 1731 Ватаны ну что там с Керченским мостом? Вы бы новый видео ролик выпустили ,чтобы дух россиян поднять.они любят смотреть и слушать сказки из уст своего кремлёвского Царя с Московии
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тому что осталось рады дать не можем
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На автомобильном - полотно пролётов полностью готово. (пешком уже можно перейти, но на отдельных участках это будет крайне неудобно). Идёт заливка бетона для образования дорожного полотна, на некоторых участках уже уложили асфальт и установили освещение. Подъезды будут готовы через 6 - 9 месяцев
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ИНТЕРЕСНО ,А МОСТ ВЕКА ЗА СКОЛЬКО ОКУПИТЬСЯ? Керченська переправа в окупованому Криму припинила роботу через негоду - Цензор.НЕТ 559
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Сомневаюсь что его кто то рассчитывает окупить. Керченська переправа в окупованому Криму припинила роботу через негоду - Цензор.НЕТ 8001

Тут его надо рассматривать скорее как политический шаг, а так же удобный предлог выбить финансирование для подготовки очень серьёзное количество мостостроителей, и закупку для них огромного количества спец техники (мост скоро достроится, а работать людям будет где то надо). Россия большая, рек много. А "потерпите пока построится мост в Крым" - звучит куда приятнее чем "потерпите пока построится мост через Обь".
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Вы же сами себе ответили,- мост века. Правда простоит он всего года два - три...
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Да он никогда не будет достроен. Идет отмывание денег помаленьку и всё.
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Нет там никакого моста! Декорации то всё. Мосфильмовские!
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Вопрос не в том когда они его построят , а в том что в процессе эксплуатации и регулярных сезонных штормов , на опоры моста будут постоянно оказываться вибрации , а дно под мостом состоит из жидкой глины , которая постоянно будет давать усадку , при чем не равномерную , по этому даже если он не рухнет через пару лет эксплуатации , а то и раньше , то постоянно будет в ремонте находится или его постигнет судьба предидущего моста.
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Там більше 19 км довжини, тому вібрації будуть значними.
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В некоторых местах сваи забиты почти на 100 метров.
Кстати РФ совсем недавно построила целый комплекс мостов на севере, зачастую - по болотам и вечной мерзлоте, а это тоже имеет свои нюансы...
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Инженеры которые построили уже ни один мост в самых разных местах - говорят что достаточно.

Однако время рассудит за нас.
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Та ваші інженери і ракети будують, але вони чомусь не літають Керченська переправа в окупованому Криму припинила роботу через негоду - Цензор.НЕТ 5141
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Сложно назвать "не летают" - 20 успешных запусков при одной аварии... (кстати за 17 год из 7 стран запускавших ракеты - аварий не допустили только США и ЕС, причём и за ЕС РФ запустила 2 ракеты) Керченська переправа в окупованому Криму припинила роботу через негоду - Цензор.НЕТ 6935
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Ну да когда повара мосты строят , точно нюансы будут .
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В таком ракурсе Россию мало кто видит… Реальная география обитаемой России - это всего лишь узкая, изогнутая полоска унылого Замкадья, протянувшаяся от Пскова до Владивостока.
За последние 10 лет Россия потеряла территории, равные 36 площадям Крыма. https://youtu.be/mH82jMmZaKs


Замкадье - самый большой по площади регион Этой страны, расположенный вокруг Москвы и отгороженный от неё МКАДом по всему периметру. Схематически отмечен на сферическом глобусе Этой страны белым цветом. Населён быдлом, гопниками, унылым говном и различными бляд*ми. Плюсом можно считать лишь отсутствие интеллигенции и сравнительно небольшое количество небыдла. Общепризнанной столицей Замкадья является Мухосранск. http://lurkmore.to/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5


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расскажи как вы хорошо заживёте после постройки моста...?
после заглота Крыма мы уже знаем как в паРаше стало лучше жить...)
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*** (школьная программа Твардовский.) напомнило
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа.
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Аж сльози течуть така зрада.
Аксенов признал катастрофу с водой на севере Крыма

Из кранов в Красноперекопске идет "фактически морская вода", признал вчера глава правительства Крыма Сергей Аксенов. Это связано с засолением подземных горизонтов после закрытия Северо-Крымского канала Украиной. Денег на опреснение воды для района нет.

