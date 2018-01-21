 Сенченко: "В 2014 году вывоз всей украинской техники из Крыма стоил бы 3 миллиарда гривен"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Крым.Реалии" сообщил бывший украинский нардеп Андрей Сенченко, который в 2014 году занимался переговорами по выводу вооружения из полуострова на материковую часть Украины.
"Мы не могли забрать все (военную технику – ред.) физически, потому что, по подсчетам Генерального штаба, на это надо было два года и три миллиарда гривен – тех, не сегодняшних, для того чтобы вывести все из Крыма", – рассказал Сенченко.
По данным Министерства обороны Украины, в Крыму тогда осталось: 349 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 172 боевые машины, более 4000 автомобильной техники, 13 самолетов и один вертолет, 8 единиц зенитных ракетных комплексов, 33 единицы радиолокационных систем. Также в Крыму остается более 30 кораблей, судов и катеров, 11 из них – боевые.
За почти три месяца в 2014 году украинским властям удалось перевезти на материк менее половины всей техники общей стоимостью 1 миллиард долларов.
В июня 2014 года Россия прекратила передачу украинской техники якобы из-за обострения военных действий на Донбассе.
але пригадайте..
Електоральне поле України довший час було розділене рівно наполовину..
І половина вважала рузьке БРАТОМ..
Тому Україна не могла наслідувати прибалтійський шлях..
але він "відмазався" рішенням СНБО , тим,що в.о Президента не може оголошувати військовий стан і давати наказ "вогонь",і ще більше ,тиском ГНИЛОГО ЗАХОДУ(без лапок)
де ще "програмно" для всіх з миролюбним закликом " виступила одна пані з косою...
"Жоден танк не повинен вийти з казарми.жоден солдат не повинен підняти зброю.."
Але у даній темі дивне зовсім Інше..
НАїзд на Порошенко саме у темі про здачу Криму..
Хоча є десяток тем,зокрема по його кадровій політиці,за яку у нормальній європейській країні йому би вже загрожував Імпічмент..
Хоча ...розумніше би було ПАРЛАМЕНТОМ (у нас не парламент,а зборище казнокрадів(Кононенко,Дубневичі),хабарників (Ляшко) і тупих "патріотів" типу Барни,вибраних "совком",хоч і переважно у вишиванці) просто зробити Україну ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ державою..
НАДО БЫЛО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ !
Зачем платить 3 ярда и вывозить, если дешевле и эффективнее было 2-3 дня покатать эту технику, сделать учебные стрельбы рядом с рашинскими базами и зелёными человечками. Танки вывести для репетиции парада на площадя городов?
И вся эта военная машина была сдана без боя???!!
Кто там был и.о перзидента и премьер-министром?
Почитай про Черчіля і про Дюкерк. Нікому і в голову не збреде називати його боягузом чи зрадником.
В конце февраля 2014 на Майдане стояло более 500 тис. добровольцев готових с оружием в руках отстаивать территориальную целостность нашего государства и еще более 2-3 млн. могли прийти по первому же зову
Кацапов би с гавном смешали и не видать им Крима, если би власть не захватили продажние иуди
Ну да им еще вернется