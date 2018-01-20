 Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО может пройти уже в феврале, - Тука. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "NewsOne" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", - сказал Тука. Министр связывает эти сроки с выборами президента РФ. По его мнению, провести обмен выгодно для нынешнего президента России Владимира Путина.
Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
"Вежливые люди" - граждане Украины?
Лишнехромосомный, смени флаг и слушай Соловьёвские песни на Киселевских берегах.
ХУЙЛО
Странно дамбасы и расяяни себя называют...
Есть официальное название "Временно оккупированная территория"
PS. Замкадье - самый большой по площади регион Этой страны, расположенный вокруг Москвы и отгороженный от неё МКАДом по всему периметру. Схематически отмечен на сферическом глобусе Этой страны белым цветом. Населён быдлом, гопниками, унылым говном и различными бл*дями чуть менее, чем полностью. Плюсом можно считать лишь отсутствие интеллигенции и сравнительно небольшое количество небыдла. Общепризнанной столицей Замкадья является Мухосранск. http://lurkmore.to/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5