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 Политика Украины, За рубежом
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 Правительство Германии изучит закон о деоккупации Донбасса на предмет соответствия Минским соглашениям

Федеральное правительство Германии изучит вопрос относительно того, насколько закон о деоккупации Донбасса, принятый Верховной Радой Украины, соответствует Минским договоренностям.

Об этом на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 19 января, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он отметил, что Минск является "теми рамками, которые были созданы для поиска мирного решения конфликта на Востоке Украины,  в котором также участвует федеральное правительство ФРГ". Эти рамки, которые признаны также самой Украиной, должны оставаться неизменными, подчеркнул Зайберт в своем заявлении, которое обнародовано на сайте немецкого правительства.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Путин обсудил с Советом безопасности РФ закон о деоккупации Донбасса (обновлено)

При этом он отметил, что правительство ФРГ пока не осуществило окончательную оценку принятого украинским парламентом закона. Однако он подчеркнул, что в конфликте на Донбассе "Украина является жертвой агрессии, поддерживаемой Россией", которая предоставляет сепаратистам оружие и другую поддержку. "Несомненным", по словам Зайберта, является и то, что российские силы также находятся на украинской территории.

Читайте: Украинский закон о деоккупации Донбасса перечеркивает минские договоренности, - Лавров

Напоминаем, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Источник: https://censor.net.ua/n3045609
 
 
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Сегодня Цензор потеряет одного москаля за ссылку с вражеского ресурса.
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пусть "правительство" Германии для начала станет правительством=>с момента выборов (сентябрь 2017) до сих пор ведутся "переговоры" по созданию правительства.........
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Бундеса вот теперь ватники, польша, румыния, сербия, италия, все ватники, скоро вы и литва останитесь вдвоем дартаньяны))
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головне, щоб для вас всі вони фашистами лишались...
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Чтобы победить бывшую Московию, надо голосовать не за гречку, а за Гриценко.
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Як читати ворожі ресурси,то ніби успішно діють українські воїни,та реальної інформації там годі шукати.
За цим посиланням ворог пише,що одного вилупка позбулись,а одного наші вирішили допитати.Дай Бог,якщо насправді,і друга думка - ворог , найвірогідніше, намагається показати втрати меншими, ніж вони є.
Почекаємо новин від наших воїнів.
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По ТВ видел сегодня сюжет, как раз рассказывали про этого взятого в плен. Где это было точно не помню. Его свои бросили раненым.
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Странный заголовок, а может в оригинале было изучит минские договоренности на предмет соответствия закону о деоккупации? Цензор.
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А хіба Мінські домовленості ратифіковані ВР? Закон повинен відповідати Конституції, а не домовленостям і вирішує це Конституційний суд, не Німеччина.
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пусть правительство германии изучит минские соглашения на предмет соответствия будапештскому меморандуму
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Нехай бундеси "вивчають", "вивчалки" ж за чотири роки поодростали...
Пс. Тільки подалі від газової труби.
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Мінські домовленості повинні виконуватись поступово, згідно термінів. Але терміни виконання давно зірвані. Нема бажання це вивчити?
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надо изучит вопрос компенсации за вывоз чернозема Гансами из Украины в Фатерлянд. помнится, Гиммлер еще белокурых сирот вывозил, это тоже надо изучить
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ПУСТЬ ХОРОШО ИЗУЧАТ БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ .
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А вы злитесь, почему ПП такой медлительный? Оружие у Запада просили в сентябре 2014, но давать начали в 2017. Этот Закон проголосовали с отмашки США, поэтому проблем быть не должно.
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а чи не пішли б вони в сраку? Що німі зробили для того, щоб добитись виконання мінських угод якцапами? Може, перестали платити козломордим за газ і нафту?
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"Минские соглашения" -
это что?Изменения
Конституции Украины в угоду сепаратистам?Проведение
особых выборов на Донбассе?Предоставление
Донбассу "особого статуса"?Амнистия
и приглашение во власть террористов?...Что?...
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Немцы никак не разберутся с большевиками, а хто же
будет доить Украину?
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Пусть вначале разберутся с поставщиками турбин и генераторов в Крым...
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