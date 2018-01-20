 Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Гоослужбы по чрезвычайным происшествиям.
"Сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей - преимущественно дождя, налипание мокрого снега и обледенение проводов и деревьев, на дорогах - гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами - 25 м / с, метели, снежные заносы; образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см", - предупреждают спасатели.
В то же время, 21-23 января в Киеве и области осадков не ожидается. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 21 января будет без осадков, температура - 0…-6 градусов, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Как информирует ГСЧС, спасатели продолжают ликвидировать последствия снегопада: "Движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях по одной полосе. К расчистке дорог и буксировке транспорта на данных участках привлечено 48 единиц техники и 106 человек, из них от Укравтодора - 26 единиц техники и 39 человек, ГСЧС - 18 единиц техники и 59 человек, Министерства обороны Украины - 2 единицы техники и 4 человека, коммунальных служб - 2 единицы техники и 4 человека". Остаются обесточенными 322 населенных пункта (Одесская - 244, Черкасская - 74, Черниговская - 3, Днепропетровская - 1).
Прогноз погоди трішки комунальників полякав, а природа пошкодувала.
или погода пожалела, что пошла этой дорогой и ей встретились такие коммунальщики?
http://pojrem.ru/vypechka-2/maca/
Евреи едят и не умерли от этого...
Небольшой, но пошел..
Только что был на улице - корочкой уже берётся земля...
А весь день было в районе 0°
Уряд припинив свою роботу через відсутність фісування, мітинги по всій країні..
https://ru.tsn.ua/svit/podarok-k-godovschine-trampa-amerikanskoe-pravitelstvo-priostanovilo-rabotu-1090560.html
- Почему не лысый, а двойник окунулся в прорубь?
- Боится, что ему в воду кинут удлинитель.
Зимняя радуга
По небу летят утки.
Летит уголком стая.
Мне хочется к ним жутко.
Они же - на Юг, знаю.
Они зимовать будут
В каком-нибудь там Чаде,
А я тут бумаг груду
Лопачу жратвы ради.
Их будут кормить дети,
Им будут махать руки,
Им солнце всегда светит.
Я к уткам хочу, сцуки!
Я к уткам хочу, гады!
Чтоб стала мечта - былью!
Свободы хочу ради!
И чтоб за спиной - крылья!
И чтоб вместо ног - лапки,
И чтобы как все - крякать
И чтоб - не нужны тапки,
И чтоб - нипочём слякоть!
И чтобы моя Нюся
(Она, как и я - утка)
Ушла б от меня к гусю,
А я бы страдал жутко.
И чтоб я летел, плача
В красивейший день, летом
И тут бы в меня, значит,
Предательски…. влёт, дуплетом.
Мой трупик несёт Бобик,
Хозяин его хвалит,
Утятница - мой гробик,
Стакан до краёв налит.
В живот насуют яблок
И салом натрут шкурку
А после - сожрут, падлы,
А после - споют «Мурку»…
А после - ещё песню
Про то, как «летять утки»...
Я - так не хочу! Честно.
Мне даже чуть-чуть жутко!
Я лучше куплю водку,
Я лучше попью сутки,
Я знаю теперь чётко:
Не надо мне быть уткой!
P.S. Всё ужасно в жизни и зыбко.
В общем, я хочу быть… рыбкой!
*
Орлуша. 2012г.
Живу в Миколаєві.
Де сніг???