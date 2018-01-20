 Правительство Германии изучит закон о деоккупации Донбасса на предмет соответствия Минским соглашениям

Об этом на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 19 января, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он отметил, что Минск является "теми рамками, которые были созданы для поиска мирного решения конфликта на Востоке Украины, в котором также участвует федеральное правительство ФРГ". Эти рамки, которые признаны также самой Украиной, должны оставаться неизменными, подчеркнул Зайберт в своем заявлении, которое обнародовано на сайте немецкого правительства.

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При этом он отметил, что правительство ФРГ пока не осуществило окончательную оценку принятого украинским парламентом закона. Однако он подчеркнул, что в конфликте на Донбассе "Украина является жертвой агрессии, поддерживаемой Россией", которая предоставляет сепаратистам оружие и другую поддержку. "Несомненным", по словам Зайберта, является и то, что российские силы также находятся на украинской территории.

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Напоминаем, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".