 УПЦ КП подала заявление в ЕСПЧ о разгроме симферопольского храма, - архиепископ Климент. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Напомним, утром 31 августа 2017 года российские силовики и судебные приставы заблокировали храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. Они взломали помещения, оцепили здание, после чего вывезли оттуда церковную утварь. Архиепископ Климент сообщил, что приставы повредили ему руку. Подконтрольная Кремлю исполнительная служба в Крыму объяснила блокировку храма решением российского суда.
"Европейский суд по правам человека принял это заявление, зарегистрировал его. События в августе еще больше сплотили общину. Люди понимают, что в любой момент могут закрыть церковь. Когда складываются такие обстоятельства, они приводят к тому, что люди из-за боязни остаться без своей церкви, без литургии, без причастия, идут к церкви. Я благодарю Бога за все", – рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
ОРДЛО исправно продолжает снабжать нас шизофреническими новостями.
Вчера российские пограничники привезли на территорию, подконтрольную ЛНР, икону с изображением российского солдата Евгения Родионова, погибшего в 1996 году в Чечне, и передали ее боевикам. Во время церемонии передачи присутствовали священники Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые проводили свои молебны.
Я вначале подумал, что это какой-то прикол, но нет. Оказалось, все это происходит на полном серьезе. Причем новость торжественно подают на всех официальных сайтах ЛНР.
Они реально нарисовали икону российского солдата, который поехал в Чечню по приказу Ельцина убивать чеченцев. Это уже откровенное сектанство. Тут даже Мария Дэви Христос отдыхает.
«Для нас, пограничников, он (Родионов) - образец преданности и веры в то, что мы делаем свое дело, защищая территорию своего государства«, - заявил помощник руководителя погранслужбы ЛНР Виталий Агафонов.
М-м-м, что??? Родионов вообще-то защищал территориальную целостность своей страны и воевал против сепаратистов. А луганские пограничники свою страну как раз предали и сами перешли на сторону сепаратистов.
Более того, с точки зрения права, война в Чечне была для России гражданской войной, так как в ней одни граждане России убивали других, хоть и другой национальности. Получается, попы предлагают поклоняться изображению человека, убивавшего своих же сограждан и погибшего от их рук. Что в головах у этих людей…
А главное - причем здесь вообще Украинская православная церковь пускай даже и Московского патриархата? Какое отношение к Украине имеет солдат РФ, в 1996 году воевавший в Чечне по приказу Ельцина? И почему украинская церковь обслуживает людей, которые мечтают уничтожить Украину?
Я убежден, что церкви, которая считает нормальным рисовать на иконах ельцинских солдат, истреблявших в Чечне мирных жителей, вообще не место на украинской земле. Это не христианская церковь. Это какая-то секта извращенцев. Пусть молятся хоть Чикатило, только не в моей стране.
Почитал про этого солдата Родионова. Биография в целом стандартная для солдат того времени. Срочник. Был направлен в Чечню, где почти сразу попал в плен. Был объявлен дезертиром. В плену Родионову якобы предложили принять ислам. Он отказался, и за это ему отрезали голову. На момент гибели Евгению Родионову было 19 лет.
Печально, конечно. Но на канонизацию, мягко говоря, не тянет. Идею с канонизацией стали продвигать примерно с начала 2000-х всевозможные российские организации черносотенного толка.
Теперь боевики уже без всякого стеснения пишут, что солдат Родионов «пал за веру», хотя это откровенное вранье. Его мобилизовали и отправили в Чечню «наводить конституционный порядок».
Возвращение из преисподней: денацификация послевоенной Германии
http://polit.ru/article/2007/07/04/kun/
Советую всё прочитать.
Ну, ради приличия, мы кацам ответили агентом "молью"))))))))
https://garmatny.blogspot.com/2018/01/blog-post_20.html?spref=fb
В ответ агент фсб пргласил шоколадного "патриота" опять пасочку посвятить в московском патриархате.
Я мавпами називаю русню, мавпами особливого племені за визначенням Кіплінга.
были генераторами бесплатной небесной энергии.
В19 веке ещё эти технологии использовались.
Ну потом "религия"все похерила.
Никола Тесла был близко к этому,ну и его
замочили.
Надо освобождать наши церкви и храмы от московской нечисти в Украине и на рфию заблудившихся попов гнать!
Громада може прийняти рішення про відмову від послуг церкви МП, може розірвати договір оренди культової споруди.