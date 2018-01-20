 На церемонии открытия Олимпиады-2018 спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут под одним флагом. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, заседание МОК прошло в субботу, 20 января, в Лозанне. По итогам было объявлено, что спортсмены из КНДР выступят в беговых и горных лыжах, шорт-треке и фигурном катании. Кроме того, Южная и Северная Корея сформируют – впервые в истории – единую сборную по женскому хоккею. На церемонии открытия Олимпиады спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут вместе, под одним флагом.

Всего, как ожидается, на Игры в Южную Корею приедут 22 спортсмена из КНДР. В делегации также будут 24 спортивных функционера и 21 журналист.

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Участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане долгое время было под вопросом – в связи с кризисом, возникшим из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР. Договоренности об участии спортсменов из КНДР в Играх были достигнуты лишь несколько дней назад, после того как впервые за два года стороны провели переговоры по специальному каналу связи. Соединенные Штаты и Южная Корея перенесли военные учения, которые первоначально были запланированы на время проведения Олимпийских игр.

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Напомним, по словам главы Минмолодежи Игоря Жданова, на данный момент Украина получила 21 лицензию на участие в Олимпиаде-2018, возможно, до начала игр получит еще 10-15 лицензий.