 Федеральное правительство США прекратило работу

Работа федерального правительства США приостановлена из-за того, что в полночь с пятницы на субботу 20 января истек срок действия закона о финансировании его деятельности. Эту ситуацию американцы называют "шатдаун", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

За пять часов до наступления полуночи в Сенате было проведено голосование об одобрении бюджетного законопроекта, ранее одобренного Палатой представителей. Однако сторонники принятия бюджета не смогли набрать необходимое количество голосов. Против проголосовало большинство сенаторов-демократов, но некоторые из них поддержали законопроект. В свою очередь, в числе противников законопроекта оказались несколько республиканцев.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Перекрытый хайвей и километровый кортеж: как прощались с погибшим при исполнении полицейским в США. ВИДЕО

За два часа до полуночи в Сенате провели новое голосование - о прекращении дебатов над проектом бюджета. Лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл формально не прекратил процедуры голосования, которая, судя по всему, не набрала необходимого количества голосов, и покинул зал переговоров с лидером демократов Чаком Шумером. Переговоры продолжались до полуночи и после этого.

В полночь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter опубликовала заявление, в котором назвала событие закрытия правительства "шатдаун Шумера": "Демократы в Сенате поставили политику выше нашей национальной безопасности, семей военных, уязвимых детей и способности нашей страны служить всем американцам. (...) Это поведение лузеров-обструкционистов, а не законодателей".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Россия и Китай представляют растущую угрозу для США, - Мэттис

Демократы обвиняют в "шатдауне" республиканцев.

Это первое в истории США закрытие правительства, состоявшееся в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса.