У обвинения достаточно доказательств, которые должны стать основанием для экстрадиции Саакашвили, - грузинский прокурор Сонгулашвили.

"У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции", - заявила в эфире грузинской телекомпании "Имеди" прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, сейчас прокуратура находится в режиме ожидания, в частности, ждет от украинской стороны окончательного решения.
"Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения", - отметила она.
Ранее в Минюсте и Главной прокуратуре Грузии неоднократно заявляли, что за последние годы несколько раз обращались к украинским коллегам с требованием экстрадиции М.Саакашвили, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел.
В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил М.Саакашвили к трем годам лишения свободы.
Если Саакашвили подозревается в совершении уголовного преступления на территории Украины и в отношении него материалы внесены в единый реестр досудебных расследований, то распоряжение о его депортации будет рассматриваться как должностное преступление Генпрокурора, допустившего выведение подозреваемого из под расследования в условиях не закрытого уголовного процесса. А это и "коррупция", и "превышение" и "злоупотребление"...
Думаю, что вторая "ходка" Луцику и первая следственому Судье, согласившемуся на депортацию, просто гарантированна.
Даже если бы так и было наш генпгокугог об этом не узнал бы. Он же без профильного образования! Пускай подождут пяток лет, пока он подучится.
В результате на выборах набрал 3% голосов.
Так будет и с порошенко. Порошенко с подельниками еще и мародерствуют в военное время. Стыд и срам.
http://tverezo.info/post/11698
зокрема, чекає від української сторони остаточного рішення щодо екстрадиції Саакашвілі , а рішення суду потрібно виконувати !
Як завод Богдан Порошенк-Гладковського наживається на українських солдатах http://viche.co.ua/2018/01/20/video-povinni-sid/
Сьогодні 19.01.2018 12.25 Оксана Корчінська в ВР ; «Я скажу про виробника, якого так часто підтримують в цьому залі. Це санітарні автомобілі «Богдан». Які ніколи не випускалися в нашій країні, які не проходили випробування, які країна закуповує за 900 тис. грн..!!! Які замовили конкретні особи МО. У нас зайшло на фронт 50 автомобілів. Половина зупинилася протягом перших кількох місяців. які обійшлися 30 тис. Євро бюджету України. Натомість, рік тому «Офіс НАТО» пропонував нам купити відомий світовий санітарний автомобіль, який є вищого класу порятунку життя. І пропонували купити його Україні за 22 тис. Євро.!!! На 8 тис. Євро менше, чим те, що втюхав нам з вами з базою китайського виробника, що зупинився на фронті протягом кількох місяців. Мені щойно звонила 8 медрота. Так от, «Богдан» не дає гарантій на свої автомобілі і вимагає ще 300 000 грн. !!! за ремонт автомобілів, що були на фронті буквально кілька місяців. Деякі не мають проходу даже двох!!. тисяч кілометрів. Тому треба пам'ятати, що зараз іде війна, а ті хто зловживають на житті наших хлопців повинні сидіти в тюрмі.»
Пете уже терять нечего кроме наворованых милярдов, на западе его презирают, а порохоботам всё равно какой свинье огузок лизать по имени Петя или Витя или Балодя...
В таких случаях следует добавлять: реформированный прокурор