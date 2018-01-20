 Правительство Германии изучит закон о деоккупации Донбасса на предмет соответствия Минским соглашениям

Об этом на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 19 января, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Он отметил, что Минск является "теми рамками, которые были созданы для поиска мирного решения конфликта на Востоке Украины, в котором также участвует федеральное правительство ФРГ". Эти рамки, которые признаны также самой Украиной, должны оставаться неизменными, подчеркнул Зайберт в своем заявлении, которое обнародовано на сайте немецкого правительства.
При этом он отметил, что правительство ФРГ пока не осуществило окончательную оценку принятого украинским парламентом закона. Однако он подчеркнул, что в конфликте на Донбассе "Украина является жертвой агрессии, поддерживаемой Россией", которая предоставляет сепаратистам оружие и другую поддержку. "Несомненным", по словам Зайберта, является и то, что российские силы также находятся на украинской территории.
За цим посиланням ворог пише,що одного вилупка позбулись,а одного наші вирішили допитати.Дай Бог,якщо насправді,і друга думка - ворог , найвірогідніше, намагається показати втрати меншими, ніж вони є.
Почекаємо новин від наших воїнів.
Пс. Тільки подалі від газової труби.
это что?Изменения
Конституции Украины в угоду сепаратистам?Проведение
особых выборов на Донбассе?Предоставление
Донбассу "особого статуса"?Амнистия
и приглашение во власть террористов?...Что?...
будет доить Украину?