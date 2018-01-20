 Автомобиль волонтерки Марины Комаровой угнали в Киеве, камеры зафиксировали угонщика. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу волонтерки.
"В 15:29 сегодня прямо из-под центрального входа "Pizza Veterano", ул. Софиевская, 8, угнали мою машину Toyota Venza, госномер СН 4543 АМ, темно-серого цвета. Из особых примет - на стекле багажника три наклейки: "ПТН-ПНХ" (бело-красно-синяя), "Ветеран войны с москалями" (черно-белая), трезубец с автоматом, "Крым - это Украина" (желто-голубая)", - пишет Марина Комарова.
Как сообщает на своей странице основатель "Pizza Veterano", бывший боец 30-й бригады Леонид Остальцев, полиция уже занимается розыском.
Вона його ще до окупації Криму придбала.
не впісяйся ненароком....
Чому вважає, що йому всі зобов'язані.
кто вьі, батенька???
это не старый крузак
или страховочная
или ключи сервисники взяли
пусть видео все выставит
по работе будет сразу видно, сам был или с подельниками
подельников не видно, обычно впереди машина освобождает проезд
а так
старый крымский развод