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Все про:авто (3441) Киев (15213) угон (202)

 Автомобиль волонтерки Марины Комаровой угнали в Киеве, камеры зафиксировали угонщика. ФОТО

Toyota Venza Марины Комаровой была припаркована возле центрального входа "Pizza Veterano" на Софиевской улице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу волонтерки.

"В 15:29 сегодня прямо из-под центрального входа "Pizza Veterano", ул. Софиевская, 8, угнали мою машину Toyota Venza, госномер СН 4543 АМ, темно-серого цвета. Из особых примет - на стекле багажника три наклейки: "ПТН-ПНХ" (бело-красно-синяя), "Ветеран войны с москалями" (черно-белая), трезубец с автоматом, "Крым - это Украина" (желто-голубая)", - пишет Марина Комарова.

Автомобиль волонтерки Марины Комаровой угнали в Киеве, камеры зафиксировали угонщика 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: С начала года в Украине угнали 7580 автомобилей, - Князев

Как сообщает на своей странице основатель "Pizza Veterano", бывший боец 30-й бригады Леонид Остальцев, полиция уже занимается розыском.

Автомобиль волонтерки Марины Комаровой угнали в Киеве, камеры зафиксировали угонщика 02

Автомобиль волонтерки Марины Комаровой угнали в Киеве, камеры зафиксировали угонщика 03
Автомобиль волонтерки Марины Комаровой угнали в Киеве, камеры зафиксировали угонщика 04Автомобиль волонтерки Марины Комаровой угнали в Киеве, камеры зафиксировали угонщика 05Автомобиль волонтерки Марины Комаровой угнали в Киеве, камеры зафиксировали угонщика 06

Автомобиль волонтерки Марины Комаровой угнали в Киеве, камеры зафиксировали угонщика 07