Сейчас воду для жителей поставляют из артезианских источников. Помимо граждан, высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия («Крымский титан», «Крымский содовый завод» и «Бром»). По прогнозам министра промышленной политики республики, они обеспечены водой из подземных источников максимум на два года.

Для решения проблемы предлагалось построить опреснительную станцию, но проект пока не реализуется из-за его высокой стоимости (около 50 млрд рублей) и отсутствия инвестора. На данный момент власти Крыма остановились на варианте с переброской пресной воды из Тайганского водохранилища.
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Засоление скважин и водопроводов северного Крыма морской водой приобрело зримые формы в прошлом году, когда жители Красноперекопска стали находить в трубах у себя дома пробки из водорослей.
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а кто кричал,шо крымский содовый и титан закрыть надо?вот результат,истощили пресную воду в красноперекопске,нанесли непоправимый ущерб врагу Керченська переправа в окупованому Криму припинила роботу через негоду - Цензор.НЕТ 6835
так что все что не делается-делается к лучшему
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Так оказывается офшорник совершил и до сих пор совершает подвиг Снабжая електричеством заводик Фирташа Оказывается он придумал для крысчан гениальное западло с етим електричеством Оказывается он похлеще данайца Дары приносящего и скоро Очень скро кацапоидам придется перефразировать ето изречение Которое продержалось более трех тысяч лет Теперь оно будет звучать так ---- Бойтесь маланцев Дары приносящих
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так отож...а ты как гнал зраду ,так и гонишь до сих пор.разве что с кацапни бабки дерешь за краснодеревные гробы.ото и вся польза от тебя Керченська переправа в окупованому Криму припинила роботу через негоду - Цензор.НЕТ 6863
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Кацапоиды Гыга Любят сосновые гробыв для себя и для своих близких Ето нация любителей гнилой селедки завонявшейся квашеной капусты Бояры браги сигарет \прима\ без фильтра и годами не подмывавшихся баб Они Гыга неприхотливы шо верблюды А вот привить нам их вкуксы не получается Украинци все же предпочитают Сигареты с фильтром сало с варениками Да и бабы у нас акуратистки Подмывают письки по меньшей мере два раза в день А то и после каждого пересцика Разные мы Гыга тебе ли не знать Тыв ж кацапура прижившийся в Украине Мы простьо дюбим свинину и потому с уважением относимся к свиноводам
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Вартість води після опріснення солоної води буде набагато дорожче. Платити прийдеться за керченський міст, воду, більш дорогу електрику...
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Когда мозгов нет, то думают, что будет так, как мечтается и все блага - так и останутся, будут поступать на оккупированные территории...
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Лучше воду в бутылях самолётами из Ростова возить. Это обойдётся дешевле, чем строить опреснительную станцию.
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Просматривал списки,среди МВД и ФСБ этот процент выше,умалчивают за Прокуроров?
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Сезонные шторма , они там каждый год идут . В прошлом году даже какое то корыто во время такого шторма утонуло , бо естественно было тяжелее воды.
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.....быстрей бы уже этот МОСТ достроили , а ч\з неделю чтоб ЗАВАЛИЛСЯ на.....й !!!
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Ну немцев понять можно когда они строили мост ,им нужен был проход на Кубань и дальше, а зачем вот Московии мост ,вот этого не понятно.,ведь через Перешеек поезда передвигались нормально и канал функционировал и обслуга украинцев в Крыму была.Короче Путин сам влез в капкан, для Украины Крым и раньше был проблемным.Посмотрим продолжение. Керченська переправа в окупованому Криму припинила роботу через негоду - Цензор.НЕТ 3867
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Мост и дорогу построили советские инженеры к Ялтинской конференции. Мост был разводным для прохода судов.
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https://twitter.com/NoFated_ver2_0/status/954307997664202753
Я не против того, что б миллиардер летал чартерами на Мальдивы, арендовал там целые острова и кутил неделями.
Я против того, что б миллиардер был президентом моей страны, и развлекался так во время войны и закрытия университетов из-за нехватки денег на отопление.
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"Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...

Кому память, кому слава,
Кому темная вода,-
Ни приметы, ни следа."
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То походу, більш схоже з Балаклавською бухтою
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Воду нехай збирають, літо буде засушливе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКерченская переправа в оккупированном Крыму остановила работу из-за непогоды
 
 
 
 
 
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