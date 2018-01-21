 Керченская переправа в оккупированном Крыму остановила работу из-за непогоды

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий!" – говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупредили, что в связи с прохождением Балканского циклона 21 января в Крыму ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.
Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.
Главное-что бэндерофцев нема !
А у меня их никогда не было
После камней с неба это мелочи.
Подземныеподводные паркинги
Тут его надо рассматривать скорее как политический шаг, а так же удобный предлог выбить финансирование для подготовки очень серьёзное количество мостостроителей, и закупку для них огромного количества спец техники (мост скоро достроится, а работать людям будет где то надо). Россия большая, рек много. А "потерпите пока построится мост в Крым" - звучит куда приятнее чем "потерпите пока построится мост через Обь".
Кстати РФ совсем недавно построила целый комплекс мостов на севере, зачастую - по болотам и вечной мерзлоте, а это тоже имеет свои нюансы...
Однако время рассудит за нас.
За последние 10 лет Россия потеряла территории, равные 36 площадям Крыма. https://youtu.be/mH82jMmZaKs
Замкадье - самый большой по площади регион Этой страны, расположенный вокруг Москвы и отгороженный от неё МКАДом по всему периметру. Схематически отмечен на сферическом глобусе Этой страны белым цветом. Населён быдлом, гопниками, унылым говном и различными бляд*ми. Плюсом можно считать лишь отсутствие интеллигенции и сравнительно небольшое количество небыдла. Общепризнанной столицей Замкадья является Мухосранск. http://lurkmore.to/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5
после заглота Крыма мы уже знаем как в паРаше стало лучше жить...)
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа.
Аксенов признал катастрофу с водой на севере Крыма
Из кранов в Красноперекопске идет "фактически морская вода", признал вчера глава правительства Крыма Сергей Аксенов. Это связано с засолением подземных горизонтов после закрытия Северо-Крымского канала Украиной. Денег на опреснение воды для района нет.
Сейчас воду для жителей поставляют из артезианских источников. Помимо граждан, высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия («Крымский титан», «Крымский содовый завод» и «Бром»). По прогнозам министра промышленной политики республики, они обеспечены водой из подземных источников максимум на два года.
Для решения проблемы предлагалось построить опреснительную станцию, но проект пока не реализуется из-за его высокой стоимости (около 50 млрд рублей) и отсутствия инвестора. На данный момент власти Крыма остановились на варианте с переброской пресной воды из Тайганского водохранилища.
так что все что не делается-делается к лучшему
Я не против того, что б миллиардер летал чартерами на Мальдивы, арендовал там целые острова и кутил неделями.
Я против того, что б миллиардер был президентом моей страны, и развлекался так во время войны и закрытия университетов из-за нехватки денег на отопление.
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода,-
Ни приметы, ни следа."