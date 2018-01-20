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Все про:Грузия (3342) прокуратура (2905) Саакашвили (2488) экстрадиция (344) прокурор (824)

 У обвинения достаточно доказательств, которые должны стать основанием для экстрадиции Саакашвили, - грузинский прокурор Сонгулашвили

В грузинской Главной прокуратуре заявляют, что отправили украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили материалы и сейчас ожидают окончательный ответ Киева.

"У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции", - заявила в эфире грузинской телекомпании "Имеди" прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, сейчас прокуратура находится в режиме ожидания, в частности, ждет от украинской стороны окончательного решения.

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"Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения", - отметила она.

Ранее в Минюсте и Главной прокуратуре Грузии неоднократно заявляли, что за последние годы несколько раз обращались к украинским коллегам с требованием экстрадиции М.Саакашвили, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел.

Читайте также: Украинским властям нужно строго придерживаться правового поля в ситуации с Саакашвили, - посол США

В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил М.Саакашвили к трем годам лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3045614
 
 
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Тут есть одно НО...
Если Саакашвили подозревается в совершении уголовного преступления на территории Украины и в отношении него материалы внесены в единый реестр досудебных расследований, то распоряжение о его депортации будет рассматриваться как должностное преступление Генпрокурора, допустившего выведение подозреваемого из под расследования в условиях не закрытого уголовного процесса. А это и "коррупция", и "превышение" и "злоупотребление"...
Думаю, что вторая "ходка" Луцику и первая следственому Судье, согласившемуся на депортацию, просто гарантированна.
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У обвинения достаточно доказательств, которые должны стать основанием для экстрадиции Саакашвили, - грузинский прокурор Сонгулашвили.

Даже если бы так и было наш генпгокугог об этом не узнал бы. Он же без профильного образования! Пускай подождут пяток лет, пока он подучится.
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Липецкий барыга - единственный в истории мира глава государства, ведущий прямой бизнес с врагом, убивающим его граждан и захватывающим его территорию. Только за это он должен быть осужден военным трибуналом и прилюдно казнен за измену.
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Кого, вместо этого бырыги, поставить у руля ?
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Слесарь тоже будет давать обещания , что продаст свой набор ключей.......
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Ещё 2-3 года назад была великая битва между украинцами и ватными мокшами, сейчас россиян упоротых не слышно и не видно , функции быдлостада перетянули на себя адепты Лолиты и покращень, банят и жалуются похлеще былой ватной русни, тьху, мрази..
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грузинский прокурор Сонгулашвили-так це ж Бодько з Закарпаття брат 3 по татовiй лiнii Луцика... порешали вже давно, шо ви тут дискутуете!!! якщо по телефонi поiзда зупиняють в Польщi то шо таке депортацiя... пару лямiв ...i мы решаем любой вопрос
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У нас уже был президент ющенко, который спелся с ахметовым, а страну отбросил на 30 лет назад.
В результате на выборах набрал 3% голосов.
Так будет и с порошенко. Порошенко с подельниками еще и мародерствуют в военное время. Стыд и срам.
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Грузинська прокуратура знаходиться в режимі очікування,
зокрема, чекає від української сторони остаточного рішення щодо екстрадиції Саакашвілі , а рішення суду потрібно виконувати !
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Чего больше всего боится коррумпированная до мозга костей власть ? Хуйла ? Нет Михо .
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Ні, не його. Найбільше цей режим боїться Коліївщини - масового свідомого, організованого, українського руху спротиву, мільйонних акцій протестів по всіх містах з вимогами Імпічмента, з перекриттям вулиць,несплатою комунальних платежів, блокуванням урядового кварталу, шибенецями і барикадами
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Більше нема чим зайнятися як бігати за Саакашвілі?

