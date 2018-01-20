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 На церемонии открытия Олимпиады-2018 спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут под одним флагом. ВИДЕО

Международный олимпийский комитет допустил атлетов из Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, заседание МОК прошло в субботу, 20 января, в Лозанне. По итогам было объявлено, что спортсмены из КНДР выступят в беговых и горных лыжах, шорт-треке и фигурном катании. Кроме того, Южная и Северная Корея сформируют – впервые в истории – единую сборную по женскому хоккею. На церемонии открытия Олимпиады спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут вместе, под одним флагом.

Всего, как ожидается, на Игры в Южную Корею приедут 22 спортсмена из КНДР. В делегации также будут 24 спортивных функционера и 21 журналист.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Северная Корея проинформировала Южную о планах участвовать в зимних Олимпиаде и Паралимпиаде

Участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане долгое время было под вопросом – в связи с кризисом, возникшим из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР. Договоренности об участии спортсменов из КНДР в Играх были достигнуты лишь несколько дней назад, после того как впервые за два года стороны провели переговоры по специальному каналу связи. Соединенные Штаты и Южная Корея перенесли военные учения, которые первоначально были запланированы на время проведения Олимпийских игр.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: МОК не допустил 111 российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане

Напомним, по словам главы Минмолодежи Игоря Жданова, на данный момент Украина получила 21 лицензию на участие в Олимпиаде-2018, возможно, до начала игр получит еще 10-15 лицензий. 

Источник: https://censor.net.ua/n3045612
 
 
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А Лыныэр и Дыныэр? Когда браццкие народы обьединятся?
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Когда однополые браки им разрешат, тогда и объединятся...
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В объединенные донецко-луганские вымираты?
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Интересно, а под каким флагом пойдут Кореи на открытии олимпиады, под олимпийским?
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Вроде как белый, а на нём синий силует Корейского пивострова
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им давно пора помириться и вместе делать самсунги На церемонии открытия Олимпиады-2018 спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут под одним флагом - Цензор.НЕТ 3534
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Этот флаг действующий или он историческая реликвия?
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Под олимпийским вроде уже одна страна идёт, ну или срана..... Но вопрос интересный. Корейцы врядли под звездой пойдут, да и Ын, как схавает обратное? На церемонии открытия Олимпиады-2018 спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут под одним флагом - Цензор.НЕТ 8157
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А чи забажають потім ті нещасні корейці повертатися до себе додому?
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100%!!! Да и 24 спортивных функционера и 21 журналист помогут "правильное" решение принять на месте!
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Ну всё теперь СМИ чучхе будут с утра до ночи расказывать холопам как спортсмены Северной КОрее заняли 1 место на олимпиаде выиграв абсолютно все золотые медали.
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а ещё захватили ЮжнуюКорею, покажут "вот флаг видите? Южная Корея наша!"
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Бедные северокорейцы, живут в таком скотинятнике под тиранией такого г. штопаного и даже не догадываются что можно жить лучше
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точно так же как и мы в совке жили всего 30 лет назад
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В совке каждый день рассказывали анекдот про брежнева...коммунякам не верили, все прекрасно знали какая мразь в обкомах...А в кндр жирный приравнян к богу
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Чудотворное действие наличия ядерного вооружения, даже если ты мизерная страна, но у тебя есть ядерное вооружение и в доктрине прописано его применение в случае агрессии, никто к тебе не сунется, ни американцы, ни японцы, ни южнокорейцы никто...
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паРаша сунется, если надо. Ядерное оружие никак не защитило бы Украину.
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Maks Kolorto Она бы точно не сунулась,зная что в один миг не станит двух крупнейших их городов.А без них кацапы никто.Они строят из себя грозных только,ЯО уравнивает всех.А вот в Корее это кацапское ЯО.И там оно для показухи.Провели несколько испытаний,для проверки своего под жестким контролем и главно очень трудно доказать,что это кацапы.
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Дело не в ядерном оружии. Если США нападет на Сев.Корею - та разбомбит Сеул (пусть и без ядерного оружия) и США придется отвечать (отставки, суд и т.д.). А если паРаша сделала бы тоже - какие еще санкции накладывать на Путлера? - ему бы все сошло с рук.
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В Северной Кореи в военной доктрине прописано любая агрессия против ее территории приведет к немедленному ответу с применением ядерного оружия, все точка... они понимаю обычным оружием они себя не защитят...
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а как же они десятки лет себя обычным оружием защищали?
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Слышь,Пномпень...Сеул-столица ЮЖНОЙ Кореи...Пхеньян-Северная...))
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Извиняюсь,недоглядел.Прочитал-"ТО разбомбит Сеул,вместо ТА разбомбит Сеул.Претензии снимаю и приношу извинения.
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>>22 спортсмена из КНДР. В делегации также будут 24 спортивных функционера и 21 журналист.<<
На кожного спортсмена по два кЬІгЬІбешника.
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Одним из таких был папа Тягнибока...главврач советской сборной...представляю его допингтесты....
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там пирамида - за каждыми 2 кгбшниками следит еще 1 и т.д. до верхушки )
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Гадаю, що краще виступати на Олімпіаді однією командою, чим один одного закидати ракетами та ядерними бомбами.
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МАЦКАЛЫ - ЭТО САМОНАЗВАНИЯ ПИДАРАШЕК - ОБИТАТЕЛЕЙ ВЯЛИКОЙ ПАРАШНОЙ ПЕДЕРАЦИИ ХУЙЛОСТАН.
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США тратят миллионы, вводят санкции но тут опа Северокорейцев пускают на олимпиаду, фарс На церемонії відкриття Олімпіади-2018 спортсмени з КНДР і Південної Кореї пройдуть під одним прапором - Цензор.НЕТ 4163
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Якось сильно солодко все вийшло. Після мирної олімпіади в Сочі нам кусук території відтяпали. Може і чин ир присипає сусідів з амереканцями. Олімпіада хороший момент розслабитися. Побачимо як буде.
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Было время когда и Германия выступала на олимпиадах единой командой. Она так и называлась - Объединенная Команда Германии.
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"Соединенные Штаты и Южная Корея перенесли военные учения, которые первоначально были запланированы на время проведения Олимпийских игр."

