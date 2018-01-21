 "В случае безусловного возвращения России в ПАСЕ политика Москвы не изменится. А вот Совет Европы станет иным", - Кулеба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы.

"Дипломатическое "сумасшествие" России будет продолжаться. Его цель — вынудить Ассамблею расстелить перед российской делегацией красную ковровую дорожку для триумфального возвращения в ПАСЕ. Для подталкивания партнеров к этому Совету Европы будут демонстрировать, что Москва готова идти до конца в своей безрассудности. А технически это планируют сделать путем внесения изменения в правила процедуры Ассамблеи, которая сделает невозможным применение санкций", - пишет он.

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По его мнению, если СЕ простит нарушения России, то потеряет право критически высказываться относительно других стран.

"В случае безусловного возвращения России в ПАСЕ политика Москвы не изменится. А вот Совет Европы станет иным. Если Ассамблея исключительно ради Москвы собственноручно лишит себя права применять санкции, то потеряет сильный инструмент влияния на все другие 46 столиц", — отмечает дипломат.

Шантажируя ПАСЕ, Москва вначале отказалась платить свои бюджетные взносы, а затем ее представители запустили слух о вероятности выхода России из организации, если ее права в Ассамблее не будут восстановлены.

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