 Автомобиль волонтерки Марины Комаровой угнали в Киеве, камеры зафиксировали угонщика. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу волонтерки.

"В 15:29 сегодня прямо из-под центрального входа "Pizza Veterano", ул. Софиевская, 8, угнали мою машину Toyota Venza, госномер СН 4543 АМ, темно-серого цвета. Из особых примет - на стекле багажника три наклейки: "ПТН-ПНХ" (бело-красно-синяя), "Ветеран войны с москалями" (черно-белая), трезубец с автоматом, "Крым - это Украина" (желто-голубая)", - пишет Марина Комарова.





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Как сообщает на своей странице основатель "Pizza Veterano", бывший боец 30-й бригады Леонид Остальцев, полиция уже занимается розыском.