Источник: https://censor.net.ua/n3045602
 
 
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І я таких знаю, я знаю таких які свій паджерік відали волонтерам а потім бачили його біля кабака у Рівному на військових номерах і зараз на ньому черговий волонтер дівок по лісах западенщіни дівок возить.
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Українська реєстрація міста Севастопіль - СН. Сам зрозумієш?
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Чтобы победить бывшую Московию, надо голосовать не за гречку, а за Гриценко.
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недешеве авто у т.з. "волонтерки"
Авто волонтерки Марини Комарової викрали в Києві, камери зафіксували викрадача - Цензор.НЕТ 9289
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Знову заздриш?
Вона його ще до окупації Криму придбала.
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та ти юморна баба.... Авто волонтерки Марини Комарової викрали в Києві, камери зафіксували викрадача - Цензор.НЕТ 8070
не впісяйся ненароком....
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який гумор, просто знаю твої екстравагантні звички...
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Веселые инопланетяне на ветке собрались, вы все с Луны или есть хтось с Альфа Центавры чи з Марсу? Авто волонтерки Марини Комарової викрали в Києві, камери зафіксували викрадача - Цензор.НЕТ 5224
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Ні, ми з України і історії Бредбері про Марс в порівнянні з нашою реальністю не фантастика, а скоріше правда.
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Та нахер ей тачила, за идею можно и пешком погнять!
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Ти за неї не хвилюйся, сьогодні Венза, завтра Гелік, війна ще ж не закінчилась.
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Вивихнута реальність! Волонтери на Вензах і інших преміках почали їздити, антикорупціонери купують двоповерхові будинки і круті катери, про штабних крис і постачальників армії взагалі мовчу а ВОЯКИ, які вернулись з пекла і далі воюють, тільки за безкоштовний проїзд в маршрутках, призначення інвалідності і клапоть землі на висілках. Справді, "Дике поле"а не держава.
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А чим ви зайняті? Що корисного зробили для нашої країни?
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Ты пьяная чи шо с тобою? Народ и так озлоблен, а тут ты еще троллишь
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Людина має до всіх претензії, то хотілось би дізнатись, чим він відрізняється від інших.
Чому вважає, що йому всі зобов'язані.
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Дожилися,"диванний сотник" заздрить волонтерці..."шановний вікторе" а що ти зробив для армії? Чи може щось для держави зробив?
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Ти я бачу спець в диванах? Я не заздрю тим у кого Венза за незрозумілі гроші, я негодую, різницю відчуваєш? Іди наберись інтелекту бо кукарікаєш як півень , "що ви зробили для армії", троляка. Хто ти такий , щоб я перед тобою звітував, гівнюк. Ти з окопу пишеш мабудь? Який ти тут хєр такий правильний "патріот" робиш, пиздуй батьківщину захищай а не сереш в ефір.
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ага, піндоси...недоУкраїна, укровата хохляцька...плюс исконньй рузке мат
кто вьі, батенька???
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та срань це кацапська...труслива і тявкаюча. Не чипайте це кацапське лайно. Йому вже пояснили про севастопольску реєстрацію до окупації Криму. А воно ніяк не заспокоється і зрозуміло, що обісралось але не здається і вже задає найтупіше питання: а звідки взагалі у людини гроші взялись. Типова козломорда істота......
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Теж в перервах між боями строчиш? Ти пояснювати слідчому будеш, чмошнік, можна витяг з реєстру про реєстрацію?? І головне питання, чому вона не персіла на матз а Вензу не пустила на нужди фронту? Будеш краще смоктати і в тебе така тачка буде.
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Так головне питання звідки гроші? Теж мабудь ублюдок жируєш на військових? От таків ублюдки як ви обоє і є "птахами війни", бо поки хлопці гасять сєпарів ви жируєте на їх крові, тварі. Вам хосч кожен день майдан, золота кормушка. От коли здохне останні укроватний троль типу вас, тоді це і буде повноцінна Україна, без кацапів і хохлів, а з українцями.
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Судячи з порад, ти вже насмоктало бидло обісране кацапське. Сьогодні увечері зареєструвалось (0 друзів та в друзях) і вже обісране чортило ліпиш із себе активіста Народного руху, гебешник сраний )))
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Що,бачу я таки влучив?))) Сцикун триперний, все що можеш це красти жерти і страти, тупо як глист. Кажеш патріот, з війни давно вернувся,пиздло ? В таких як ти сміливості максимум на вкрасти і збрехати, бо нутро твоє гнійне і смердить кацапом .Тобі теж раджу використовувати презервативи а ще краще пройди стерилізацію,лишньохромосомний)))
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от з тебе , КСЄНІЯ і поперли рюзькі літерки, гівно коли бродить завжди назовні лізе. Не забудь ФСБ відзвітувати про спижджені волонтерські грошики . І не косяч, бо палишся нє па дєцкі)
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Спитай у мого податкового інспектора, або в того малого якого я з річки врятував,а ще краще запитаєш про це в апостола Петра при зустрічі, він ліпше пам"ятає ніж я. Твоє запитання мені чимсь нашадало запитання совєтсбких вилупків комсомольців які ходили по хатах і забирали останній кусінь. Теж я так зрозумів "іолонтер"? Вензу вже придивилась?
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Рад видеть здесь умного и адекватного человека Авто волонтерки Марини Комарової викрали в Києві, камери зафіксували викрадача - Цензор.НЕТ 8877
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))) іди гроші збирай на чергову тачку своїй протеже. У вати хоч якісь ідеали є а в таких як ти є ситуація яку завжди навіть при херовому роскладі можна вивернути в ідеал і отримати цинус))
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Слухай, коли будеш паруватись використовуй презерватив, щоб більше такі упороті не вилуплялись. Ксєнія, чому нік кацапський, може ти зза парєюріка сюди строчиш, мабудь і ідеал в тебе як побільше у вояк спиздити ?
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Та не треба так відверто заздрити авітівці, вона придбана ще до Майдану, який ви люто ненавидите.
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Ти краще гроші на хорошого психіатра назбирай, срана укровата. Зміни пластинку, набридла недороблена Ванга. Ти ще срала в постіль коли я в Народному русі по мусарнях в 90х "розважався" і з ректоратом воював коли мене за це відраховували .
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вензу с наскока не возьмешь
это не старый крузак
или страховочная
или ключи сервисники взяли
пусть видео все выставит
по работе будет сразу видно, сам был или с подельниками
подельников не видно, обычно впереди машина освобождает проезд
а так
старый крымский развод
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Берут Авто волонтерки Марини Комарової викрали в Києві, камери зафіксували викрадача - Цензор.НЕТ 9110 ... Здесь сотня вариантов, может она сама и подставила
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У девочки папа с Севасе нормально стоит. Девичья фамилия Жежерун. Папа соответственно Анатолий Жевжун, до недавнего времени возглавлял ГУП " Санатории Севастополя", как сейчас не знаю. Бывший мент, мутил с "Башмаками" за что из ?ентовки был выперт, но не утонул.... Дочка вот волонтёр...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль волонтерки Марины Комаровой угнали в Киеве, камеры зафиксировали угонщика. ФОТО
 
 
 
 
 
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