 Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО может пройти уже в феврале, - Тука. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "NewsOne" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", - сказал Тука. Министр связывает эти сроки с выборами президента РФ. По его мнению, провести обмен выгодно для нынешнего президента России Владимира Путина.

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Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

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Выборы президента РФ назначенны на 18 марта 2018 года. ЦИК России сообщал о 70 претендантах на должность. Ожидается, что уже в первом круге выборов со значительным отрывом победит 65-летний Владимир Путин. Фактически он руководит Россией уже 18-й год, с 31 декабря 1999 года, когда подал в отставку предыдущий президент Борис Ельцин. При этом, в течение 2008-2012 годов - с должности премьер-министра России, президентом тогда был соратник Путина Дмитрий Медведев.