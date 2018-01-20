 Красный Крест поможет искать и освобождать из плена украинских бойцов, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, в пятницу, 19 января, во время встречи с главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлимана подчеркнул начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко.

Он подчеркнул важность конструктивного сотрудничества, а также готовность работать вместе с Красным Крестом "в решении таких важных вопросов, как создание зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, а также обеспечение движения через линию соприкосновения, в частности, через КПВВ "Золотое" и через мост вблизи Станицы Луганской".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Минобороны заявляют об усилении вооруженных провокаций боевиков на Донбассе

"Люди, которые сейчас остаются на оккупированных территориях, являются гражданами Украины. Это наши люди, и мы как Вооруженные силы Украины сделаем все возможное, чтобы защитить критически важные для них объекты инфраструктуры. Разрушение таких объектов не только представляет опасность для украинских военных, но и создает угрозу для десятков тысяч людей, оказавшихся на линии соприкосновения", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Представитель Красного Креста заявил, что его организация будет продолжать оказывать помощь в поиске и идентификации украинских военнослужащих, которые были захвачены в плен в ходе боевых действий на востоке Украины, а также в организации их обмена и возврата домой.