Ну не дебилы?
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Кореи давно бы померились, если бы не пиндосы. Сейчас они тоже насрут.
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вы в уме? там много народа погибло миллионы лишились дома благодаря РФ и США и НАТО и своим уродам во власти
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Там никто не погиб, только слегка пеплом присыпали для фото... (Лавров)
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Не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь. США в Сирии с 2011 года (основния), и расхерачили суверенное государство вдрызг. Что бы там был мир их (амеров), надо оттуда выпереть, но они цепляются, Нефть такое дело
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Two Step From Hell А может ваших кацапов оттуда убрать,которые скидывают свободнопадающие бомбы на школы?
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Неее. амеры начнут убивать и извиняться. Извинился - не виноват. Там пилотам звание на год задерживают за убийство детей - врачей.
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Я думал ты более менее адекватный кацап,а ты обычный ватный троль.Лучше ты иди извинись перед чеченцами,а то они могут обидется и посадить тебя на бутылку.
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США регулярно говорят об агрессивной политике КНДР. А с кем они воевали? С США в 1953. Как бы не не нападали. Напоминает это
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не открывается ссылка
США сами агрессивны не меньше чем Россия
а КНДР их не трогает, но их система ценностей и взглядов не совпадает с американской
а наверное там ещё какой -то экономический смысл чего они гнобят их хр их знает какой
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Напомнило, - а с кем расея воюет? Ни с кем. Их там нет...
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Почему нет? с ИГИЛ. Торжественное вручение наград. Миротворец такие "расследования" дает
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с ИГИЛ?
А как можно воевать с самим собой?
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Эти джихат мобили еще три дня назад были поставлены Америкой сср Ты дурик. ИГИЛ расхерачена РФ. Плохо быть глупым(((
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Кац, ты лучше ехай, ща затроллю фак(т)ами - путен не простит...
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Сережа, мне жалко украинцев, живете как собаки
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Цензор.НЕТНовостиСпортНа церемонии открытия Олимпиады-2018 спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут под одним флагом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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