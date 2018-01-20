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 Политика Украины, Экономика
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 Гонтарева о деле "Приватбанка": "Лондонский суд уже начал рассмотрение, результаты расследования Kroll готовы. Все идет по плану"

Результаты расследования детективного агентства Kroll лишь подтвердили то, что ранее озвучивал Национальный банк Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинским новостям" рассказала глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, ожидающая с мая 2017 года удовлетворения заявления об отставке.

На вопрос о том, известно ли ей, что сейчас готовится книга о "Приватбанке", Гонтарева рассказала: "Мне поступали предложения по поводу книги. Вопрос в другом. На мой взгляд, до выхода книги произойдет еще немало событий. Вы, наверное, видели недавно результаты расследования Kroll. Поэтому сейчас в истории "Приватбанка" точка еще не поставлена".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Замглавы НБУ Рожкова: Получили заверения от Генпрокурора, что результаты аудита Kroll по "Приватбанку" взяты в работу

Она также отметила, что отчет детективного агентства ее не удивил.

"Они подтвердили все то, что Национальный банк говорил ранее. Национальный банк - не полиция и не прокуратура. Национальный банк готовит отчеты, где говорит о том, что есть недостаточность капитала. Первый раз, когда я говорила публично об этой проблеме, в банке была недостаточность - 146 млрд грн. После национализации EY (Ernst&Young) показал еще 38 млрд грн. Вы понимаете, о каких суммах мы говорим?! Национальный банк может говорить, что кредитный портфель в плохом состоянии, что в капитале есть дыра, что активы были выведены. А вот forensic audit может подтвердить "сколько, куда, когда и сколько"", - рассказала Гонтарева, отметив при этом, что верит в хороший исход этой ситуации для Украины.

"Лондонский суд уже начал рассмотрение, результаты расследования Kroll готовы. Все идет по плану", - сказала глава НБУ.

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Напомним, НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл. 

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В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в расхищении "Приватбанка" выдвинуто подозрение против детективного агентства "Кролл". Замглавы НБУ Екатерина Рожкова расценивает это как "желание вывести из легитимного поля отчет "Кролл" по "Приватбанку". В свою очередь Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на сегодня в ГПУ не было и нет никаких уголовных производств в отношении аудиторской компании Kroll или любых других иностранных аудиторских компаний, которые привлекались Национальным банком Украины для финансовой проверки деятельности "Приватбанка".

В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, 4 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

 4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня

 18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара. 

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

 До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/n3045579
 
 
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Лєрка - я б на твоєму місці, не був таким самовпевненим.. Це ж Лондонський суд, а не Печерський.. Побачимо і почуємо багато чого цікавого - і про тебе також..
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А якщо ні, льоня, то що? Чи ти маєш достовірну інфу. Так предай її в прокуратуру. Памятай, що ховаючи докази, ти робишся співучасником.Так що перш ніж ляпнути язиком, подумай.
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Олесику - не репетуй.. Наберись терпіння й спостерігай за перебігом суду..
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То ти, я так розумію, маєш і вже передав?
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Льоня знает ФСЁ Гонтарева о деле "Приватбанка": "Лондонский суд уже начал рассмотрение, результаты расследования Kroll готовы. Все идет по плану" - Цензор.НЕТ 2563 Вот тока очко у него жим-жим. Это он на цензоре такой борзый,а в жизни ходит под стеночкой и оглядывается...
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Да ладно, прицепились к Днепру. Тут бабло и Лерка-облигация на кону. А завтра Вальцман-Лолита будет отвечать за бабло украденное. Всё впереди. Гонтарева о деле "Приватбанка": "Лондонский суд уже начал рассмотрение, результаты расследования Kroll готовы. Все идет по плану" - Цензор.НЕТ 7445 Гонтарева о деле "Приватбанка": "Лондонский суд уже начал рассмотрение, результаты расследования Kroll готовы. Все идет по плану" - Цензор.НЕТ 832
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абы ты тварь вместе с лолитой не раззявили пасть на "приват"
всё бы было нормально.
ты сука отчитайся за $ по 29 !!!
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не надо путать гроссбух с художественной литературой.
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А тепер всю цю "недостаточность" українці відшкодовують з власної кишені а це не мало не багато 7 млрд. долларів. Саме на цю суму Порошенко та Гонтарева у співпраці з Коломойським. Хай би горів той Приватбанк з усіма його вкладниками. Жодна твереза людина не буде зберігати гроші в банку.
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Хе-хе. Я знав що коли майже всю країну посадили на Приват, то єслі чо все це обвалиться в тар-тарари і тому обрав для себе інший банк. До того ж з Приватом колись мав справу і знаю які шулери там сидять.
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У Привата были конкуренты? Самый приличный банк, за всю историю Украины.
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а ты не пробовал свой борщ процедить?так шоб беня отдельно,гонтарева отдельно,порох отдельно?не?
или ты варишь ассорти? Гонтарева о деле "Приватбанка": "Лондонский суд уже начал рассмотрение, результаты расследования Kroll готовы. Все идет по плану" - Цензор.НЕТ 1095
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Когда сядут? Я шота уже 4 года жду и ты их никак не посадишь Гонтарева о деле "Приватбанка": "Лондонский суд уже начал рассмотрение, результаты расследования Kroll готовы. Все идет по плану" - Цензор.НЕТ 7601
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Да, ладно, сам знаешь, что сядет. Уже не те люди в Украине, что при Кучме. Всему своё время. Гонтарева о деле "Приватбанка": "Лондонский суд уже начал рассмотрение, результаты расследования Kroll готовы. Все идет по плану" - Цензор.НЕТ 1425
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А что будет? Коломойшу прижмут и раскулачат? Если нет, то зачем это надо.
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Группа народных депутатов планирует привлечь американское детективное агентство Kroll для проведения расследования в отношении деятельности Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ.

