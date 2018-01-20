 НАБУ проводит служебную проверку в отношении агента Евгения Шевченко после его интервью Цензор.НЕТ, - Холодницкий

Как заявил антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, такие действия сотрудников следственного органа являются недопустимыми, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Холодницкий считает, что такие публикации вредят работе всех правоохранительных органов.

"Мы глубоко обеспокоены очередной такой утечкой информации. Это еще раз подтверждает, что в НАБУ есть системные проблемы с тайной следствия. Если так будут действовать дальше, то Антикоррупционная прокуратура не будет иметь другого выхода, как забрать все дела из НАБУ, привлекать другие правоохранительные органы и доводить их до конца", - пригрозил руководитель САП.

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После проверки следователи планируют открыть уголовное производство, однако сам Шевченко в своей откровенности ничего плохого не видит. "Были определенные причины, по которым я дал это интервью. Я сейчас не могу об этих причинах говорить, но со временем общество узнает", - пообещал он.

С интервью Евгения Шевченко, которое он дал Цензор.НЕТ, можно ознакомиться тут.

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