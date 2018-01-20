 Массовые акции протеста против изменений в антикоррупционное законодательство прошли в Румынии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По предварительным данным, в протестах в Бухаресте принимало участие более 50 тысяч манифестантов.
"Мы проделали очень длинный путь до Бухареста. Прибыли из города Клуж, чтобы сказать "Нет коррупции". Власти должны осознать, что властью являемся мы, представители народа, а не политические партии", - заявил один из участников акции.
Аналогичные манифестации проходят не только в крупных городах Румынии, но и во многих европейских странах, где представители румынской диаспоры протестуют перед зданиями дипломатических представительств Румынии.
Как сообщалось ранее, представители парламентского большинства из Социал-демократической партии утвердили ряд законодательных поправок, которые существенно ограничивают права президента при назначении прокуроров и руководителя Антикоррупционного управления, а также смягчают наказания для чиновников-коррупционеров. Свою обеспокоенность выразили, в этой связи, представители ЕС, США и Канады.
как-то вы антикоррупцию таким образом привязываете к кремлю...
то есть по-вашему получается, что в кремле коррупции нет...
ну гречку,каюсь брав,
на мiтинги ходив,
Чуть-чуть пiдзаробив
Хотiв змiнити Мир,
та недозволив командир.
Вiн там в верхах "вась-вась"
а я як той карась.
I шо робить менi,
я чувствую себе в г...
Пiду я до румын,мне братом будет Ын.
А у нас миллионы стоят раком на дачах или валят батрачить в Польшу.
Молча, без единого слова.
Хотя их воры-олигархи обдирают, как липку.