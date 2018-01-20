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Все про:ликвидация (346) погода (2372) ГСЧС (1220)

 Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По данным Укргидрометцентра, 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Гоослужбы по чрезвычайным происшествиям.

"Сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей - преимущественно дождя, налипание мокрого снега и обледенение проводов и деревьев, на дорогах - гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами - 25 м / с, метели, снежные заносы; образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см", - предупреждают спасатели.

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В то же время, 21-23 января в Киеве и области осадков не ожидается. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 21 января будет без осадков, температура - 0…-6 градусов, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС 01

Как информирует ГСЧС, спасатели продолжают ликвидировать последствия снегопада: "Движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях по одной полосе. К расчистке дорог и буксировке транспорта на данных участках привлечено 48 единиц техники и 106 человек, из них от Укравтодора - 26 единиц техники и 39 человек, ГСЧС - 18 единиц техники и 59 человек, Министерства обороны Украины - 2 единицы техники и 4 человека, коммунальных служб - 2 единицы техники и 4 человека". Остаются обесточенными 322 населенных пункта (Одесская - 244, Черкасская - 74, Черниговская - 3, Днепропетровская - 1).

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Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС 02
Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС 03
Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС 04
Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС 05

Также смотрите: Бойцы ГСЧС спасли мужчину, который потерял сознание на льду реки в Запорожской области. ФОТО

Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС 06
Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС 07
Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС 08
Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС 09

Также читайте: Пункты обогрева для водителей большегрузов появились в Киевской области, - ГСЧС

Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС 10
Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС 11

Источник: https://censor.net.ua/n3045606
 
 
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В нас і снігу толком не було.
Прогноз погоди трішки комунальників полякав, а природа пошкодувала.
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А в Кропивницьку сипало і тануло, сипало і тануло...І так вeсь дeнь сьогодні. На дорогах вода, а завтра мороз пeрeдають...
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"змилувалась"?
или погода пожалела, что пошла этой дорогой и ей встретились такие коммунальщики?
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Значит повезло. У нас и прогноз не подвел, и Кульбида в один из немногих раз не ошибся. Снега от 50 до 70 см за сутки. Хлеба нет ни в одном магазине второй день.
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а если был прогноз,то хлебом можно было затариться или по приколу на лыжах в магазин ходить и проверять,не привезли ли хлеб
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Обычно и прогноз, и Кульбида попадают пальцем в небо, а хлеб можно и дома испечь.
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В такую погоду городским властям нужно думать о бомжах,которые остались на морозе,никого их судьба не интересует,как будто они не люди
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бомжи есть во всех больших городах
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Я не знаю, как там с бомжами в больших городах, у нас их просто никогда не было.
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Сейчас, по данным Минсоцполитки, в стране насчитывается около 30 тысяч бездомных, но это лишь те, кто обратился за помощью. В реальности же, по оценкам экспертов, таковых - около 200 тысяч
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Сам ешь. В такую погоду надо сальце с луком и чарочку горилки.
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С хлебом конечно, а не сухой лепешкой.
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Кульбида обещал морозы в Киеве не ниже 20-ти градусов. И где они? В максималке -12 было.
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Во второй половине зимы, неожиданно выпал снег....
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В Николаеве начал идти...
Небольшой, но пошел..
Только что был на улице - корочкой уже берётся земля...
А весь день было в районе 0°
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В Херсоне все спокойно Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4275 а вы все паникеры
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А в Румынии всё не спокойно,женщина уже не справляется с коррупцией и в столице Румынии проходит антикоррупционный митинг , а у нас только и делают ,что борются со снегом чиновники коррупционеры Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7641
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это потому что у нас люди объективно глупее румын,не видят связи между коррупцией и своей бедностью,не хотят ходить на антикоррупционные митинги,будут ездить в Польшу курятники чистить,туда и дорого,они сами ее выбрали Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 713 Средняя зарпалта в Румынии 521 доллар
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А що відбувається в штатах, на роковину президенства Трампа? Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6859
Уряд припинив свою роботу через відсутність фісування, мітинги по всій країні..
https://ru.tsn.ua/svit/podarok-k-godovschine-trampa-amerikanskoe-pravitelstvo-priostanovilo-rabotu-1090560.html
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А у нас настоящая зимняя прекрасная погода - немного снега, немножко солнца и не холодно как для зимы, это запад... но ждем на следующей неделе крепких морозов, но вроде не надолго, все-таки Водокрещение...
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Немного солнца в 21.28,вы что на Бермудах живете,у вас еще день? Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9172
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, это было на протяжении дня, а на Бермуды не хочу, лучше на Мальдивы...
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Может все таки согласитесь на Бермуды? Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4172
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люблю Карпаты, только летом и осенью, когда тепло и растут огромные белые грибы
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так и скажите,что любите белые грибы просто Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5032
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нет, грибы не ем, просто собираю, а красоту и неземной воздух Карпат не передать, это серьезно
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ну так если вам грибы не нужны,отдавайте мне,я все почти ем Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4883
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вертолет готов! куда подать прикажете? Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5091
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во-первых, грибов еще нет, а во-вторых - мерси за комплимент
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пока нет грибов могли бы изучать повадки диких животных в естественных условиях или местный фольклор,вы умеете играть на трембите например? Снігопади перемістилися на південь і схід України, ліквідація наслідків негоди триває, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2317
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где я обитаю, на трембите не играют, а до Карпат мне часов 10 ехать
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А у вас настоящая зимняя прекрасная погода - немного снега, немножко солнца и не холодно,а так кругом одни кумовья и коррупционеры,разъедающие изнутри государство Украина С Крещением вас/ нас украинцы,купайтесь больше в холодной воде ,чтобы чужие деньги не прилипали. Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 344
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Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM19 янв.

- Почему не лысый, а двойник окунулся в прорубь?
- Боится, что ему в воду кинут удлинитель.
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У природы нет плохой погоды... (с)

Зимняя радуга

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Тебя сайт больше волнует чем уникальное природное явление?
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так это же Россия на фото)))там природа красивая,только речь о снегопадах в Украине Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3282
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... усмехнитесь! Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5505
По небу летят утки.
Летит уголком стая.
Мне хочется к ним жутко.
Они же - на Юг, знаю.
Они зимовать будут
В каком-нибудь там Чаде,
А я тут бумаг груду
Лопачу жратвы ради.

Их будут кормить дети,
Им будут махать руки,
Им солнце всегда светит.
Я к уткам хочу, сцуки!
Я к уткам хочу, гады!
Чтоб стала мечта - былью!
Свободы хочу ради!
И чтоб за спиной - крылья!
И чтоб вместо ног - лапки,
И чтобы как все - крякать
И чтоб - не нужны тапки,
И чтоб - нипочём слякоть!

И чтобы моя Нюся
(Она, как и я - утка)
Ушла б от меня к гусю,
А я бы страдал жутко.
И чтоб я летел, плача
В красивейший день, летом
И тут бы в меня, значит,
Предательски…. влёт, дуплетом.
Мой трупик несёт Бобик,
Хозяин его хвалит,
Утятница - мой гробик,
Стакан до краёв налит.

В живот насуют яблок
И салом натрут шкурку
А после - сожрут, падлы,
А после - споют «Мурку»…
А после - ещё песню
Про то, как «летять утки»...
Я - так не хочу! Честно.
Мне даже чуть-чуть жутко!
Я лучше куплю водку,
Я лучше попью сутки,
Я знаю теперь чётко:
Не надо мне быть уткой!

P.S. Всё ужасно в жизни и зыбко.
В общем, я хочу быть… рыбкой!
*
Орлуша. 2012г.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСнегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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