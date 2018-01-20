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 Красный Крест поможет искать и освобождать из плена украинских бойцов, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Вооруженные силы Украины готовы и в дальнейшем плодотворно сотрудничать с Красным Крестом над решением ключевых гуманитарных вопросов на линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, в пятницу, 19 января, во время встречи с главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлимана подчеркнул начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко.

Он подчеркнул важность конструктивного сотрудничества, а также готовность работать вместе с Красным Крестом "в решении таких важных вопросов, как создание зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, а также обеспечение движения через линию соприкосновения, в частности, через КПВВ "Золотое" и через мост вблизи Станицы Луганской".

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"Люди, которые сейчас остаются на оккупированных территориях, являются гражданами Украины. Это наши люди, и мы как Вооруженные силы Украины сделаем все возможное, чтобы защитить критически важные для них объекты инфраструктуры. Разрушение таких объектов не только представляет опасность для украинских военных, но и создает угрозу для десятков тысяч людей, оказавшихся на линии соприкосновения", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Представитель Красного Креста заявил, что его организация будет продолжать оказывать помощь в поиске и идентификации украинских военнослужащих, которые были захвачены в плен в ходе боевых действий на востоке Украины, а также в организации их обмена и возврата домой.

Красный Крест поможет искать и освобождать из плена украинских бойцов, - Минобороны 01
Красный Крест поможет искать и освобождать из плена украинских бойцов, - Минобороны 02
Красный Крест поможет искать и освобождать из плена украинских бойцов, - Минобороны 03
Красный Крест поможет искать и освобождать из плена украинских бойцов, - Минобороны 04
Красный Крест поможет искать и освобождать из плена украинских бойцов, - Минобороны 05

Источник: https://censor.net.ua/n3045595
 
 
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Поможет...... уху! Підмога підійшла! Я б поміняв би всіх полонених на вітю катафалка(муженка)
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Підтримую,хенералів назаренко туди ж.
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Я б не міняв.Цей з гелетеєм і назаренком мають бути страчені в Україні українцями.
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А хто ти такий? Інтернет воїн, який відкосив від АТО?
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Інтернет воїн, який відкосив від АТО. Слава Україні!
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на данный момент , мы , как бы , более чем наполовину уверен , находимся , не на передовой , а , как бы на диване , , , , пью за ваше , коллеги , здоровье , и , успешную Украину , ,
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Все гірше , ніж я думав,якщо головний командувач розраховує на "червоний хрест" для створення "безпечних зон".Цей командувач - точно не воїн.
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Как он может быть воином?Воспитаник совковой школы,20 лет занимающейся разворованием армии и постройкой бань и дачь и будущего своих детей.Вы о чем.Волей не волей пришлось воевать с "братьями".Весь "талант" его ,описан очень хорошо в воспоминаниях наших героев.
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А ти воював? З 42 млн патріотів у вишиванках ледве назбирали 60 тис мобілізованих.
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Ага, а ти воїн)) Слава нації воїнів на заробітках у Польші))
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Муженко Илловайский... Так мило в камуфляже... Прямо как Порошенко с Турчиновым...
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Ну наконец-то заставили Порошенко отдать функции тому,кто эфективнее решает вопросы нахождения и обмена пленными...А то Медведчук только числился "представителем по обмену",а им не занимался.Ни Геращенки не занимались,ни тем более чиновники минобороны..Если бы пленными с самого начала занимался Красный Крест,то их и выжило бы больше и давно все были вернуты...Но Порошенку хотелось "сделать лизачка" Путину,поддакнув впихиванию Медведчука вминский процесс.
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Глядя на седые, беззубые рожи гейропейской толерасни и мужеловенка, можно сказать с уверенностью, что ничего не получиться, пока шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА не возьмет за яйца кремлядьского посыльного - мертведчка.
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оно у медведчука может взять разве что в рот и то, если тот не побрезгует...
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Поздно опомнился начальник, три года войны, надумался, но кто поверит...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКрасный Крест поможет искать и освобождать из плена украинских бойцов, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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