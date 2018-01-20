 НАБУ проводит служебную проверку в отношении агента Евгения Шевченко после его интервью Цензор.НЕТ, - Холодницкий

Как заявил антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, такие действия сотрудников следственного органа являются недопустимыми, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Холодницкий считает, что такие публикации вредят работе всех правоохранительных органов.
"Мы глубоко обеспокоены очередной такой утечкой информации. Это еще раз подтверждает, что в НАБУ есть системные проблемы с тайной следствия. Если так будут действовать дальше, то Антикоррупционная прокуратура не будет иметь другого выхода, как забрать все дела из НАБУ, привлекать другие правоохранительные органы и доводить их до конца", - пригрозил руководитель САП.
После проверки следователи планируют открыть уголовное производство, однако сам Шевченко в своей откровенности ничего плохого не видит. "Были определенные причины, по которым я дал это интервью. Я сейчас не могу об этих причинах говорить, но со временем общество узнает", - пообещал он.
С интервью Евгения Шевченко, которое он дал Цензор.НЕТ, можно ознакомиться тут.
Общество узнает..
Сейчас полезет что-то про справедливость еще про что..
Живите по закону и все.
Do your fucking job.
Как-то не везет нам пока с антикоррупционерами (((
по другому в принципе быть не может при таком раскладе
Они ж должны быть добром
"С интервью Евгения Шевченко, которое он дал Цензор.НЕТ, модно ознакомиться тут Источник: https://censor.net.ua/n3045615"
Ну очень смахивает.
Ты реально едиёот или вы все такие, руцкие?
Речник МВФ: Лаґард та Порошенко обов'язково зустрінуться наступного тижня у Давосі, про згортання співпраці з Україною мови взагалі немає, є деякі поточні рекомендації.
Ну що, #МедіаВульвота, ваші вибачення та спростування брехні будуть?? #РосІнформВійна
Шевченко - расшифрованный агент. И то, что он рассказал - знали до этого интервью все "привлеченные" корупционеры.