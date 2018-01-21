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Все про:бюджет (4174) США (13103)

 Федеральное правительство США прекратило работу

Сенату Соединенных Штатов Америки не удалось до полуночи пятницы принять законодательство о бюджете федерального правительства.

Работа федерального правительства США приостановлена из-за того, что в полночь с пятницы на субботу 20 января истек срок действия закона о финансировании его деятельности. Эту ситуацию американцы называют "шатдаун", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

За пять часов до наступления полуночи в Сенате было проведено голосование об одобрении бюджетного законопроекта, ранее одобренного Палатой представителей. Однако сторонники принятия бюджета не смогли набрать необходимое количество голосов. Против проголосовало большинство сенаторов-демократов, но некоторые из них поддержали законопроект. В свою очередь, в числе противников законопроекта оказались несколько республиканцев.

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За два часа до полуночи в Сенате провели новое голосование - о прекращении дебатов над проектом бюджета. Лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл формально не прекратил процедуры голосования, которая, судя по всему, не набрала необходимого количества голосов, и покинул зал переговоров с лидером демократов Чаком Шумером. Переговоры продолжались до полуночи и после этого.

В полночь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter опубликовала заявление, в котором назвала событие закрытия правительства "шатдаун Шумера": "Демократы в Сенате поставили политику выше нашей национальной безопасности, семей военных, уязвимых детей и способности нашей страны служить всем американцам. (...) Это поведение лузеров-обструкционистов, а не законодателей".

Федеральное правительство США прекратило работу 01

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Демократы обвиняют в "шатдауне" республиканцев.

Это первое в истории США закрытие правительства, состоявшееся в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса.

Источник: https://censor.net.ua/n3045618
 
 
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Ось приклад того, що безлад не тільки у нас☠😠
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Розумію, що у тебе в Сінгапурі життя як лайно😰
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Так кидай пити.
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а может он и был падалью,но просто маскировался Федеральное правительство США прекратило работу - Цензор.НЕТ 325
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Скоріше ви маскувалися під патріота, а по суті просуваєте ригоаналів.
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А він ще в Сингапурі порівнює лайно з шоколадом😵 що з кацапа взяти окрім аналізу лайна😸
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Ну почему же? Кацап может вылепить из говна петуха.
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Кацапи зліпили півня із лайна тварин, але ж тонуть у власному лайні
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это пример того как работает капитализм, и он - очень правильный. не платят - люди не работают, независимо ни от чего, увольняются. у нас на госпредприятиях и не только все обычно раскидывают обязанности на других. и потом и условные шахтеры по полгода без зарплаты и т.д. и т.п., зато директора в шоколаде. а какого хрена было бесплатно работать?
есть еще и друая сторона - если люди не работают, их увольнют -это уже претензии к Гонтаревой, раде, другим власть имущим и их родственникам. и пока это продолжается ничего не изменится кроме количества трупов.
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у них такое понятие как Government Shutdown происходило 18 раз, начиная с 76 года.
И я бы наоборот, назвал это даже каким-то проявлением порядка: не успели проголосовать бюджет до определенного срока- значит все гос. предприятия останавливаются, что бы не было случаев с задержкой или не выплат ЗП
Как только принимается бюджет- все гос. предприятия сразу же продолжают свою работу
Такая ситуация возможна только в США- т.к у них исполнительная и законодательная власти разделены.
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Якщо не встигли проголосувати, то це вже безлад.
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не успеть могли по многим причинам-не смогли договорится и все такое
одни хотели больше денег выделить на что-то одно- другие на совсем другое
не обязательно беспорядок)
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Там нижче є слова Маккейна. Звичайно, що то справа американців. Але я скоріше йому довіряю, що там не було бажання йти на компроміс. Це цікаво, бо і у нас відсутній компроміс, хоч на значно гіршому рівні.
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обычная политика и политическая игра- там живут такие же люди, как и мы
и нежелание идти на компромисс (т.к каждая партия хочет доказать своим избирателям что они выполняют обещания и все такое) не обязательно является беспорядком.
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Це зрозуміло, але на все є свої терміни виконання. Вони самі розберуться, але я бачив і бачу подібне в Україні. Зрозуміло, що в США це буде коротенька перерва в роботі, хоч і втрати будуть. А ось в Україні подібні зупинки і порушення бюджету переростали у значні втрати. У нас докази партій переростали в обливання лайном та продажу Незалежності. Прикладів багато, а особливо від ПР.
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Это уже в 17 -раз за 40 лет.... скоро начнут свою работу. Путлеровцы - натирайте очко ...))
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Федеральное правительство США прекратило работу - Цензор.НЕТ 9440
Гурьянов Сергей @Segozavr

В США шатдаун. Кроме армии, почты и спецкоманды Мюллера, все остальные ведомства с понедельника отправят половину своих сотрудников отдыхать. Минюст будет рассматривать только уголовные дела, отдел по борьбе с наркотиками пока продержится, продавая вещдоки.
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Педросмоки не дрочите на США Федеральное правительство США прекратило работу - Цензор.НЕТ 8442
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Подумаш, ніби це вперше... Востаннє, здається, в клінчі з республіканцями зійшовся Обама. Нічого, через кілька днів приймуть бюджет.
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очередной шатдаун)))
може маненько $ к € подешевшает))))
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Оказывается не только у нас бюджеты принимают по ночам
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как активно в эту тему шоколизы включились:
дескать даже в Америке не все гладко, а вы от барыги требуете не воровать,
зрадники Федеральное правительство США прекратило работу - Цензор.НЕТ 3589
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Бач яка у вас фантазія! Не приймайте наркотики та алкоголь.
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Kaba Mota

не пойму вашей радости- я вот неделю не заходил и не жалею
21.01.2018 01:03
Не заходив і має жіночій нік😊
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Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал остановку работы правительства США, назвав ситуацию "политическим трюкачеством".
Как сообщает The Hill, ссылаясь на слова Маккейна, в бессмысленной борьбе между партиями была напрочь забыта национальная безопасность Штатов.
"Нежелание идти на компромисс и отсутствие решимости с обеих сторон привели нас к подобному", - констатировал сенатор.
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Шо нам скажет дядя Трамп,
победил он там мадам.
Та мадам была ще та-
рептилоид-сатана.
Или он и сам такой,
и связался с сатаной.
Он грозить тут всем хотел,
прям в натуре ох...л.
И с Хуйлом хотел дружить,
Ну и как нам с этим жить.
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Та ладно, ягодичную мышцу разомнут на печатном станке, и все гуд, ЭТО НЕ НЕФТЬ На Ямале добывать.
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Поддержите видео лайками кремлеботы задизлайкали -- https://www.youtube.com/watch?v=nmn1H3lhPns
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Ну как прекратило.... Парки закроют и делу конец. Такое в последний раз было при Обаме в 2013м. Зацепило 10% гражданского персонала, в конечном счете задним числом все оплатили.
Короче, туфта это все и меряние на публику.
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Не спешите хоронить Америку, они это горке переживут легче чем вы инфляцию гривны.
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Авіаносці переведено на госпрозрахунок Федеральное правительство США прекратило работу - Цензор.НЕТ 6904
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФедеральное правительство США прекратило работу
 
 
 
 
 
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