 Массовые акции протеста против изменений в антикоррупционное законодательство прошли в Румынии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По предварительным данным, в протестах в Бухаресте принимало участие более 50 тысяч манифестантов.

"Мы проделали очень длинный путь до Бухареста. Прибыли из города Клуж, чтобы сказать "Нет коррупции". Власти должны осознать, что властью являемся мы, представители народа, а не политические партии", - заявил один из участников акции.

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Аналогичные манифестации проходят не только в крупных городах Румынии, но и во многих европейских странах, где представители румынской диаспоры протестуют перед зданиями дипломатических представительств Румынии.

Как сообщалось ранее, представители парламентского большинства из Социал-демократической партии утвердили ряд законодательных поправок, которые существенно ограничивают права президента при назначении прокуроров и руководителя Антикоррупционного управления, а также смягчают наказания для чиновников-коррупционеров. Свою обеспокоенность выразили, в этой связи, представители ЕС, США и Канады.

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