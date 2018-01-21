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 Порошенко помиловал женщину для продолжения освобождения украинских заложников, - Ирина Геращенко

Чтобы способствовать продолжению освобождения украинских заложников Президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, совершившую ранее тяжелое преступление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко после встречи Порошенко и главы УПЦ Онуфрием, в ходе которой они обсуждали вопрос освобождения из плена украинских военных.

"На днях Президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте совершила тяжелое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках. Она написала письмо на президента, в котором раскаялась в преступлении, признала вину и просила помилования ради маленького ребенка. Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников из ОРДЛО, и мы рассчитываем на освобождение украинских военных. Работаем, чтобы были хорошие новости для семей и для Украины", – написала Геращенко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3045630
 
 
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Матарола с гиви тоже ашибалсь- им нада била дать фтарой шанс и Петр Алексеевич иво бы дал, но их замучили краважадныя укропы и цыничныи биндеры! Народ Данбаса ни даст вабиду призидента!
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молодая женщина без ног... с ребенком - вроде жалость наворачивается..
молодая особь с гранатой, ранившая себя по-пьяни и забравшая жизни бойцов АТО, получившая справедливое наказание, родила в тюрьме - жалость... отворачивается
она ведь не воспылает благодарностью к помиловавшим ее
вернувшись в клоаку она вспомнит всё - обиды, боль, ненависть...
посмОтрите - ее еще будут катать с младенцем по эфирам русосми,
попытаясь сделать из нее... Мадонну с младенцем (прости Господи!)
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Почему глупость так прет наружу , а ольгинцы ?
Есть ведь поговорка: "Молчи, сойдешь за умного", так нет, всем нужно показать содержимое мозга. Точнее - его отсутствие.
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ну ты ж .. своё содержимое.. сам и показываешь.. вернее отсутствие оного
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баба допилась до галюников,в горячке украла у брата гранату и пробовала добыть с ее помощью бухла на опохмел.пальцы замерзли и не смогла удержать расчекованую гранату.а ей уже приклеили антиукраинскую деятельность.обыкновенный криминал.
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Кілька годин вона бігала з гранатою Порошенко помилував жінку для продовження звільнення українських заручників, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4478 А вище брехню про снайпера бачив?
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Матарола с гиви тоже ашибалсь- им нада била дать фтарой шанс и Петр Алексеевич иво бы дал но их замучили краважадныя укропы и цыничныи биндеры! Народ Данбаса ни даст вабиду призидента!
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А эти двое были на подконтрольной территории?
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Спасибо призиденту Парашенка ат народа данбаса што отпустил женсчину - Типерь ана снова сможит мачить биндерав!
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Женсчина убевала правосеков гранатами, а типерь на Свабоднам данбаса ана будет учитса на снайпира . Нарот данбаса ни даст вабиду призидента!
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Матарола с гиви тоже ашибалсь- им нада била дать фтарой шанс и Петр Алексеевич иво бы дал но их замучили краважадныя укропы и цыничныи биндеры! Народ Данбаса ни даст вабиду призидента!
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Бред, конечно, "помиловал женщину для продолжения освобождения украинских заложников".
Причем здесь украинские заложники и эта террористка?

Ответ надо искать в другой плоскости. Тут Порошенко поставил галочку для (временного ) удовлетворения 100500 женских организаций из ЕС.
Не исключаю, что эта тетя обязательно на социал украинский сядет, типа инвалид, глядишь, и хату выделят.
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Работы нет у нас другой- лишь торговать умеем мы своей родной Украинской землёй !?
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по сути, хряк помиловал отпетую террористку, и только потом она женского пола....
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Все, что пишется хорошо. Но гадов надо, хотя бы поменять. Чем раньше тем лучше. Очикування ничего не даст. Согласитесь, ну хуже стало и по всем статьям, кого нужно не садют, грабят безбожно, ну не тянут они, что бы нормально руководить. Кто то еще надеется, НАПРАСНО. А надеются, ЖАЛЬ.
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Их Высочество Петр Сладкий, Владыка Офшоров панамских и мануфактур липецких, а также Завоеватель вилл испанских и покоритель островов Мальдивских,проявляя Милость Монаршую Высочайше Повеливают-..😁
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А за какое тяжкое преступление может помиловать президент? И что значит помиловать- расстрел заменить на пожизненное или от тюремного срока освободить?
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Причину всегда можно найти. А кто то скажет "за взятку". Политики и карманники всегда обоснуют.!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко помиловал женщину для продолжения освобождения украинских заложников, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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