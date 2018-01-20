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 Политика Украины
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 Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО может пройти уже в феврале, - Тука. ВИДЕО

Очередной этап освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО граждан Украины произойдет, скорее всего, в феврале.

Об этом в эфире телеканала "NewsOne" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ.  

"Я очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", - сказал Тука. Министр связывает эти сроки с выборами президента РФ. По его мнению, провести обмен выгодно для нынешнего президента России Владимира Путина.

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Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Порошенко обсудил с главой УПЦ Онуфрием вопрос освобождения из плена украинских военных. ФОТО

Выборы президента РФ назначенны на 18 марта 2018 года. ЦИК России сообщал о 70 претендантах на должность. Ожидается, что уже в первом круге выборов со значительным отрывом победит 65-летний Владимир Путин. Фактически он руководит Россией уже 18-й год, с 31 декабря 1999 года, когда подал в отставку предыдущий президент Борис Ельцин. При этом, в течение 2008-2012 годов - с должности премьер-министра России, президентом тогда был соратник Путина Дмитрий Медведев. 

Источник: https://censor.net.ua/n3045610
 
 
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кто эту туку за язык тянул,каждый придурок по телевизору мелет что хочет,посидел бы он на подвале годик ,осторожней бы был в высказываниях
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отож кацапів обмінюють без розголосу, а потім рузьке бот геройствує, мовляв вони не агресори.
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Гиркин aka Стрелков - гражданин Украины?
"Вежливые люди" - граждане Украины?
Лишнехромосомный, смени флаг и слушай Соловьёвские песни на Киселевских берегах.
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За неделю до выборов Путина может и поменяют. А вот после выборов если Путин остаётся---то врядли уже. Конечно сразу поменяют даже всех в случае победы другого---но это почти невозможно. Жаль наших людей. Особо плохо то что мы настолько слабы и не авторитетны, что сами не можем ни как влиять на этот процесс. Сколько крошек нам смахнут с барского стола---то и проковтнём. Пора осознать реально картину кто мы.
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ОРДЛО
ХУЙЛО
Странно дамбасы и расяяни себя называют...
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Цензор нет никакой ордло днр и лнр .Незабивайте людям мозг !
Есть официальное название "Временно оккупированная территория"
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Российская Федерация это страна - пшик. В таком ракурсе Россию мало кто видит… Реальная география обитаемой России - это всего лишь узкая, изогнутая полоска унылого Замкадья, протянувшаяся от Пскова до Владивостока. https://youtu.be/mH82jMmZaKs


PS. Замкадье - самый большой по площади регион Этой страны, расположенный вокруг Москвы и отгороженный от неё МКАДом по всему периметру. Схематически отмечен на сферическом глобусе Этой страны белым цветом. Населён быдлом, гопниками, унылым говном и различными бл*дями чуть менее, чем полностью. Плюсом можно считать лишь отсутствие интеллигенции и сравнительно небольшое количество небыдла. Общепризнанной столицей Замкадья является Мухосранск. http://lurkmore.to/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбмен пленными между Украиной и ОРДЛО может пройти уже в феврале, - Тука. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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