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 Политика Украины, Происшествия
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 НАБУ проводит служебную проверку в отношении агента Евгения Шевченко после его интервью Цензор.НЕТ, - Холодницкий

В Национальном антикоррупционном бюро Украины начали служебную проверку в отношении своего внештатного сотрудника Евгения Шевченко после интервью, которое он дал Цензор.НЕТ.

Как заявил антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, такие действия сотрудников следственного органа являются недопустимыми, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Холодницкий считает, что такие публикации вредят работе всех правоохранительных органов.

"Мы глубоко обеспокоены очередной такой утечкой информации. Это еще раз подтверждает, что в НАБУ есть системные проблемы с тайной следствия. Если так будут действовать дальше, то Антикоррупционная прокуратура не будет иметь другого выхода, как забрать все дела из НАБУ, привлекать другие правоохранительные органы и доводить их до конца", - пригрозил руководитель САП.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Я ходил на яхте с супругой Мартыненко Анной и держал лошадей в одной конюшне с Онищенко, - внештатный агент НАБУ Шевченко

После проверки следователи планируют открыть уголовное производство, однако сам Шевченко в своей откровенности ничего плохого не видит. "Были определенные причины, по которым я дал это интервью. Я сейчас не могу об этих причинах говорить, но со временем общество узнает", - пообещал он.

С интервью Евгения Шевченко, которое он дал Цензор.НЕТ, можно ознакомиться тут.

Также читайте: На суде по делу Бабенко прозвучат фамилии высокопоставленных политиков, пытавшихся повлиять на ход следствия, - внештатный агент НАБУ Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/n3045615
 
 
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Та да! Что-то языкатые в НАБУ ахенты! Закрой вопросы и дуй в телевиззор! А тут запиарился "суперхерой", а по делу знов буде пшик!
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Главное в расследовании,не выйти на самих себя.
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Не сквернословить! Не пить водку! Не красть!.. Без меня...
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опять начинается..
Общество узнает..
Сейчас полезет что-то про справедливость еще про что..
Живите по закону и все.

Do your fucking job.

Как-то не везет нам пока с антикоррупционерами (((
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так антикоррупционеров назначают коррупционеры...
по другому в принципе быть не может при таком раскладе
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Убивает что запад им поддакивает (((
Они ж должны быть добром
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когда их информируют о странных фактах, связанных с "антикоррупционерами", то запад прекращает свою поддержку
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Это то изменение, которое случилось после евромайдана, но ещё не так распространено. Люди должны осознать, что всё зависит от них, от их действий, а не очередного мессии.
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Приятно, что Цензор разбирается и в вопросах высокой моды.
"С интервью Евгения Шевченко, которое он дал Цензор.НЕТ, модно ознакомиться тут Источник: https://censor.net.ua/n3045615"
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Цензор может, цензор может, все что угодно... Может поднять, а может и опустить...
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Первое впечатление, что кто-то хотел присвоить все лавры себе, что б блеснуть пред кем-то "выше", ну там: премии, медали, а Шевченко таким ходом взял и выбил стул.
Ну очень смахивает.
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Слишко он уж разоткровенничался о самой кухне. По каким парметрам дерут или не дерут а тайные агенты. Как добывается материал. Это слишком рано знать. Выдал если не все приемы, то часть их. Кому это нужно. Поскромнее надо. Больше пользы будет делу.
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Ага, главное , что гэбнявая метода в силе. Забыли про порохоботов, - теперь Аллах Акбар Лолита!
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Сплошная зрада, как жить-то теперь...
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вешайся Серега и тебе станет легше НАБУ проводить службову перевірку щодо агента Євгена Шевченка після його інтерв'ю Цензор.НЕТ, - Холодницький - Цензор.НЕТ 4435
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Та ты шо, кацапсина, вешаться тебе на радость? ...
Ты реально едиёот или вы все такие, руцкие?
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"внештатный агент" это наверно высокая должность раз шума столько подняли НАБУ проводить службову перевірку щодо агента Євгена Шевченка після його інтерв'ю Цензор.НЕТ, - Холодницький - Цензор.НЕТ 5563
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даже не штатный. Известности захотелось.
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Эти медийные расклады, которые происходят, где-то там, на Банковой - уже не удивляют и даже не раздражают. С этой переодетой в украинские вышиванки, барыжной властью: с её фальшивыми законами, с её неизлечимой жадностью, с этим повсеместным противоречием друг с другом, этого чиновничьего кагала, уже совершенно не хочется вникать кто там "хороший", а кто "плохой". Очередной спектакль.
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Radio Lemberg @RadioLemberg
Речник МВФ: Лаґард та Порошенко обов'язково зустрінуться наступного тижня у Давосі, про згортання співпраці з Україною мови взагалі немає, є деякі поточні рекомендації.
Ну що, #МедіаВульвота, ваші вибачення та спростування брехні будуть?? #РосІнформВійна
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Цену озвучьте НАБУ проводить службову перевірку щодо агента Євгена Шевченка після його інтерв'ю Цензор.НЕТ, - Холодницький - Цензор.НЕТ 1536 А про .. поточни рэкамендации.. НАБУ проводить службову перевірку щодо агента Євгена Шевченка після його інтерв'ю Цензор.НЕТ, - Холодницький - Цензор.НЕТ 8584
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Інтерв'ю явно було несумісним з логікою. Таке можна розповідати журналістам років через 25. Дурень.
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Прочитал все интервью:ни одного секрета ОН не раскрыл. Просто долбоеб Холодницкий ничего не понимает. Ему кажется, что никто не знает, что агенты используют видеокамеры и звукозаписывающие устройства.
Шевченко - расшифрованный агент. И то, что он рассказал - знали до этого интервью все "привлеченные" корупционеры.
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Женечка давно на бутылку просится еще с Иловайска, который он помогал Насинню сливать. Поинтересуйтесь что об этом лятописце думают настоящие а не фейковые бойцы Донбасса, которых Насиння послал в капкан и сдал списки личного состава кацапам.
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Виявляється всю работу за НАБУ і Холодніцького виконували двоє: агент "Катерина" і Шевченко. Всі іньші тільки піарились і заробляли бабло. А тепер їх пучіт від правди
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ проводит служебную проверку в отношении агента Евгения Шевченко после его интервью Цензор.НЕТ, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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