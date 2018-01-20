 Госпродпотребслужба Украины запретила ввоз свиней из Польши, - Польское радио

"В связи с появлением новых случаев вируса африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на территории Польши, ветеринарная служба Украины внедрила запрет на ввоз животных, чувствительных к АЧС, а также продуктов, сырья, генетического материала из них и кормов из Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств", - цитирует коммюнике Госпотребслужбы Польское радио, пишет Цензор.НЕТ.

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Из запрета исключены корма животного происхождения, которые прошли термическую обработку, что гарантирует уничтожение вируса АЧС, корма растительного и химического происхождения.

По словам польских экспертов, Польша экспортирует в Украину немного мяса, а поэтому введение этого запрета не является проблемой для отрасли. Они считают, что Украина не покупает в Польше, потому что для нее это слишком дорого. "Удивительно, что страна, в которой гораздо больше, чем у нас, распространена болезнь африканской чумы свиней, боится определенных наших изделий и мяса, прошедших проверку", - отмечают эксперты.

Напомним, в Польше также действует запрет на ввоз продуктов животного происхождения.