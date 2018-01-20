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 Один украинский воин ранен, четверо получили боевые травмы в результате сегодняшних обстрелов, - штаб АТО

В течение сегодняшнего дня на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российских наемников. В результате вражеских обстрелов пострадало пятеро украинских военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяному, а из 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкино.

Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За прошедшие сутки один украинский воин получил ранение во время проведения инженерных работ. Враг 2 раза нарушил режим тишины, - штаб

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3045592
 
 
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Один украинский воин ранен, четверо получили боевые травмы в результате сегодняшних обстрелов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5977
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Одужання.........
Сподiваюсь, що поранення та травми не важкi
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говорят, что дома и стены помогают, а вы дома, в Украине и пускай стены Вiтчизни защитят вас от беды
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Так вы определитесь уже сегодня были провокации или обстрелы? Дамбас окупирован или деокупирован? Стреляют разейские войска или разейские наемники? Про боевые травмы вообще молчу...
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Неужели не понятно что в обстрелах принимают участие местные подонки на службе у оккупанта. Никакой помощи в ту сторону не должно идти. Потом они проникают через КПП и спокойно разгуливают по Украине непонятно чем занимаются и с кем общаются. Наличие паспорта Украины это не доказывает что он украинец или патриот.
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ГОВНОштаб шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ выдал очередную пёрлу-"боевая травма" Один український воїн поранений, четверо мають бойові травми через сьогоднішні обстріли, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7843 Это как понимать? Типа наш ВОИН при обстреле не правильно лежал в окопе или при разрыве рашистского гранатомета, специально напросился на его осколок????
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Это когда от стрельбы или взрыва в тебя попадает не пуля или осколок, а камень или еще какая-нибудь фигня, и ломает руку или ногу, либо почки отбивает...
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Сам придумал?? Ты часом не член самого гуманного судьи в мире, который отмазывает и отпускает на волю всех сепарастов???
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А как там на счёт торговли перемещении грузов с агрессором торговым партнёром?
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боевую травму "получил" тей мудак хто так пише ...точніше родовую...а військовим бажаю одужання ...
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Что там с предоставленными США контрбатарейными радарами? Так и хранятся на складах?
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В районе Широкино произошел бой украинских военных с диверсионно-разведывательной группой противника, вследствие которого один боевик был взят в плен, а другой сдох.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

https://inforesist.org/novosti-ato-vsu-vzyali-v-plen-boevika-pod-shirokino/
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И так каждый день, но слава Богу, что все живы, выздоровления и силы раненым воинам.
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боевые травмы в результате обстрелов? а че не ушибы?
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Контузия или другие повреждения не связанные с потерей крови считается травмой. А под Широкино кацапов вроде хорошо постреляли.
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Поки в кріслі президента сидітиме хуйло(парашенко) доти триватиме так зване ато
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин ранен, четверо получили боевые травмы в результате сегодняшних обстрелов, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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