 Состояние здоровья Балуха остается тяжелым, медпомощи ему не оказывают, этапировать в ближайшее время не будут, - журналист Наумлюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк.

"Балух находится в Симферопольском СИЗО, в камере для транзитных в колонии-поселения, соответственно, порядка в камере никакого. Состояние здоровья у него остается тяжелым, но медицинской помощи никакой не оказывается. В том числе поэтому адвокат Ольга Динзе, которая посещала Балуха вчера и сегодня, направила жалобу на решение суда по мере пресечения отдельно от жалобы на приговор, которая позже поступит и от защиты, и от него самого", - пишет Наумлюк.

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По словам адвоката, оптимальный вариант для Балуха - домашний арест, но суд решил, что он якобы может попытаться избежать наказания.

"Мера пресечения домашний арест была для него наиболее оптимальным, если говорить об оказании медпомощи, вариантом содержания. Судья вынесла решение о том, что этапировать Балуха в колонию-поселение можно только под конвоем, мотивируя тем, что он якобы может попытаться избежать наказания. При этом, он, ожидая обвинительный приговор, не предпринимал попыток бежать из-под домашнего ареста, и никаких оснований утверждать это нет", - цитирует журналист слова Динзе.

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По второму делу о "дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", статья 321 УК РФ, Балуху в очередной раз перепредъявили обвинение, посняет Антон Наумлюк. "Пока оно не будет рассмотрено, Балуха никуда этапировать не будут. Более того, есть большая вероятность, что и первое дело о "приобретении и хранении взрывчатых веществ" вновь направят для очередного третьего пересмотра. Теперь уже, возможно, в Красноперекопск. В Раздольном судей, которые его еще не судили, не осталось, кроме, кажется, председателя Татьяны Пыркало", - отмечает он.

Напомним, 16 января "Раздольненский районный суд" в Крыму приговорил Балуха к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 000 рублей.

"Прокурор" просил для Владимира Балуха 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, "прокурор" просил изменить для украинского активиста меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

До этого, 1 декабря 2017 года, "суд" изменил украинцу меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, сроком на два месяца.

Как сообщал Цензор.НЕТ, "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находился в СИЗО по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).