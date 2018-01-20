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 УПЦ КП подала заявление в ЕСПЧ о разгроме симферопольского храма, - архиепископ Климент. ВИДЕО

Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата направили в Европейский суд по правам человека заявление по событиям августа 2017 года.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Напомним, утром 31 августа 2017 года российские силовики и судебные приставы заблокировали храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. Они взломали помещения, оцепили здание, после чего вывезли оттуда церковную утварь. Архиепископ Климент сообщил, что приставы повредили ему руку. Подконтрольная Кремлю исполнительная служба в Крыму объяснила блокировку храма решением российского суда.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Это планомерный акт по превращению храма в братскую могилу: Крымский Архиепископ УПЦ КП Климент выдвинул требования к ФСБ. ВИДЕО

"Европейский суд по правам человека принял это заявление, зарегистрировал его. События в августе еще больше сплотили общину. Люди понимают, что в любой момент могут закрыть церковь. Когда складываются такие обстоятельства, они приводят к тому, что люди из-за боязни остаться без своей церкви, без литургии, без причастия, идут к церкви. Я благодарю Бога за все", – рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045600
 
 
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Неукраинская православная церковь. Нужно начать борьбу против москвского мракобесия.

ОРДЛО исправно продолжает снабжать нас шизофреническими новостями.
Вчера российские пограничники привезли на территорию, подконтрольную ЛНР, икону с изображением российского солдата Евгения Родионова, погибшего в 1996 году в Чечне, и передали ее боевикам. Во время церемонии передачи присутствовали священники Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые проводили свои молебны.
Я вначале подумал, что это какой-то прикол, но нет. Оказалось, все это происходит на полном серьезе. Причем новость торжественно подают на всех официальных сайтах ЛНР.
Они реально нарисовали икону российского солдата, который поехал в Чечню по приказу Ельцина убивать чеченцев. Это уже откровенное сектанство. Тут даже Мария Дэви Христос отдыхает.
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Самое потрясающее, что это вообще не укладывается ни в какую логику. Ведь погибший солдат выполнял приказ Ельцина по наведению конституционного порядка и воевал против чеченских ополченцев. То есть, с точки зрения сторонников ЛДНР, был как раз карателем. Исполнителем воли неадекватного президента-алкаша (так называют Ельцина российские патриоты).
«Для нас, пограничников, он (Родионов) - образец преданности и веры в то, что мы делаем свое дело, защищая территорию своего государства«, - заявил помощник руководителя погранслужбы ЛНР Виталий Агафонов.
М-м-м, что??? Родионов вообще-то защищал территориальную целостность своей страны и воевал против сепаратистов. А луганские пограничники свою страну как раз предали и сами перешли на сторону сепаратистов.
Более того, с точки зрения права, война в Чечне была для России гражданской войной, так как в ней одни граждане России убивали других, хоть и другой национальности. Получается, попы предлагают поклоняться изображению человека, убивавшего своих же сограждан и погибшего от их рук. Что в головах у этих людей…
А главное - причем здесь вообще Украинская православная церковь пускай даже и Московского патриархата? Какое отношение к Украине имеет солдат РФ, в 1996 году воевавший в Чечне по приказу Ельцина? И почему украинская церковь обслуживает людей, которые мечтают уничтожить Украину?
Я убежден, что церкви, которая считает нормальным рисовать на иконах ельцинских солдат, истреблявших в Чечне мирных жителей, вообще не место на украинской земле. Это не христианская церковь. Это какая-то секта извращенцев. Пусть молятся хоть Чикатило, только не в моей стране.
Почитал про этого солдата Родионова. Биография в целом стандартная для солдат того времени. Срочник. Был направлен в Чечню, где почти сразу попал в плен. Был объявлен дезертиром. В плену Родионову якобы предложили принять ислам. Он отказался, и за это ему отрезали голову. На момент гибели Евгению Родионову было 19 лет.
Печально, конечно. Но на канонизацию, мягко говоря, не тянет. Идею с канонизацией стали продвигать примерно с начала 2000-х всевозможные российские организации черносотенного толка.
Теперь боевики уже без всякого стеснения пишут, что солдат Родионов «пал за веру», хотя это откровенное вранье. Его мобилизовали и отправили в Чечню «наводить конституционный порядок».
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Головне щоб наш президент не підтримував расєйський патріархат. А він проти цього.
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Тільки що по ТВ ..зустріч Лоліти та москальського Онуфрія ..! УПЦ КП подали заявление в ЕСПЧ о разгроме симферопольского храма, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 6479
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вас не красит такой пост. пройдет время и вам реально будет стыдно. ничего личного.
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А подія, про яку йдеться в цьому пості, не красить Україну...
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это вы так решили? Понимаю. Потому президент Украины не вы.
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за что стыдно? за то что московские попы во главе с Онуфрием не встают помянуть минутой молчания погибших героев небесной сотни?
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Может с орками и даже Хуйлон не надо общаться, чтобы освободить украинцев из их плена?
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в гимне Украины слов про освобождение из плена нет
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Быть выше эмоций - удел сильных. Президент консолидирует все силы украинского общества, свобода узников зоны зачумления - для него самое главное. Президент это понимает, а вы? Почитайте о страданиях (пытки, унижения, психотропные препараты) вышедших из застенков гестапо в Донецке и Луганске, может, это вам что-то объяснит.
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президент должен отстаивать все точки зрения. и почему то он простил всех тех кто голосовал за законы от 16 января 14 года. а если бы он их арестовал те паскуды встали бы на колени, а не то, что просто встали. это кощунство с их стороны и они никакие не верующие, они отдел ФСБ.
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"В начале 1946 г. стало ясным, что вследствие чрезмерно строгих и схематических критериев допуска бывших членов партии к ключевым должностям в некоторых районах, особенно в американской зоне, наступил хаос в управлении и хозяйстве из-за недостатка компетентных кадров. "

