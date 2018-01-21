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 "В случае безусловного возвращения России в ПАСЕ политика Москвы не изменится. А вот Совет Европы станет иным", - Кулеба

В случае безусловного возвращения делегации Российской Федерации в ПАСЕ политика Москвы не изменится. А вот Совет Европы станет иным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы.

ипломатическое "сумасшествие" России будет продолжаться. Его цель — вынудить Ассамблею расстелить перед российской делегацией красную ковровую дорожку для триумфального возвращения в ПАСЕ. Для подталкивания партнеров к этому Совету Европы будут демонстрировать, что Москва готова идти до конца в своей безрассудности. А технически это планируют сделать путем внесения изменения в правила процедуры Ассамблеи, которая сделает невозможным применение санкций", - пишет он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Совете Европы попытаются изменить регламент ПАСЕ, чтобы вернуть делегацию России, - Арьев

По его мнению, если СЕ простит нарушения России, то потеряет право критически высказываться относительно других стран.

"В случае безусловного возвращения России в ПАСЕ политика Москвы не изменится. А вот Совет Европы станет иным. Если Ассамблея исключительно ради Москвы собственноручно лишит себя права применять санкции, то потеряет сильный инструмент влияния на все другие 46 столиц", — отмечает дипломат.

Шантажируя ПАСЕ, Москва вначале отказалась платить свои бюджетные взносы, а затем ее представители запустили слух о вероятности выхода России из организации, если ее права в Ассамблее не будут восстановлены.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Удалось остановить возвращение делегации РФ в ПАСЕ, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3045632
 
 
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Ні про яке повернення не може бути і мови.Ніякого чорта кацапам робити в Европі.В евразійському таможенному союзі неха сидять...
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приємлевість москалів тільки в імперській політиці ,а московія завжди воювала з руссю , аж поки не назвала себе рашкой
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Пример с Адиком нечему не научил Европу?!
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С помощью Запада и ОБСЕ в Чечне были проведены выборы, в которых Масхадов стал президентом. Потом Масхадова убили и т.д., а Запад пожал плечами и умыл руки.
Запад в свое время сдал Восточную Европу сначала Гитлеру, потом Сталину.
Заграница нам поможет, как говорил О.Бендер, но я бы всецело на еврогеев не рассчитывал.
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Путину во время крещения подогрели воду (фото)
Блогеры в сети Интернет обнаружили, что Путину во время крещения подогрели воду. Проанализировав фото, ряд фото, они обнаружили и трубу, которая идет в прорубь и ряд других признаков, согласно которым Путин купался в теплой воде. Также есть большое сомнение, что это вообще Путин а не его очередной двойник. В первую очередь бросается в глаза рост крещенского «путина», отсутствие пара от дыхания и тела на фоне ночной подсветки.
Ранее уже сообщалось, что как правило вместо путина на большинстве мероприятий присутствует двойник, а сам Путин вероятно практически не появляется на публике. Также существует конспирологическая теория, что реальный Путин давно умер.
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обнаружили даже трубу?
хоть бы это была канализационная... ему не привыкать
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рашку вообще надо выгнать со всех мировых организаций. навсегда и окончательно.
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Если рашистов пустят из за денег, то это говорит о том, что нет в Европе твердых политических принципов и понимания куда толкает их глупая жадность.
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Рада Європи і "божевільний"
19 січня

У разі безумовного повернення Росії до ПАРЄ політика Москви не зміниться. А ось Рада Європи стане інакшою.

"Чим більш безрозсудними ми здаватимемося, тим краще, адже, зрештою, ми намагаємося переконати їх у тому, що ми готові йти до кінця", - відповів Генрі Кіссінджер своєму босу президенту США Річарду Ніксону у квітні 1972 р. Ніксон щойно доручив йому інформувати СРСР, що США готові навіть скинути атомну бомбу на Північний В'єтнам, якщо це буде потрібно для захисту національних інтересів Америки.

В історію дипломатії ця політика увійшла як "теорія божевільного". Назву придумав сам Ніксон. На момент розмови з Кіссінджером він уже кілька років намагався діяти відповідно - різними грубими й витонченими способами переконувати міжнародних партнерів, що готовий робити божевільні речі, включно з ядерним ударом, аби примусити їх іти на поступки.

