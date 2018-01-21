 Федеральное правительство США прекратило работу

Работа федерального правительства США приостановлена из-за того, что в полночь с пятницы на субботу 20 января истек срок действия закона о финансировании его деятельности. Эту ситуацию американцы называют "шатдаун", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
За пять часов до наступления полуночи в Сенате было проведено голосование об одобрении бюджетного законопроекта, ранее одобренного Палатой представителей. Однако сторонники принятия бюджета не смогли набрать необходимое количество голосов. Против проголосовало большинство сенаторов-демократов, но некоторые из них поддержали законопроект. В свою очередь, в числе противников законопроекта оказались несколько республиканцев.
За два часа до полуночи в Сенате провели новое голосование - о прекращении дебатов над проектом бюджета. Лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл формально не прекратил процедуры голосования, которая, судя по всему, не набрала необходимого количества голосов, и покинул зал переговоров с лидером демократов Чаком Шумером. Переговоры продолжались до полуночи и после этого.
В полночь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter опубликовала заявление, в котором назвала событие закрытия правительства "шатдаун Шумера": "Демократы в Сенате поставили политику выше нашей национальной безопасности, семей военных, уязвимых детей и способности нашей страны служить всем американцам. (...) Это поведение лузеров-обструкционистов, а не законодателей".
Демократы обвиняют в "шатдауне" республиканцев.
Это первое в истории США закрытие правительства, состоявшееся в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса.
есть еще и друая сторона - если люди не работают, их увольнют -это уже претензии к Гонтаревой, раде, другим власть имущим и их родственникам. и пока это продолжается ничего не изменится кроме количества трупов.
И я бы наоборот, назвал это даже каким-то проявлением порядка: не успели проголосовать бюджет до определенного срока- значит все гос. предприятия останавливаются, что бы не было случаев с задержкой или не выплат ЗП
Как только принимается бюджет- все гос. предприятия сразу же продолжают свою работу
Такая ситуация возможна только в США- т.к у них исполнительная и законодательная власти разделены.
одни хотели больше денег выделить на что-то одно- другие на совсем другое
не обязательно беспорядок)
и нежелание идти на компромисс (т.к каждая партия хочет доказать своим избирателям что они выполняют обещания и все такое) не обязательно является беспорядком.
Гурьянов Сергей @Segozavr
В США шатдаун. Кроме армии, почты и спецкоманды Мюллера, все остальные ведомства с понедельника отправят половину своих сотрудников отдыхать. Минюст будет рассматривать только уголовные дела, отдел по борьбе с наркотиками пока продержится, продавая вещдоки.
може маненько $ к € подешевшает))))
дескать даже в Америке не все гладко, а вы от барыги требуете не воровать,
зрадники
не пойму вашей радости- я вот неделю не заходил и не жалею
21.01.2018 01:03
Не заходив і має жіночій нік😊
Как сообщает The Hill, ссылаясь на слова Маккейна, в бессмысленной борьбе между партиями была напрочь забыта национальная безопасность Штатов.
"Нежелание идти на компромисс и отсутствие решимости с обеих сторон привели нас к подобному", - констатировал сенатор.
победил он там мадам.
Та мадам была ще та-
рептилоид-сатана.
Или он и сам такой,
и связался с сатаной.
Он грозить тут всем хотел,
прям в натуре ох...л.
И с Хуйлом хотел дружить,
Ну и как нам с этим жить.
Короче, туфта это все и меряние на публику.