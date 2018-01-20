 Освобожденных из плена фанатов "Зари" Овчаренко и Ахмерова пригласили на работу в ФФУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Чтобы помочь патриотам Павелко предложил им трудоустройство в Федерации футбола Украины, а именно - работу с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержки воинов.

Также фанатам "Зари" подарили билеты на финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая, и приглашение посетить все матчи сборной Украины в 2018 году.

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Напомним, в ноябре 2017 года так называемый суд "ЛНР" приговорил ультрас луганской "Зари" Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Обоих парней "суд республики" признал виновными в "шпионаже в пользу Украины". Их задержали в прошлом году якобы за видео, выложенное в интернете, на котором ребята сжигают флаг "ЛНР".

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