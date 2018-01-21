EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Происшествия
  8886  130
Материалы по теме:
Все про:вооружение (2833) Крым (19286) оккупация (6405) Сенченко (218)

 Сенченко: "В 2014 году вывоз всей украинской техники из Крыма стоил бы 3 миллиарда гривен"

Транспортировка всей украинской военной техники из аннексированного Крыма в 2014 году обошлась бы украинскому бюджету в 3 миллиарда гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Крым.Реалии" сообщил бывший украинский нардеп Андрей Сенченко, который в 2014 году занимался переговорами по выводу вооружения из полуострова на материковую часть Украины.

"Мы не могли забрать все (военную технику – ред.) физически, потому что, по подсчетам Генерального штаба, на это надо было два года и три миллиарда гривен – тех, не сегодняшних, для того чтобы вывести все из Крыма", – рассказал Сенченко.

По данным Министерства обороны Украины, в Крыму тогда осталось: 349 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 172 боевые машины, более 4000 автомобильной техники, 13 самолетов и один вертолет, 8 единиц зенитных ракетных комплексов, 33 единицы радиолокационных систем. Также в Крыму остается более 30 кораблей, судов и катеров, 11 из них – боевые. 

Также читайте: Состояние здоровья Балуха остается тяжелым, медпомощи ему не оказывают, этапировать в ближайшее время не будут, - журналист Наумлюк

За почти три месяца в 2014 году украинским властям удалось перевезти на материк менее половины всей техники общей стоимостью 1 миллиард долларов.

В июня 2014 года Россия прекратила передачу украинской техники якобы из-за обострения военных действий на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3045631
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
теоретично це так..
але пригадайте..
Електоральне поле України довший час було розділене рівно наполовину..
І половина вважала рузьке БРАТОМ..

Тому Україна не могла наслідувати прибалтійський шлях..
 показать весь комментарий
 
 
Только дурак и дебил так считает и думает! Вывести с крима до Николаева 350км по суше и море при желании и организации с выволом имущества только стоимость топлива!
 показать весь комментарий
 
 
у меня вопрос только один почему ви долбо"би в 2104 переправу не перекрили? переправу хватило б сил перекрить, а только фиксировали сколько вьехало зеленого вежливого говна
 показать весь комментарий
 
 
Запитання до ТУрчинова НЕ ЗНЯТО.

але він "відмазався" рішенням СНБО , тим,що в.о Президента не може оголошувати військовий стан і давати наказ "вогонь",і ще більше ,тиском ГНИЛОГО ЗАХОДУ(без лапок)
де ще "програмно" для всіх з миролюбним закликом " виступила одна пані з косою...
"Жоден танк не повинен вийти з казарми.жоден солдат не повинен підняти зброю.."
 показать весь комментарий
 
 
Так а чего тогда Турчинов не осужден?
 показать весь комментарий
 
 
я ж кажу -відмазався..

Але у даній темі дивне зовсім Інше..
НАїзд на Порошенко саме у темі про здачу Криму..
Хоча є десяток тем,зокрема по його кадровій політиці,за яку у нормальній європейській країні йому би вже загрожував Імпічмент..

Хоча ...розумніше би було ПАРЛАМЕНТОМ (у нас не парламент,а зборище казнокрадів(Кононенко,Дубневичі),хабарників (Ляшко) і тупих "патріотів" типу Барни,вибраних "совком",хоч і переважно у вишиванці) просто зробити Україну ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ державою..
 показать весь комментарий
 
На этот вопрос у сои не будет ответа.
 показать весь комментарий
 
вот пока ура-патриоты и все РУ СМИ будут пиарить Турчинова Таврического, непонятно за что, ничего в Украине не поменяется.
 показать весь комментарий
 
 
Как вывести технику надо думать хуйлу который оккупировал Украинский Крым! И сколько ему это обойдется он знает.Как завел так и выведет.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть Московия всё возвращает долларами ,деревянные ихние нам не нужны..
 показать весь комментарий
 
Я сказал что хуйло должен капитулировать из Крыма и Донбасса в первую очередь .А как он будет компенсировать нанесенный ущерб это вопрос Гааги. Сенченко: "У 2014 році вивіз усієї української техніки з Криму коштував би 3 мільярди гривень" - Цензор.НЕТ 9633
 показать весь комментарий
 
 
Вот почему нами правят то ли идиоты, то ли подлецы?
 показать весь комментарий
 
 
Выходит дешевле закупить новую технику дешевле,чем перевезти за сотню километров? техника-то стояла на вооружении и была способна двигаться самостоятельно? Или опять "патриоты" нагрели руки?
 показать весь комментарий
 
 
У меня такой вопрос к этому Сенченко -
Зачем платить 3 ярда и вывозить, если дешевле и эффективнее было 2-3 дня покатать эту технику, сделать учебные стрельбы рядом с рашинскими базами и зелёными человечками. Танки вывести для репетиции парада на площадя городов?
 показать весь комментарий
 
 
А кто бы ее выводил. Там крымчане служили, местные. 100% ментов и 87% военных -предатели!
 показать весь комментарий
 
По данным Министерства обороны Украины, в Крыму тогда осталось: 349 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 172 боевые машины, более 4000 автомобильной техники, 13 самолетов и один вертолет, 8 единиц зенитных ракетных комплексов, 33 единицы радиолокационных систем

И вся эта военная машина была сдана без боя???!!

