 Освобожденных из плена фанатов "Зари" Овчаренко и Ахмерова пригласили на работу в ФФУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Чтобы помочь патриотам Павелко предложил им трудоустройство в Федерации футбола Украины, а именно - работу с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержки воинов.
Также фанатам "Зари" подарили билеты на финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая, и приглашение посетить все матчи сборной Украины в 2018 году.
Напомним, в ноябре 2017 года так называемый суд "ЛНР" приговорил ультрас луганской "Зари" Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Обоих парней "суд республики" признал виновными в "шпионаже в пользу Украины". Их задержали в прошлом году якобы за видео, выложенное в интернете, на котором ребята сжигают флаг "ЛНР".
- всех, без разбора, жалеем и трудоустраиваем на хлебные должности - хто вернулся "от туда";
- потом, разочаровываемся в их, и их же хаем последними матюками.
Надя Савченко вам не икается? Уже забыли...