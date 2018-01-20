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Все про:Польша (4032) Госпродпотребслужба (76) АЧС (2)

 Госпродпотребслужба Украины запретила ввоз свиней из Польши, - Польское радио

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей запретила импорт свиней из Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств.

"В связи с появлением новых случаев вируса африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на территории Польши, ветеринарная служба Украины внедрила запрет на ввоз животных, чувствительных к АЧС, а также продуктов, сырья, генетического материала из них и кормов из Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств", - цитирует коммюнике Госпотребслужбы Польское радио, пишет Цензор.НЕТ.

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Из запрета исключены корма животного происхождения, которые прошли термическую обработку, что гарантирует уничтожение вируса АЧС, корма растительного и химического происхождения.

По словам польских экспертов, Польша экспортирует в Украину немного мяса, а поэтому введение этого запрета не является проблемой для отрасли. Они считают, что Украина не покупает в Польше, потому что для нее это слишком дорого. "Удивительно, что страна, в которой гораздо больше, чем у нас, распространена болезнь африканской чумы свиней, боится определенных наших изделий и мяса, прошедших проверку", - отмечают эксперты.

Напомним, в Польше также действует запрет на ввоз продуктов животного происхождения.

Источник: https://censor.net.ua/n3045608
 
 
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Прилізло на гілку одне вегануте, з морквяним киселем замість мозку. Slavkоra - чим сьогодні заганявся - соєвим "молоком" чи гречаною "ковбасою". Ріденьким після того під себе не ходиш?
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30 месяцев тюрьмы и 5 лет условно - такой приговор вынес в пятницу суд присяжных города Амьена (на севере Франции) родителям-вегетарианцам, доведшим своего ребенка до смерти неправильным питанием. В марте 2008 года родители Луизы Ле Моалигу, которой было всего 11 месяцев, вызвали службу спасателей после того как увидели, что их ребенок находится в состоянии крайней слабости. Приехавшие пожарные (которые во Франции исполняют роль спасателей) обнаружили, что ребенок бледен и истощен, и весит не более 6 килограммов, тогда как в этом возрасте он должен весить н
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О-о-о. Воно ще й христануте. Тут ти не знайдеш цільової аудиторії, дурненький. Йди проповідувати на свої сектантські форуми.
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Тим більше що нічого подібного в Біблії не пише, а її "перли", напевне, голодна маячня.
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Краун Шакур, проживший всего 6 недель, скончался от голода, его вес составлял лишь 3.5 фунтов. Родители-веганы, которые кормили его соевым молоком и яблочным соком, обвиняются в убийстве.
Суд приговорил родителей (Джейд Сэндерс (27) и Ламонта Томаса (31)) к пожизненному тюремному заключению за убийство и жестокость по отношению к детям.
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Виколювати очі свині перед тим як іі з'їсти- це жорстоко.
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У нас тут в Украине и своих свиней хватает - на Банковской и Грушевского !!! Дежржпродспоживслужба України заборонила ввезення свиней із Польщі, - Польське радіо - Цензор.НЕТ 6151
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На фотографии к теме изображены отцы кацапов,именно отцы.К сожалению матери не смогли поместится на фото. Дежржпродспоживслужба України заборонила ввезення свиней із Польщі, - Польське радіо - Цензор.НЕТ 9216
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дожили( зачем Украине польские свиньи??
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГоспродпотребслужба Украины запретила ввоз свиней из Польши, - Польское радио
 
 
 
 
 
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