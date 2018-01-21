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Все про:ООН (2355) Польша (4032) Совбез ООН (585) право (51) Чапутович (5)

 Польша в ООН будет настаивать на соблюдении международного права, в том числе в отношении Украины, – Чапутович

Глава МИД Республики Польша Яцек Чапутович заявил, что главной целью польского участия в Совете безопасности ООН является упор на соблюдение международного права, в частности относительно Украины.

Такой комментарий он дал для "Польского радио", информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Польши принял участие в заседании Совета безопасности ООН, посвященном вопросам Афганистана и Центральной Азии. Встреча проходила в Нью-Йорке.

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В разговоре с журналистами глава польского МИД представил приоритеты Польши. По его словам, на форуме ООН Польша хочет показать, что является важным государством. В рамках работы Совета безопасности Варшава будет обращать внимание на необходимость соблюдения международного права. "Для Польши международное право является основой международного порядка, и ситуация, когда его нарушают – а это происходит также в соседстве Польши, на востоке, в отношении Украины, – не служит уверенности в безопасности", – сказал Чапутович.

Он предупредил, что Польша будет стремиться принять участие в попытке решения конфликта на востоке Украины "в большей степени, чем до сих пор".

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Напомним, Польша стала непостоянным членом Совета безопасности в течение двух лет – с начала января этого года до конца 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3045617
 
 
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Саме лядських рішал Україні й не вистачає...
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Чтобы победить Московию, надо голосовать не за гречку, а за Гриценко, дорогие украинцы.
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Є надія, що Польща виставила хоч одного адекватного!
Поинаймі відгуки про нього добрі.
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Прошлого министра не зря сняли, довел внешнюю политику Польши к краху, не только с Украиной но и с многими странами отношения испортил. Надеемся на нового.
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Доречніше - показала, а не «виставила» мабуть)
Польща наш справді стратегічний партнер! І МЗС важливо дуже. А те що там їхні популісти віщають- то на це не варто зважати дуже, але реагувать потрібно
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Сподіваюсь, шляхетство переважатиме історичні образи...
PS. Також, ідея Речі Посполитої була дуже гарна у той момент: "всенародна справа". Ідея, яка нажаль не була імплементована - литвини (майбутні українці) не отримали бажаного та були змушені час від часу шукати різні об'єднання: то з турками, то з москалями, то зі шведами, то знов з поляками... Важка була історія. І кінець був важкий, нажаль для усіх: одночасно не стало Війська Запорізького (як територіальної автономії), та й не стало Польщі...
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Польша хочет показать, что является важным государством Источник: https://censor.net.ua/n3045617

В юмор, наряду с прибалтийскими тиграми))) Реально так думают? А в Польше есть дубы, с которых можно упасть?
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Польша,курва,матiр боска,
задолбала ти вже в доску.
Может будемо дружить,
хто вам там мiшае жить?
Если ищешь ты врага
Обращайся в НДСАПа.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша в ООН будет настаивать на соблюдении международного права, в том числе в отношении Украины, – Чапутович
 
 
 
 
 
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