 МИД будет усиливать защиту посольств Украины, - пресс-секретарь Беца

Об этом после попытки нападения на украинское посольство в Афинах заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы понимаем, что за четыре года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств", - подчеркнула она.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 20 января сообщил о попытке нападения на украинское посольство в столице Греции Афинах.

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Спикер МИД добавила, что нападавшие забросали двор дипмиссии коктейлями Молотова, которые не загорелись. Пожарные службы и правоохранители быстро прибыли на место происшествия. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Однако, по ее словам, в результате поджога частные автомобили сотрудников посольства были сильно повреждены и не подлежат ремонту.

Нападавшие, предполагают в МИД, были радикалами под влиянием России, ведь информация о нападении сначала появилась не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах.

Сейчас украинское посольство в Афинах круглосуточно охраняется греческой стороной.

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