Як завод Богдан Порошенк-Гладковського наживається на українських солдатах http://viche.co.ua/2018/01/20/video-povinni-sid/

Сьогодні 19.01.2018 12.25 Оксана Корчінська в ВР ; «Я скажу про виробника, якого так часто підтримують в цьому залі. Це санітарні автомобілі «Богдан». Які ніколи не випускалися в нашій країні, які не проходили випробування, які країна закуповує за 900 тис. грн..!!! Які замовили конкретні особи МО. У нас зайшло на фронт 50 автомобілів. Половина зупинилася протягом перших кількох місяців. які обійшлися 30 тис. Євро бюджету України. Натомість, рік тому «Офіс НАТО» пропонував нам купити відомий світовий санітарний автомобіль, який є вищого класу порятунку життя. І пропонували купити його Україні за 22 тис. Євро.!!! На 8 тис. Євро менше, чим те, що втюхав нам з вами з базою китайського виробника, що зупинився на фронті протягом кількох місяців. Мені щойно звонила 8 медрота. Так от, «Богдан» не дає гарантій на свої автомобілі і вимагає ще 300 000 грн. !!! за ремонт автомобілів, що були на фронті буквально кілька місяців. Деякі не мають проходу даже двох!!. тисяч кілометрів. Тому треба пам'ятати, що зараз іде війна, а ті хто зловживають на житті наших хлопців повинні сидіти в тюрмі.»
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Так пусть обращается в суд, а не триндит по за углами!
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По-перше, рошеномізке, вона звернулася з трибуни ВР. По-друге, ти пропонуєш їй звертатися до "люстрованих і реформованих" соєвих судів з позовом проти мародера-корупціонера-колаборанта Парашенка, який ці суди і утримує? Повтруєш слова Чечетова :"Ну, так звертайтесь до суду"... Хочеш щоб і тебе спіткала його доля?
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А она не за углом трындит, а с трибуны ВР выступает. Разницу улавливаешь?
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Любой Петин шаг сопровождается эффектом бумеранга...экстрадиция Саакашвили вернется так что мало не покажется
Пете уже терять нечего кроме наворованых милярдов, на западе его презирают, а порохоботам всё равно какой свинье огузок лизать по имени Петя или Витя или Балодя...
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Тогда нужно скорее экстрадировать Михо. Чтобы Пете мало не показалось
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грузинский прокурор Сонгулашвили

В таких случаях следует добавлять: реформированный прокурор У звинувачення достатньо доказів, які повинні стати підставою для екстрадиції Саакашвілі, - грузинський прокурор Сонгулашвілі - Цензор.НЕТ 1750
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Нет, а куда экстрадировать Порошенко, слетавшего на Мальдивы по чужому паспорту? И вообще как насчет нарушения границы? Не слышу кипиша по этому поводу. У звинувачення достатньо доказів, які повинні стати підставою для екстрадиції Саакашвілі, - грузинський прокурор Сонгулашвілі - Цензор.НЕТ 4812
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Однотуровый гидрант,давайте ещё раз голосовать)))
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Тут ще питання, чи воно треба Поросенкові грім на власну голову? Адже Фірташа вже здає Австрія до США. А Фірташ, рятуючи себе від 30-50 років тюрми здасть з потрохами Петьку Рошена - цікаво ж знати, хто і як переграв раптом, що замість Педаліка Баблобакса на посаду президента раптом вискочив Петька. А чому так? Бо Путлєр так сказав Фірташу, а Фірташ так передав Пєдаліку і Петькє. Отже, виходить, Петька є колабораціоніст Вовки Путлєра. А з нашого боку - він зрадник Батьківщини. Тобто, довічне ув'язнення і конфіскація. Навряд Петька наважиться так себе підтавити.
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Питання екстрадицію Саакашвілі розглянуть і можливо стануть відомі аргументи і факти грузинської прокуратури. Впевнений, що на Саакашвілі багато чого знайшли.
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Обладая властью и имея в подчинении прокуратуру спецслужбы и ментятню Шо хош можна найти И трипак у девственницы и брилианты у бомжа И дапже узреть совенсть и честь у Порошенка
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опять агент русни "лолита" наезжает на агента госдепа "хитрого хинкальщика".
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Украинская прокуратура уже ж рассматривала и была пришла к выводу, что со сотроны Грузии это политическое преследование
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ обвинения достаточно доказательств, которые должны стать основанием для экстрадиции Саакашвили, - грузинский прокурор Сонгулашвили
 
 
 
 
 
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