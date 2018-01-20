У обвинения достаточно доказательств, которые должны стать основанием для экстрадиции Саакашвили, - грузинский прокурор Сонгулашвили.

"У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции", - заявила в эфире грузинской телекомпании "Имеди" прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, сейчас прокуратура находится в режиме ожидания, в частности, ждет от украинской стороны окончательного решения.

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"Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения", - отметила она.

Ранее в Минюсте и Главной прокуратуре Грузии неоднократно заявляли, что за последние годы несколько раз обращались к украинским коллегам с требованием экстрадиции М.Саакашвили, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел.

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В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил М.Саакашвили к трем годам лишения свободы.