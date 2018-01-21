 Порошенко помиловал женщину для продолжения освобождения украинских заложников, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко после встречи Порошенко и главы УПЦ Онуфрием, в ходе которой они обсуждали вопрос освобождения из плена украинских военных.
"На днях Президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте совершила тяжелое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках. Она написала письмо на президента, в котором раскаялась в преступлении, признала вину и просила помилования ради маленького ребенка. Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников из ОРДЛО, и мы рассчитываем на освобождение украинских военных. Работаем, чтобы были хорошие новости для семей и для Украины", – написала Геращенко.
молодая особь с гранатой, ранившая себя по-пьяни и забравшая жизни бойцов АТО, получившая справедливое наказание, родила в тюрьме - жалость... отворачивается
она ведь не воспылает благодарностью к помиловавшим ее
вернувшись в клоаку она вспомнит всё - обиды, боль, ненависть...
посмОтрите - ее еще будут катать с младенцем по эфирам русосми,
попытаясь сделать из нее... Мадонну с младенцем (прости Господи!)
Есть ведь поговорка: "Молчи, сойдешь за умного", так нет, всем нужно показать содержимое мозга. Точнее - его отсутствие.
Причем здесь украинские заложники и эта террористка?
Ответ надо искать в другой плоскости. Тут Порошенко поставил галочку для (временного ) удовлетворения 100500 женских организаций из ЕС.
Не исключаю, что эта тетя обязательно на социал украинский сядет, типа инвалид, глядишь, и хату выделят.