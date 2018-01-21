 Польша в ООН будет настаивать на соблюдении международного права, в том числе в отношении Украины, – Чапутович

Такой комментарий он дал для "Польского радио", информирует Цензор.НЕТ.
Министр иностранных дел Польши принял участие в заседании Совета безопасности ООН, посвященном вопросам Афганистана и Центральной Азии. Встреча проходила в Нью-Йорке.
В разговоре с журналистами глава польского МИД представил приоритеты Польши. По его словам, на форуме ООН Польша хочет показать, что является важным государством. В рамках работы Совета безопасности Варшава будет обращать внимание на необходимость соблюдения международного права. "Для Польши международное право является основой международного порядка, и ситуация, когда его нарушают – а это происходит также в соседстве Польши, на востоке, в отношении Украины, – не служит уверенности в безопасности", – сказал Чапутович.
Он предупредил, что Польша будет стремиться принять участие в попытке решения конфликта на востоке Украины "в большей степени, чем до сих пор".
Напомним, Польша стала непостоянным членом Совета безопасности в течение двух лет – с начала января этого года до конца 2019 года.
Поинаймі відгуки про нього добрі.
Польща наш справді стратегічний партнер! І МЗС важливо дуже. А те що там їхні популісти віщають- то на це не варто зважати дуже, але реагувать потрібно
PS. Також, ідея Речі Посполитої була дуже гарна у той момент: "всенародна справа". Ідея, яка нажаль не була імплементована - литвини (майбутні українці) не отримали бажаного та були змушені час від часу шукати різні об'єднання: то з турками, то з москалями, то зі шведами, то знов з поляками... Важка була історія. І кінець був важкий, нажаль для усіх: одночасно не стало Війська Запорізького (як територіальної автономії), та й не стало Польщі...
В юмор, наряду с прибалтийскими тиграми))) Реально так думают? А в Польше есть дубы, с которых можно упасть?
задолбала ти вже в доску.
Может будемо дружить,
хто вам там мiшае жить?
Если ищешь ты врага
Обращайся в НДСАПа.