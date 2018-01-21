 Сенченко: "В 2014 году вывоз всей украинской техники из Крыма стоил бы 3 миллиарда гривен"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Крым.Реалии" сообщил бывший украинский нардеп Андрей Сенченко, который в 2014 году занимался переговорами по выводу вооружения из полуострова на материковую часть Украины.

"Мы не могли забрать все (военную технику – ред.) физически, потому что, по подсчетам Генерального штаба, на это надо было два года и три миллиарда гривен – тех, не сегодняшних, для того чтобы вывести все из Крыма", – рассказал Сенченко.

По данным Министерства обороны Украины, в Крыму тогда осталось: 349 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 172 боевые машины, более 4000 автомобильной техники, 13 самолетов и один вертолет, 8 единиц зенитных ракетных комплексов, 33 единицы радиолокационных систем. Также в Крыму остается более 30 кораблей, судов и катеров, 11 из них – боевые.

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За почти три месяца в 2014 году украинским властям удалось перевезти на материк менее половины всей техники общей стоимостью 1 миллиард долларов.

В июня 2014 года Россия прекратила передачу украинской техники якобы из-за обострения военных действий на Донбассе.