Минули роки, і, за іронією долі, адептом американської теорії стала Росія. Ледь не прямою цитатою Ніксона є публічне зізнання Путіна, що Москва була готова застосувати ядерну зброю для успіху операції з незаконної окупації Криму. Однак є і більш дипломатичні вияви цієї політики. Зокрема, Росія натхненно й енергійно грає роль "божевільного" у Раді Європи.

Приміряти на себе цю маску російську дипломатію примусили Україна та ті держави-члени Ради Європи, які намагалися і все ще намагаються захистити Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) й організацію загалом від знищення їхнього інституційного авторитету. А він буде неминуче знищений, якщо Росії дадуть можливість повернутися до ПАРЄ без виконання жодних умов, визначених у резолюціях Асамблеї, ухвалених у відповідь на російську агресію проти України.

У 2015-му, 2016-му та 2017-му роках росіяни шукали шляхи повернення до повноцінної участі в ПАРЄ. Три роки класичних, раціональних, хоч місцями й креативних зусиль Росії не дали їй бажаного результату. "Теорія божевільного" стала практикою всередині 2017 р., щоб гарантувати повернення Росії до ПАРЄ в січні 2018 р.

Москва заявила, що не визнаватиме комісара Ради Європи з прав людини та суддів Європейського суду з прав людини (а отже й рішень, які вони ухвалюватимуть), якщо її депутати не братимуть участі у виборах зазначених посадовців в Асамблеї.

Цього рівня юридичного божевілля виявилося замало. Тому Росія мусила піти на пряме порушення своїх юридичних зобов'язань перед Радою Європою і відмовилася виплачувати основну частину обов'язкового внеску до бюджету організації за 2017 р. Поверніть нас у ПАРЄ, тоді заплатимо, - прямий шантаж Ради Європи.

Ці кроки Росії - очевидне правове свавілля в організації, котра пишається своєю принциповістю у правових питаннях. Наприклад, визнання та виконання остаточних рішень Суду є безумовним зобов'язанням держав відповідно до статті 46 Європейської конвенції про права людини. Це зобов'язання жодним чином не обумовлене участю держави у виборах суддів. І, крім Росії, нікому ніколи навіть на думку не спадало стверджувати щось протилежне. Так, у жовтні 2017 р. п'ять національних делегацій не брали участі у виборах судді від Грузії. Але ніхто з них не заявляв, що неучасть у голосуванні призведе до невизнання судді чи рішення, в ухваленні якого він братиме участь.

Ба більше, Росія вже фактично порушила своє безумовне зобов'язання виконувати остаточні рішення Суду. У 2015 р. Москва запровадила внутрішню юридичну процедуру щодо вибіркового виконання рішень. Конституційний суд Росії був уповноважений визначати конкретне рішення Європейського суду з прав людини таким, що не підлягає виконанню. Тому Росія вже має гарантію, щоб уникнути виконання рішень Суду, але це не має нічого спільного з виборами суддів.

Що стосується комісара з прав людини, то його легітимність базується на рішенні Комітету міністрів Ради Європи 1999 р. про створення цього інституту, а не на процесі вибору конкретної людини. Тим більше що, як повноправний член Комітету міністрів, Росія спокійно взяла повноцінну участь у виборі трьох кандидатів на посаду комісара, яких передали Асамблеї для остаточного вибору. https://dt.ua/international/rada-yevropi-i-bozhevilniy-266647_.html
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Если Россия вернётся в ПАСЕ, то остальные страны оттуда вынуждены будут выйти.
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ну это вам так хочется,реальность немного другая..
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ПАСЕ говорит что не сможет требовать соблюдения от РФ прав человека .
Т.е. в отношении российских граждан.
В отношении украинских граждан они уже требовали , не вышло ничего.
А какие санкции может применять ПАСЕ кроме как выгнать делегацию.

Ну и получается , что несмотря на то что требование ПАСЕ не было выполнено ,делегацию надо вернуть что бы требовать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"В случае безусловного возвращения России в ПАСЕ политика Москвы не изменится. А вот Совет Европы станет иным", - Кулеба
 
 
 
 
 
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