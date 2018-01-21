 Константин Пиковский пытался помешать Дорошенко стрелять в полицейских и погиб сам, - советник главы НП Одещины Форостяк

"Этот гражданин был застрелен вчерашним психом на Новосельского в Одессе. Его имя Константин Пиковский ("Пика"). По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение", - пишет на своей facebook-странице советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает Цензор.НЕТ. Он высказывает предположение, что именно за это Дорошенко застрелил Пиковского.

"Как говорят люди, возможно он не совсем был примером для других, но успел сделать мужественный и достойный поступок в последний раз в своей жизни", - отметил советник главы Нацполиции Одещины.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: КОРД задержал пьяного одессита, стрелявшего из окна по пожилым людям. ВИДЕО

Он также сообщил, что врачи провели сложную операцию тяжело раненому в результате стрельбы на Новосельского капитану полиции Дмитрию Литвинюку. "Врачам удалось стабилизировать состояние раненого, получивший пять огнестрельных ран, однако его общее состояние все еще критическое", - отметил Форостяк.

Смотрите также: На базе отдыха в Затоке взорвалось самодельное взрывное устройство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Напомним, во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.