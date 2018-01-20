 В Минобороны заявляют об усилении вооруженных провокаций боевиков на Донбассе

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута заявил об усилении вооруженных провокаций оккупантов на Донбассе. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Вражеские провокации в этот день не прекращались. Они даже несколько усилились. Противник продолжал обстрелы позиций украинских защитников. Основой этой огневой мощи стали минометы, в частности, запрещенные Минскими соглашениями системы калибра 120-мм", - заявил он.

Таким образом, по убеждению Прауты, оккупанты особенно показательно и откровенно демонстрируют пренебрежение какими-либо договоренностями.

"Захватчик пытался нанести подразделениям нашей армии максимально возможные потери и убытки, поскольку его огневая активность была исключительно прицельной. Благодаря успешным контрмерам украинская армия и далее полностью контролирует ситуацию в районе боевых действий", - добавил спикер Минобороны по вопросам АТО.

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По его словам, на Луганском направлении российско-оккупационные войска произвели 3 обстрела украинских позиций, сконцентрировав свою активность преимущественно на Светлодарской дуге.

"Несмотря на незначительное количество обстрелов, это были коварные и варварские действия преступников, которые не соблюдают ни закон, ни принципы гуманизма во время военного конфликта", - подчеркнул Праута. Он отметил, что в начале суток боевики почти час использовали против защитников Луганского 82-мм минометы, выпустив 20 снарядов.

"После короткой провокации из стрелкового оружия утром против защитников Станицы Луганской, боевики вечером снова активизировались вокруг Луганского. Тишину здесь нарушали очереди вражеских крупнокалиберных пулеметов и взрывы 82-мм мин, которых было зафиксировано 8", - рассказал Праута.

Также он сообщил, что на Донецком направлении российско-оккупационные силы нарушали режим тишины 4 раза. Он отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины в этот день лишь один раз вынуждены были адекватно и эффективно отвечать врагу, несмотря на непосредственную угрозу жизни и здоровью военнослужащих.