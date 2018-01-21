 Осложнение погодных условий ожидается в 7 областях, - ГСЧС

Об этом сообщае Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС,
По данным Укргидрометцентра, на протяжении 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий:
- сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя
- налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица,
- усиление скорости ветра до 15-20 м / с, местами 25 м / с, метели, снежные заносы;
- образования и увеличения высоты снежного покрова до 20-30 см.
Тучи снежные, ветром гонимы,
Сыпят снег на леса и поля.
Дождались, наконец-то, зимы мы !!!
Навалило уже до... (очень много).
Третий день злая вьюга... фигачит,
Не видать ни дорог, ни крылец...
Ну, а если морозом прихватит,
Вообще будет полный... (абзац).
Малышня в рукавичках ликует!
Ей мороз и снежок - на ура!
Но не мне.. И какого же... (чёрта)!
По сугробам тащусь в семь утра?
Я спокоен, стараюсь без мата,
Ибо с матом не очень дружу...
Я огромной, совковой лопатой
Разгребаю свой путь к гаражу.
(без автора)