 Приватизация здания МинАПК на Крещатике прошла по закону, а уголовное производство начато из-за желания выслужиться, - и.о. главы ФГИ Трубаров

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы FACE 2 FACE заявил исполняющий обязанности Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

"К сожалению, во многих структурах правоохранительных есть сотрудники, которые считают себя абсолютными доками в конкретных направлениях деятельности, в том числе, например, и в вопросах приватизации. Поэтому, выполняя свои функциональные обязанности, они стараются себя показать в каком-то деле и, спеша это делать, на мой взгляд, делают ошибки, связанные с принятием решений", - отметил Трубаров.

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Он считает, что уголовное производство открыли из-за того, что сотрудники не успели или не сочли нужным выяснить все процедурные вещи.

"Фонд госимущества и я лично, когда работал руководителем городского фонда, сделали абсолютно все в законном поле. Поэтому давайте сейчас дадим возможность юристам и другим людям этот вопрос решить", - рекомендовал он.

На комментарий ведущей, что хотя по процедурам все, возможно, и правильно, но "когда часть министерства отдается под ресторан, это вызывает вопросы".

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"Это же не первый случай приватизации имущества на Крещатике. То что это был последний объект на Крещатике, который приватизировали - это да, это действительно так. То, что этот объект связывают с другими бывшими руководителями, я не готов комментировать. Наверняка это так, если у кого-то есть такие доказательства. Мы выполняли свою работу абсолютно честно. Неужели кто-то думает, что я и все мои подчиненные не отдавали себе отчет, что именно мы приватизируем. Этот объект был выверен до миллиметра. Эта приватизация была еще в 2011 или 2012 году, я уже не помню. У нас же как происходит, поменялось руководство в каком органе, и там решают посмотреть, что происходит в других. Поэтому уже три или четыре состава органов МВД, УВД смотрели на это предприятие, также смотрела бесконечное количество людей, которое менялось по линии СБУ и других органов. Поэтому этот объект пересмотрели уже вдоль и поперек. Мы бесконечно приходили, давали пояснения и так далее. Это был еще очередной виток", - подчеркнул он.

По мнению Трубарова, "люди поспешили в рамках абсолютно другого дела делать какие-то выводы". "Поэтому давайте дадим возможность с юридической точки зрения этот вопрос отрегулировать, и я думаю, что очень скоро мы получим на него ответ", - резюмировал и.о. главы ФГИ.

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Напомним, в ноябре 2017 года Луценко анонсировал очередное громкое дело. Также глава Генпрокуратуры уведомил, что о и.о. руководителя Фонда госимущества Виталия Трубарова допросили. "Еще вчера он должен был быть задержан. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ", - сообщил генпрокурор.