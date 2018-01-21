 Осложнение погодных условий ожидается в 7 областях, - ГСЧС

Об этом сообщае Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС,

По данным Укргидрометцентра, на протяжении 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий:

сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя

налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица,

усиление скорости ветра до 15-20 м / с, местами 25 м / с, метели, снежные заносы;

образования и увеличения высоты снежного покрова до 20-30 см.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В центре Киева ночью ликвидировали масштабный пожар в историческом здании