Кто там был и.о перзидента и премьер-министром?
 показать весь комментарий
 
 
ті,для яких і якої розстрілювали людей на майдані.
 показать весь комментарий
 
Жесть,до московії можна було дійти.
 показать весь комментарий
 
Кто этих дебилов назначает ву должностя?Гнать нахрен их!!!Судя по логике этого дебилёнка,Украине следует вообще не использовать военную технику дабы сэкономить....Это первое.Второе-на такую сумму можно закупить треть военной техники армии.Похоже у идиота и с арифметикой нелады или туповато пытается оправдать предателей В КИЕВЕ,которые побоялись вообще трогаться за военную технику "дабы не злить Вовочку"???
 показать весь комментарий
 
Крым сдали Турчинов с Яценюком. И отменить этот факт вообще невозможно. Для меня, например, Турчинов просто символ сдачи Крыма. Как вижу где то по тв, сразу первая мысль "этоа сука Крым сдала без единого выстрела"...
 показать весь комментарий
 
 
А хто готовий був воювати в Криму? Там служили ті хто там жив а це вата в основному, яка одразу перебігла на сторону ворога. Навіть якщо деякі готові були воювати, то їх родини автоматично ставали заручниками кацапів. Не було навіть сил просто траси перекрити - пичитай стінограми нарад РНБО. Хотіли з Дніпра перекинути 5т. дисантників але скільки вони могли протриматись проти 60т. угрупування кацапів, при тотальній зраді місцевої влади.
Почитай про Черчіля і про Дюкерк. Нікому і в голову не збреде називати його боягузом чи зрадником.
 показать весь комментарий
 
 
А зарплату офіцерську вони готові були отримувати? А Присягу на вірність Україні всі без винятку прийняли! Військовий - це людина якій платять за готовність захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Все життя військового це підготовка до виконання обовязку. До чого готували офіцерів української армії? До зради? Ну так саме боягузам потрібно було чітко і ясно наказати. І нехай би вони і зрадили, але зраджувати довелось би відкрито і не валити на "приказа не поступало". І нація зберегла б гідність. А так, як не крути, сцикуни проссяли Крим. І отримали санкцію та "індульгенцію" саме з Києва від Турчинова. Безумовно, кожен офіцер Криму не виконав присягу і є зрадником України. І нам всім з цим соромом жити. ... Без жодного пострілу в ворога... Навіть коли срочник РФ розстріляв українського офіцера...
 показать весь комментарий
 
 
цей дебілл вважає, що розробити з 0 та виготовити зброю дешевше, ніж просто перевезти її?
 показать весь комментарий
 
«…боевые офицеры принимают решения о том, что им требуется, а дело бухгалтеров внести это в бюджет. Между первыми и вторыми всегда будут разногласия, однако окончательное решение принимается теми, кто выпускают конечный продукт фирмы - в данном случае офицерами, от которых требуют победы в войне."
 показать весь комментарий
 
Суки продажние! Какой вивоз техники?
В конце февраля 2014 на Майдане стояло более 500 тис. добровольцев готових с оружием в руках отстаивать территориальную целостность нашего государства и еще более 2-3 млн. могли прийти по первому же зову
Кацапов би с гавном смешали и не видать им Крима, если би власть не захватили продажние иуди
Ну да им еще вернется
 показать весь комментарий
 
Ага і я там був з дружиною, яким за 70р. Стратег долбаний, або троль кацапський.
 показать весь комментарий
 
Когда наконец до всех "вывозников" дойдет:С началом "движений" на даун басе,хуйло "закрыло шлагбаум"...
 показать весь комментарий
 
Т.е. техники было более чем достаточно чтобы отбить срасейскую агрессию, п.и.ры. уроды продажные все эти турчиновы, яценюки,авакяны и остальная шваль...слили и тупо сдали Крым врагу оккупанту РФ без боя...не удосужились даже в Керчи переправу перекрить, хватило бы сил. Все отмазки что не было кому там воевать, пи.дешь. Место турчинова, яценюков на НАРАХ.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенченко: "В 2014 году вывоз всей украинской техники из Крыма стоил бы 3 миллиарда гривен"
 
 
 
 
 
 вверх