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Все про:Афины (14) МИД (4330) посольство (388) Беца (178)

 МИД будет усиливать защиту посольств Украины, - пресс-секретарь Беца

Ситуация с безопасностью украинских дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны.

Об этом после попытки нападения на украинское посольство в Афинах заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы понимаем, что за четыре года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств", - подчеркнула она.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 20 января сообщил о попытке нападения на украинское посольство в столице Греции Афинах.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: В Афинах напали на украинское посольство. Сожжено несколько автомобилей, - МИД. ФОТО (обновлено)

Спикер МИД добавила, что нападавшие забросали двор дипмиссии коктейлями Молотова, которые не загорелись. Пожарные службы и правоохранители быстро прибыли на место происшествия. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Однако, по ее словам, в результате поджога частные автомобили сотрудников посольства были сильно повреждены и не подлежат ремонту.

Нападавшие, предполагают в МИД, были радикалами под влиянием России, ведь информация о нападении сначала появилась не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах.

Сейчас украинское посольство в Афинах круглосуточно охраняется греческой стороной.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина призывает ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3045598
 
 
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эта чья будет? новенькая?
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не ну то шо беца то я вижу.
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Помните, как неожиданно Луценко не улетел в Штаты на большой хурал прокуроров , заявив. что у него и в Украине много дел.Но оказалось, что после публичного наезда Луценко на ФБР и раскрытие агентов НАБУ за несколько часов до вылета в США он был объявлен persona non grata .
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Гарненька. Цікаво хто її "лоббірує"? Невже Клімкін?
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Ну не тупая же лошадь лавров... У наших дипломатов вкус есть
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Угу ... і скільки охорона ваших корит за кордоном буде коштувати українцю ? і як буде проводитись тендер на безпеку . Вас охороняй чи не охороняй все одно получете в лоб , оплоти української бюрократії в цивілізованих країнах світу ось хто ви !
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Нужно двинуть флот к берегам Греции, это образумит горячие спартанские головы.
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Что сразу все три шлюпки? МИД будет усиливать защиту посольств Украины, - пресс-секретарь Беца - Цензор.НЕТ 2112 Шучу! Просто анекдот вспомгился! МИД будет усиливать защиту посольств Украины, - пресс-секретарь Беца - Цензор.НЕТ 5898
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щось ти останнім часто жартуеш, ка3ламордий! пора в спам
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Сам ти кАзлАмордий! Тільки сякатися вмієшь? Іноді і пожартувати треба! Да так, щоб у ВМС України не тільки два порокатера купили, а нормальні кораблі почали будувати. Бо Сагайдачний на ремонті, п'яні командири спалили сауною "Донбас" і багато інших проблем на флоті! Можна і мовчати, голову у пісок, а потім: йопсєль, як це воно? А ні як! Треба розмовляти про проблеми поки є час щось поправити!!!
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я другий день поспіль ловлю твої "жарти" і потім тупі з'їзди з ниx! проблематику ти підіймаєш? та ти клоун недолугий МЗС посилюватиме захист посольств України, - прес-секретар Беца - Цензор.НЕТ 398 в спам!
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Ок! Тепер бачу, що спілкувався з дІбілом! Прощавай!!!
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Та не, просто насрать на крыльце консульства в Одессе... Мэр Одессы гражданин Греции и рф Гена Озопулос (он же Труханов) приберёт...
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Погуглил.
Кацапа, есть, и много. Ну, конечно, если Австрия или Австралия несерьезные страны, то да...
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Казламордый, перечисли 16 стран З.Е., где нет диппредставительств Украины!
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ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЛУЧИТЬ СПИСОК "НЕСЕРЬЁЗНЫХ" СТРАН МИРА МЗС посилюватиме захист посольств України, - прес-секретар Беца - Цензор.НЕТ 1845
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Нужно не посольства защищать,а агентуру иностранную иметь.
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У нас есть такая агентура. "Моль" называется, не слыхал? Лолита и рядом не стояла МЗС посилюватиме захист посольств України, - прес-секретар Беца - Цензор.НЕТ 9087
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"левис", или "левайс" , если вспомнил 70-е? МЗС посилюватиме захист посольств України, - прес-секретар Беца - Цензор.НЕТ 8889
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состав любого посольсовста и есть иностранная агентура....
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А посольство України на Мальдівах є ? Бо якшо є , то там особливо треба охороняти той острів де ступала ноги святого сімейства Порошенків . А якшо нє , нема посольства , то робіть заявку в центр зайнятості : на острів Петра Інкогніто потрібен на роботу посол , кухар , офіціант ,прибиральниця і охоронець . Співбесіду буде проводити голова Українського національного фонду Марина Порошенко.
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Нет, пля, оно должно было в селе Буряки видпочивати...
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Ты хоть знаешь, где это?
Подсказка - от Воронежа далековато...
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ИМЕТЬ МНОГО ЧЕГО НАДО - А ОХРАНА ДОЛЖНА БЫТЬ В ТАКИХ СТРЕМНЫХ СТРАНАХ Вплоть до тяжелой техники
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Беца-Пеца-Песа-Пескова...какие у вас мудреные гаплофамилии..
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Для похудеть у нас созданы все условия.
Зачем платить дважды?
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Естественно, в условиях импортозамещения худеть легко, не так ли?
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Насчет фамилий:
У рептилоидов процветает мимикрия,этим
они пользуются,чтобы войти в доверие.
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17 послов не назначено....Работать МИД будет? В Реале, а не на обещаниях.
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Будет, когда одного из послов отозвёт с территории казламордии... Доходчиво?
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почему-то убрали комментарии о нападении на посольство Украины в Греции.
В Греции есть большая российская община, голова которой - муж Елены Ксантопулос (пророссийской ватницы -журналюшки). Она в 2015-2016 году писала свои опусы против Майдана, что в Майдане приняли участие "всего 2%", и т.д., грязью поливает вместе с психом Богуцкой Президента, и радостно визжала, когда Саак прорывал границу с побитыми пограничниками: "Я вас люблю, украинцы!".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД будет усиливать защиту посольств Украины, - пресс-секретарь Беца
 
 
 
 
 
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