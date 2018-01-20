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 Массовые акции протеста против изменений в антикоррупционное законодательство прошли в Румынии

В антикоррупционном "Марше надежды" в Румынии приняло участие около 70 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По предварительным данным, в протестах в Бухаресте принимало участие более 50 тысяч манифестантов. 

"Мы проделали очень длинный путь до Бухареста. Прибыли из города Клуж, чтобы сказать "Нет коррупции". Власти должны осознать, что властью являемся мы, представители народа, а не политические партии", - заявил один из участников акции. 

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: На демонстрации против коррупции в Румынии вышли десятки тысяч людей. ВИДЕО

Аналогичные манифестации проходят не только в крупных городах Румынии, но и во многих европейских странах, где представители румынской диаспоры протестуют перед зданиями дипломатических представительств Румынии. 

Как сообщалось ранее, представители парламентского большинства из Социал-демократической партии утвердили ряд законодательных поправок, которые существенно ограничивают права президента при назначении прокуроров и руководителя Антикоррупционного управления, а также смягчают наказания для чиновников-коррупционеров. Свою обеспокоенность выразили, в этой связи, представители ЕС, США и Канады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045613
 
 
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ясное дело...болене того...агненты кремля...
как-то вы антикоррупцию таким образом привязываете к кремлю...
то есть по-вашему получается, что в кремле коррупции нет...
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Я будку не шатав,
ну гречку,каюсь брав,
на мiтинги ходив,
Чуть-чуть пiдзаробив
Хотiв змiнити Мир,
та недозволив командир.
Вiн там в верхах "вась-вась"
а я як той карась.
I шо робить менi,
я чувствую себе в г...
Пiду я до румын,мне братом будет Ын.
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Собирай уже чемоданы, пока безвиз не закрыли
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70 тысяч человек выходит на акцию протеста против наступления на гражданские свободы.

А у нас миллионы стоят раком на дачах или валят батрачить в Польшу.
Молча, без единого слова.
Хотя их воры-олигархи обдирают, как липку.
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Если бы им было плохо, то пошли бы протестовать. А в польше платят хорошо и вид на жительство получить можно. Вы то сами уже на площади? или чужими руками все хотите?. Чтоб кто-то мерз, получал от ментов по мозгам, а вы сидела чаек пили и гневные посты писали, пглядывая онлайн как там где-то ктото бьется?
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Тебе в методичке это подсказали? Или наслушалась зрашвилей и рабиновичей на лубянской НьюсВаньке?
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Украинцам лучше умереть с голода, чем погибнуть от пули...
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Ага, кто бы говорил только не ты. в окопе пишешь с мобилы или с палаточного городка под радой.?главное не перди громко, сепары вспышку увидят и градами накроют. Или палатку пердаком спалиш, а обвинят из за тебя фожиздов
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМассовые акции протеста против изменений в антикоррупционное законодательство прошли в Румынии
 
 
 
 
 
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