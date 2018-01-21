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Все про:Греция (468) МИД (4330) нападение (1421) посольство Украины (124) Лубкивский Маркиян (242)

 Нужно было с самого начала военных действий на Донбассе обезопасить наши дипучреждения за рубежом, - Лубкивский. ВИДЕО

Нападение на украинское посольство в Афинах служит тревожным сигналом об уровне защищенности украинских дипломатических учреждениях и дипломатов.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский в эфире канала "112".

"Это тревожный сигнал. Учитывая то, что Украина находится в условиях войны, по сути, с Российской Федерацией, нужно было с самого начала обезопасить все наши миссии и всех наших дипломатов, консульских сотрудников, работающих за рубежом. Немедленно нужно провести комплексную проверку наших зарубежных миссий на предмет возможных рисков", - считает Лубкивский. По его мнению, нужно не ограничиваться офисами, а проверить безопасность жилья украинских дипломатов.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: МИД будет усиливать защиту посольств Украины, - пресс-секретарь Беца

При этом посол подчеркнул, что виновников нападения должно определить следствие, которое сейчас проводят греческие правоохранители.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 20 января сообщил о попытке нападения на украинское посольство в столице Греции Афинах. Позже пресс-секретарь МИД уточнила, что пострадавших нет, однако несколько машин не подлежат ремонту.

Источник: https://censor.net.ua/n3045616
 
 
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Треба війну назвати війною і ввести воєнний стан.
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При военном положении - ни кредитов, ни инвестиций. Ты готов положить зубы на полку, герой?!
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УПА воевала без кредитов , мне мама рассказывала когда их депортировали с Лемківщини
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Понял. Сильнейший аргумент - "сам дурак"...
Типичный придурковатый кацап...
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Чтобы победить бывшую Московию, надо голосовать не за гречку, а за Гриценко.
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хе. так кредитов и инвестиций нет и без военного положения.
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Капец! Вот это точно шуганул, так шуганул! Типа сейчас инвесторы локтями друг друга распихивают. А в распиле кредитов я не участвую, так что мне похер, что их больше не дадут, разве, что выиграю в невозвращении неполученного упырями. Да и призывной возраст не страшен, до 60 ещё срать и срать!!! Нужно было с самого начала военных действий на Донбассе обезопасить наши дипучреждения за рубежом, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5417
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сша, франция, германия, британия стали мировыми экономиками не благодаря инвесторам и кредитам, а благодаря собственному национальному производству, когда все дуньги остаются в своей стране. а то чмо предлагает рабами быть на 200 уе зарплаты и поуши в кредитах.
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И кстати, при военном положении призывной возраст до 60. Готов?
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а ещё вся власть концентрируется в руках кого? Правильно! Верховного Главнокомандующего! И тогда можно цензурировать информационные каналы как хочешь. И тогда, что станется с нытиками и прочими зрадротами?
Вот такая страшная каша живёт в голове этих людей...
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Раз ..война.. гибридная нужно сжечь вместе с свинособаками кацапское посольство и обвинить в этом игил или мертвечука Нужно было с самого начала военных действий на Донбассе обезопасить наши дипучреждения за рубежом, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 536
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Да? Не знаешь историю "поджога" Рейхстага?...
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На Мальдивах хоть есть наше посольство? Обезопасьте его в первую очередь, а то у нас оказівается война, а там много рассиян.
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Лолита скоро откроет посольство
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Сережа, молодца! Отработал тему Лолы от гэбни
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Сырожа, скока накапало на теме Лолы и Мальдивы?
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а че ты жопу рвешь за соевого? Или за комменты капает? Тут в стране жопа а оно на Мальдивах отдыхает, мразота шеколадная
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в стране жопа, а оно на цензоре комменты строчит, мразота зрадротная
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а я при чём? Понимаю, сарказм жесткий, но как иначе?
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о! прогресс! а раньше "холодомором" устрашали.
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Мразота ты, гэбнявая.... Вас тут валом валит из запоребрика с патриотическими лозунгами... Хер прокатит, ехайте тудою, уепни
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вы суки посольство на росии не закрыли, московского посла не выслали. шо там про другие наши посольства говорить....
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Этот дипломат умный, как моя жена потом...
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"Договор о дружбе и сотрудничестве с агрессором"...
Это открытие войдет во все учебники истории и дипломатии...
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Какой, нах, большой. Ну, 92 год, кацы ратифицировали 97( была проблема по Крыму)... чё ты паришь щас?
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Маркіяну Лубківському? А хіба в нього їх нема? У нас у кожного віп чиновника давно є персональна охорона.
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Чем то и грекам не угодили. В условиях жесточайшего кризиса в Рашке, они поехать в Грецию не смогли бы. Это греки шалят.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНужно было с самого начала военных действий на Донбассе обезопасить наши дипучреждения за рубежом, - Лубкивский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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