По словам нардепа Виталия Куприя, из-за резонансных ликвидаций банков и прочих непредсказуемых действий В.Гонтаревой на посту главы НБУ в стране значительно ухудшился как бизнес-климат, так и работа всей банковской системы."Однозначно хорошо что Гонтарева уходит. Мы хотели её отставки ещё в феврале 2015 года. Плохо то, что она задержалась с уходом на два года. Необходимо дать правовую оценку действиям Валерии Гонтаревой, которые фактически довели экономику Украины до состояния стагнации. Массовое уничтожение украинских банков, девальвация гривны, коррупционные схемы - из-за этого экономика нашей страны потеряла 80 млрд гривен" - отметил депутат.По мнению В.Куприя, наши правоохранители по понятным причинам не могут провести непредвзятого расследования.
"Поэтому Депутатский контроль инициирует проведение независимого расследования агентством Kroll, которое смогло бы предъявить общественности задокументированные факты злоупотребления должностными полномочиями госпожи Гонтаревой",
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Чуток попозже и его прищучат за хвост жидовский.
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и шо?кролл прищучило беню...какая неожиданность Гонтарева о деле "Приватбанка": "Лондонский суд уже начал рассмотрение, результаты расследования Kroll готовы. Все идет по плану" - Цензор.НЕТ 8935
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Эта тварь лупоглазая не хочет рассказать за что ночью отжали у бени банк
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Ну бЕню как то не жалко , как его кличка - 2 бакса и удавится )))
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Это от того он деньги тратил на войну и платить за сепаров предлагал？
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Цикаво! А когда-то будут готовы результаты расследования Kroll по НБУ? Или за это ещё никто не забошлял? Это не значит, что по Привату мне не интересно, просто думаю, что по НБУ цифры будут ещё эффектнее!!!
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"Группа народных депутатов планирует привлечь американское детективное агентство Kroll для проведения расследования в отношении деятельности Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ."

Такое уже слышал.
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тема офшорів на Приваті далеко не закінчується , Гонтарева ходяча енциклопедія - ось кого потрібно англійчанам розпочинать . Да не забудьте про оновника риг , бувшого міністра акордонних справ та голови НБУ - агента Лоліти
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Заявилась, млять, борец с коррупцией в банковской сфере! А оседлать коррупцию она может не хуже президента!
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Долар по 29. Все йде по плану, Якийсь хреновенький план, по ходу.
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кому как. Кому-то и на Мальдивы хватает слетать.
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Правильные пацаны правильные бабосы правильно зажуковали. А для челяди в Лондоне заказали очередное Маппет-шоу. Гонтарева - вылитая мисс Пигги.
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Значит следующий злочинный генпрокурор будет возвращать украденные гроши окружением нынешней злочинной влады. Скорее всего суммы будут больше в разы. Круговорот бобла в природе.
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Хороший план бакс по 29 и это не предел.Беня выкрутится,а приват завалится в любом случае,там уже зашли талантливые рюбьята из команды поглащателей гос средств)))Впереди много "интересного".
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Читаю все эти новости и прекрасно понимаю: где замешаны большие деньги - никто (вообще никто) посажен не будет. Будет шумиха, одеяла в суде, внезапные смертельные болезни, но не будет одного - результата. Никого не посадят, а если и посадят, то под домашний арест с правом не носить браслет вообще и находиться где хочешь (как Насиров, Розенблат и иже с ними).
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обидно за страну! но и я сталкивался с борцунами за справедливость, которые ничего не превнеся в копилку страны или пользы людям , усиленно критикуют пытающихся хоть что то полезное делать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГонтарева о деле "Приватбанка": "Лондонский суд уже начал рассмотрение, результаты расследования Kroll готовы. Все идет по плану"
 
 
 
 
 
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