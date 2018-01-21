 Нужно было с самого начала военных действий на Донбассе обезопасить наши дипучреждения за рубежом, - Лубкивский. ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский в эфире канала "112".

"Это тревожный сигнал. Учитывая то, что Украина находится в условиях войны, по сути, с Российской Федерацией, нужно было с самого начала обезопасить все наши миссии и всех наших дипломатов, консульских сотрудников, работающих за рубежом. Немедленно нужно провести комплексную проверку наших зарубежных миссий на предмет возможных рисков", - считает Лубкивский. По его мнению, нужно не ограничиваться офисами, а проверить безопасность жилья украинских дипломатов.

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При этом посол подчеркнул, что виновников нападения должно определить следствие, которое сейчас проводят греческие правоохранители.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 20 января сообщил о попытке нападения на украинское посольство в столице Греции Афинах. Позже пресс-секретарь МИД уточнила, что пострадавших нет, однако несколько машин не подлежат ремонту.