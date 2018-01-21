 Польша в ООН будет настаивать на соблюдении международного права, в том числе в отношении Украины, – Чапутович

Такой комментарий он дал для "Польского радио", информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Польши принял участие в заседании Совета безопасности ООН, посвященном вопросам Афганистана и Центральной Азии. Встреча проходила в Нью-Йорке.

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В разговоре с журналистами глава польского МИД представил приоритеты Польши. По его словам, на форуме ООН Польша хочет показать, что является важным государством. В рамках работы Совета безопасности Варшава будет обращать внимание на необходимость соблюдения международного права. "Для Польши международное право является основой международного порядка, и ситуация, когда его нарушают – а это происходит также в соседстве Польши, на востоке, в отношении Украины, – не служит уверенности в безопасности", – сказал Чапутович.

Он предупредил, что Польша будет стремиться принять участие в попытке решения конфликта на востоке Украины "в большей степени, чем до сих пор".

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Напомним, Польша стала непостоянным членом Совета безопасности в течение двух лет – с начала января этого года до конца 2019 года.