Возвращение из преисподней: денацификация послевоенной Германии
http://polit.ru/article/2007/07/04/kun/

Советую всё прочитать.
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не надо мне говорить, что мне делать. но все одно спасибо за свет. а по поводу кадров... мм, ну что ж раз не хватает так не хватает. и тем не менее Германский народ смог стать одним из сильнейших и дал своим гражданам то, чего не дао своим ,,ПОБЕДИТЕЛЬ,, МАТЬ ЕГО ТАК. есть люди которые говорят - памятник ватутину зря снесли он освобождал Киев и ему говорят - так он убил 500 тыс. пиджачников ради даты, ну и что отвечает он война есть война. так вот не поэтому его сняли. не поэтому, догадываешься почему? подумай на досуге. за пол миллиона людских жизней его судить надо, а вот памятник это иное...
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Мой ответ в статье, на которую я дал ссылку.
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душу й тіло ми положим за нашу свободу. или не положим?
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Согласен, тока последний поц будет тиражировать гэбнявый вброс рф про "Лолиту"...
Ну, ради приличия, мы кацам ответили агентом "молью"))))))))
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Интересная статья о московском патриархате З ІСТОРІЇ ПОРУШЕННЯ ЦЕРКОВНИХ КАНОНІВ МОСКОВСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ
https://garmatny.blogspot.com/2018/01/blog-post_20.html?spref=fb
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всё, как всегда: обман, ложь, лицемерие, цинизм, подмена понятий. Вообще-то, те же самые "достоинства" у рыгов, как говорится "яблочко от яблоньки..." Рыги - служители сатаны.
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это называется Верховный Барыга захотел попиарится перед украинскими ватниками на проросийском Интере. Пригласил на встречу главного церковного агента ФСБ в Украине, дабы поблагодарить за "посильную помощь" в освобождении пленных.
В ответ агент фсб пргласил шоколадного "патриота" опять пасочку посвятить в московском патриархате.
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не вижу благого дела в обмене пленных на бандитов и преступников.
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Это всего ли лишь ваше - ублюдошное - мнение.
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Тому що мавпи... як їх забув, а згадав - бандерлогі.
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То пан Люцифер належить до мацковскага патріархата? Гарна церква де прихожани - породження пекла.
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Звідки такий висновок?
Я мавпами називаю русню, мавпами особливого племені за визначенням Кіплінга.
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Я взагалі-то жартую через нік. Ну погодьтеся, не може бути Люцифер прихожанином Української церкви. Кацапської - може, української - ні. УПЦ КП подала заяву до ЄСПЛ про розгром сімферопольського храму, - архієпископ Климент - Цензор.НЕТ 7314 А якщо образив, то такого на меті не було - просто, жарт.
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Скрепы плять,а еще придут солдаты НАТО
УПЦ КП подали заявление в ЕСПЧ о разгроме симферопольского храма, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 617
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всё это очень печально. И это - только то, что вышло наружу. А ведь эти обитатели "святой руси" думают, что они - люди...
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В Криму переслідують вірян УПЦ КП і кримських татар. Це вже пряма ознака тоталітарної системи окупантів.
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Все цілком очікувано, типова для рашистів тактика- знищити "інакомислящіх".
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Шо не говорите,а что то пошло не так,любовь вянет
УПЦ КП подала заявление в ЕСПЧ о разгроме симферопольского храма, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 440
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Київську Лавру кацапи потрібно віддати Українцям. Достатньо мацковської віри.
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Вопрос к резиденту лолита,почему так не зделано????????
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На ЮТБ много доказательств шо храмы раньше
были генераторами бесплатной небесной энергии.
В19 веке ещё эти технологии использовались.
Ну потом "религия"все похерила.
Никола Тесла был близко к этому,ну и его
замочили.
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И как это иск будут воспринимать,когда президент переговоры ведет с мацковскими попами и эта церковь до сих пор рассадник сепаратизма.У нас в стране какой то сюреализм(((
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я не в 3аxваті від вчинкі пороxні, але який 3в'я3ок???
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Заблокувати б ту лавру... та блокувальники десь поділись...
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Ну да 19 под охраной мусорского гарнизона их мацковских попов водили по Днепру.Кто должен біл блакировать?
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На сепаратиских ресурсах пишут что Рада приостановила принятие закона о реинтеграции Донбасса.
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Могли бы ещё в Спорт-лото пожаловаться на кацапов. Результат будет одинаковый.
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Я вообще не понимаю как так получилось, что крестили славян в Киевской Руси в Киеве в 988 году, когда Москвы еще в планах даже не было и почему наша украинская церковь оказалась на задворках в своей собственной стране и без своей исторической законной силы и признания?!
Надо освобождать наши церкви и храмы от московской нечисти в Украине и на рфию заблудившихся попов гнать!
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Бороться с рашистами оккупантами любыми способами. Это очень значимо.
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Влада не може заборонити церкву.
Громада може прийняти рішення про відмову від послуг церкви МП, може розірвати договір оренди культової споруди.
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Гуцул Рой Але до мп ходять мільйони,на Західній Україні багато храмів мп,вже не говорячи про схід країни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУПЦ КП подала заявление в ЕСПЧ о разгроме симферопольского храма, - архиепископ Климент. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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