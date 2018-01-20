 Один украинский воин ранен, четверо получили боевые травмы в результате сегодняшних обстрелов, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении враг применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяному, а из 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкино.
Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы.
Сподiваюсь, що поранення та травми не важкi
торговлиперемещении грузов с агрессоромторговым партнёром?
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
https://inforesist.org/novosti-ato-vsu-vzyali-v-plen-boevika-pod-shirokino/