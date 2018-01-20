 МИД будет усиливать защиту посольств Украины, - пресс-секретарь Беца

Об этом после попытки нападения на украинское посольство в Афинах заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Мы понимаем, что за четыре года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств", - подчеркнула она.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 20 января сообщил о попытке нападения на украинское посольство в столице Греции Афинах.
Спикер МИД добавила, что нападавшие забросали двор дипмиссии коктейлями Молотова, которые не загорелись. Пожарные службы и правоохранители быстро прибыли на место происшествия. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Однако, по ее словам, в результате поджога частные автомобили сотрудников посольства были сильно повреждены и не подлежат ремонту.
Нападавшие, предполагают в МИД, были радикалами под влиянием России, ведь информация о нападении сначала появилась не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах.
Сейчас украинское посольство в Афинах круглосуточно охраняется греческой стороной.
Кацапа, есть, и много. Ну, конечно, если Австрия или Австралия несерьезные страны, то да...
Подсказка - от Воронежа далековато...
Зачем платить дважды?
У рептилоидов процветает мимикрия,этим
они пользуются,чтобы войти в доверие.
В Греции есть большая российская община, голова которой - муж Елены Ксантопулос (пророссийской ватницы -журналюшки). Она в 2015-2016 году писала свои опусы против Майдана, что в Майдане приняли участие "всего 2%", и т.д., грязью поливает вместе с психом Богуцкой Президента, и радостно визжала, когда Саак прорывал границу с побитыми пограничниками: "Я вас люблю, украинцы!".