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Все про:Гидрометцентр (539) непогода (303) ГСЧС (1225)

 Осложнение погодных условий ожидается в 7 областях, - ГСЧС

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью от -4 до -6, днем от 0 до -2 градусов.

Об этом сообщае Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС,

По данным Укргидрометцентра, на протяжении 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий:

  • сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя
  • налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица,
  • усиление скорости ветра до 15-20 м / с, местами 25 м / с, метели, снежные заносы;
  • образования и увеличения высоты снежного покрова до 20-30 см.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В центре Киева ночью ликвидировали масштабный пожар в историческом здании

Источник: https://censor.net.ua/n3045628
 
 
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використане в заголовку статті дієслово зворотної дії в пасивній формі "очіується" = очікує себе відсутнє в українській мові. Назва сатті має виглядати так: Ускладнення погодних умов очікуємо в 7 областях, - ДСНС
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Крещенские морозы.....за окном +5, и дождь как с ведра
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всю осень расказывали про самую суровую зиму столетия
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*** Ускладнення погодних умов очікується в 7 областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5007 (о зиме без мата)
Тучи снежные, ветром гонимы,
Сыпят снег на леса и поля.
Дождались, наконец-то, зимы мы !!!
Навалило уже до... (очень много).

Третий день злая вьюга... фигачит,
Не видать ни дорог, ни крылец...
Ну, а если морозом прихватит,
Вообще будет полный... (абзац).

Малышня в рукавичках ликует!
Ей мороз и снежок - на ура!
Но не мне.. И какого же... (чёрта)!
По сугробам тащусь в семь утра?

Я спокоен, стараюсь без мата,
Ибо с матом не очень дружу...
Я огромной, совковой лопатой
Разгребаю свой путь к гаражу.

(без автора)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОсложнение погодных условий ожидается в 7 областях, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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