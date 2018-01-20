 Снегопады переместились на юг и восток Украины, ликвидация последствий непогоды продолжается, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Гоослужбы по чрезвычайным происшествиям.

"Сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей - преимущественно дождя, налипание мокрого снега и обледенение проводов и деревьев, на дорогах - гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами - 25 м / с, метели, снежные заносы; образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см", - предупреждают спасатели.

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В то же время, 21-23 января в Киеве и области осадков не ожидается. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 21 января будет без осадков, температура - 0…-6 градусов, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Как информирует ГСЧС, спасатели продолжают ликвидировать последствия снегопада: "Движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях по одной полосе. К расчистке дорог и буксировке транспорта на данных участках привлечено 48 единиц техники и 106 человек, из них от Укравтодора - 26 единиц техники и 39 человек, ГСЧС - 18 единиц техники и 59 человек, Министерства обороны Украины - 2 единицы техники и 4 человека, коммунальных служб - 2 единицы техники и 4 человека". Остаются обесточенными 322 населенных пункта (Одесская - 244, Черкасская - 74, Черниговская - 3, Днепропетровская - 1).

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