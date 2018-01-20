 УПЦ КП подала заявление в ЕСПЧ о разгроме симферопольского храма, - архиепископ Климент. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Напомним, утром 31 августа 2017 года российские силовики и судебные приставы заблокировали храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. Они взломали помещения, оцепили здание, после чего вывезли оттуда церковную утварь. Архиепископ Климент сообщил, что приставы повредили ему руку. Подконтрольная Кремлю исполнительная служба в Крыму объяснила блокировку храма решением российского суда.

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"Европейский суд по правам человека принял это заявление, зарегистрировал его. События в августе еще больше сплотили общину. Люди понимают, что в любой момент могут закрыть церковь. Когда складываются такие обстоятельства, они приводят к тому, что люди из-за боязни остаться без своей церкви, без литургии, без причастия, идут к церкви. Я благодарю Бога за все", – рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.