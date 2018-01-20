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 Политика Украины
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Все про:ФФУ (135) Овчаренко Владислав (3) Павелко (1) Ахмеров (1)

 Освобожденных из плена фанатов "Зари" Овчаренко и Ахмерова пригласили на работу в ФФУ

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко встретился с болельщиками луганской "Зари" - 21-летним Владиславом Овчаренко и 20-летним Артемом Ахмеровым, которые были освобождены из плена боевиков в конце прошлого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Чтобы помочь патриотам Павелко предложил им трудоустройство в Федерации футбола Украины, а именно - работу с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержки воинов.

Также фанатам "Зари" подарили билеты на финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая, и приглашение посетить все матчи сборной Украины в 2018 году.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Донецке и Луганске молодежь преимущественно проукраинская, - освобожденный из плена Овчаренко

Напомним, в ноябре 2017 года так называемый суд "ЛНР" приговорил ультрас луганской "Зари" Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Обоих парней "суд республики" признал виновными в "шпионаже в пользу Украины". Их задержали в прошлом году якобы за видео, выложенное в интернете, на котором ребята сжигают флаг "ЛНР".

Читайте: Нас мог сдать в "МГБ" кто-то из знакомых, - освобожденный из плена "ЛНР" ультрас "Зари" Овчаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3045599
 
 
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Це не спеціальність, але для початку їм ця робота підходить.
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Можливо і є там сєпари. Але вся ФФУ організація не сєпарська.
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, они везде , , в барсе , в великобритании , в Украине , в созвездии гончих псов .,,,
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Я за людей хвилююсь, щоб ніякі "добродії" їм лихого не вчинили.
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, этак мы без шахтеров останемся ,,, , и присыпки не хватит
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Головне уміють - любити Батьківщину і не продаватися за гроші, чи миску зупи. А деяким нашим футболістам будуть добрим прикладом і стимулом вивчити слова гімну хоча б першого куплету.
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Хлопців підтримали і не лишилися осторонь їхньої подальшої долі. Буде мета у хлопців, тоді будуть до неї прагнути і навчатися.
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, , карочи , днипро - чемпион. . !!! , , / моя любимая кричалка 1983 года ,,, /
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Цікаво, на "мінімалку" взяли, чи на "проценті" сидіти будуть?
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десь хлопці пристрояться, не заздри...
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Овчаренко был знаком с харьковскими ультрас Металла. Они были восхищены его мужеством и стойкостью. Рад за пацана.
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думаю,что у металла,тоже пацаны железные)
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У нас две национальные крайности:
- всех, без разбора, жалеем и трудоустраиваем на хлебные должности - хто вернулся "от туда";
- потом, разочаровываемся в их, и их же хаем последними матюками.
Надя Савченко вам не икается? Уже забыли...
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Чого ти паришся , хлопцям треба за щось жити ! Їм не керівні посади запропонували (і не героїв України)! А Гадя - це окрема балачка !
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Рад за пацанов!!! Вот только не гоните, поддержать патриотов - святое дело, но организовать задачи по уму, а не для пиара, необходимо. Есть хреновые примеры - Булатов. Как то так. Звиняйте якщо кого образив.
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ми вже давно в курсі, що ви ботпрограмма.
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видно що хоч в ффу немає сєпарів при владі
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Фотка отличная, если убрать из нее ахметовскую подстилку Павелко Звільнених із полону фанатів "Зорі" Овчаренка та Ахмерова запросили на роботу у ФФУ - Цензор.НЕТ 8062
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвобожденных из плена фанатов "Зари" Овчаренко и Ахмерова пригласили на работу в ФФУ
 
 
 
 
 
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