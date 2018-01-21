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Все про:Одесса (4749) Нацполиция (6738) стрельба (2180)

 Константин Пиковский пытался помешать Дорошенко стрелять в полицейских и погиб сам, - советник главы НП Одещины Форостяк

Начавшему отстреливаться от полиции Одессы разыскиваемому Валентину Дорошенко пытался помешать знакомый.

"Этот гражданин был застрелен вчерашним психом на Новосельского в Одессе. Его имя Константин Пиковский ("Пика"). По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение", - пишет на своей facebook-странице советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает Цензор.НЕТОн высказывает предположение, что именно за это Дорошенко застрелил Пиковского.

Константин Пиковский пытался помешать Дорошенко стрелять в полицейских и погиб сам, - советник главы НП Одещины Форостяк 01Константин Пиковский пытался помешать Дорошенко стрелять в полицейских и погиб сам, - советник главы НП Одещины Форостяк 02

"Как говорят люди, возможно он не совсем был примером для других, но успел сделать мужественный и достойный поступок в последний раз в своей жизни", - отметил советник главы Нацполиции Одещины.

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Он также сообщил, что врачи провели сложную операцию тяжело раненому в результате стрельбы на Новосельского капитану полиции Дмитрию Литвинюку. "Врачам удалось стабилизировать состояние раненого, получивший пять огнестрельных ран, однако его общее состояние все еще критическое", - отметил Форостяк.

Константин Пиковский пытался помешать Дорошенко стрелять в полицейских и погиб сам, - советник главы НП Одещины Форостяк 03

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Напомним, во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.

Источник: https://censor.net.ua/n3045620
 
 
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