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Все про:Минобороны (5010) Донбасс (15248) боевые действия (976) Антитеррористическая операция (15404)

 В Минобороны заявляют об усилении вооруженных провокаций боевиков на Донбассе

На Луганском направлении российско-оккупационные войска произвели 3 обстрела украинских позиций, сконцентрировав свою активность преимущественно на Светлодарской дуге.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута заявил об усилении вооруженных провокаций оккупантов на Донбассе. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Вражеские провокации в этот день не прекращались. Они даже несколько усилились. Противник продолжал обстрелы позиций украинских защитников. Основой этой огневой мощи стали минометы, в частности, запрещенные Минскими соглашениями системы калибра 120-мм", - заявил он.

Таким образом, по убеждению Прауты, оккупанты особенно показательно и откровенно демонстрируют пренебрежение какими-либо договоренностями.

"Захватчик пытался нанести подразделениям нашей армии максимально возможные потери и убытки, поскольку его огневая активность была исключительно прицельной. Благодаря успешным контрмерам украинская армия и далее полностью контролирует ситуацию в районе боевых действий", - добавил спикер Минобороны по вопросам АТО.

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По его словам, на Луганском направлении российско-оккупационные войска произвели 3 обстрела украинских позиций, сконцентрировав свою активность преимущественно на Светлодарской дуге.

"Несмотря на незначительное количество обстрелов, это были коварные и варварские действия преступников, которые не соблюдают ни закон, ни принципы гуманизма во время военного конфликта", - подчеркнул Праута. Он отметил, что в начале суток боевики почти час использовали против защитников Луганского 82-мм минометы, выпустив 20 снарядов.

"После короткой провокации из стрелкового оружия утром против защитников Станицы Луганской, боевики вечером снова активизировались вокруг Луганского. Тишину здесь нарушали очереди вражеских крупнокалиберных пулеметов и взрывы 82-мм мин, которых было зафиксировано 8", - рассказал Праута.

Также он сообщил, что на Донецком направлении российско-оккупационные силы нарушали режим тишины 4 раза. Он отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины в этот день лишь один раз вынуждены были адекватно и эффективно отвечать врагу, несмотря на непосредственную угрозу жизни и здоровью военнослужащих. 

Источник: https://censor.net.ua/n3045578
 
 
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Срочно Лоліту на табуретку
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Це добре, але деяким все рівно аби зрада😵
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Ну раз Басурин сказал, значит правда, имнетсмыславрать. Верно я говорю? И да это несомненная заслуга Петра Алексеича, нашего солнцеликого, мироносного.
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Так і знав, що ви є відомим канадійським порохоботом😸
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Дурик бусурман забыл добавить, что после дачи показаний ушлепок будет ликвидирован
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Піде на обмін, а потім його вб'ють свої😀
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А скажуть, що його СБУ вибухівкою нагодувало...
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Нічого нового в статті. Бо росія не припинялася там нас обстрілювати.
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Ерунда, не может быть, враки. пэтька говорит, что все решает путем диалога. Если бы стреляли, то он бы ни за что бы не просрал пол ляма на мальдивах, та он бы даже не полетел бы туда.
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Та ладнА! Он же как пэтриотичнА поступил: даже не отпустил воздушное такси с Мальдив, а то вдруг срочно на винничину надо будет вернуться за родичами!!! В Минобороны заявляют об усилении вооруженных провокаций боевиков на Донбассе - Цензор.НЕТ 5405
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Да, шо не говори, а диабетик маладец, о людях думает. О своих.
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Юлька своих бросила, даже не пришла голосовать за Закон...
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Бо це фенікс, весь час горить і відновлюється із попелу👹
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А может уже пора поддаваться на провокации и отвечать?
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Усиление у них , вот у нас в Счастье усиление, поривозили в помощь молодых дураков которые даже оружие еще в руках не держали. Вон буквально вчера один дятел нашему в ногу выстрелил при разборке автомата. Теперь лижит в больничке, ждёт пока синяки сойдут.
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Ось яке у вас донбабвійське щастя😬
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Все. Настав долгожданный мир. В Раде сказали, шо стрельбы больше нет. Речь идет о безгильзовом перемещении боеприпасов через линию разграничения. Для реактивных - "самовывоз".
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Так все-таки, боевики или российские войска? Кажется генштаб грубо нарушает свежепринятый закон о деокупации. В законе прямо сказанно про оккупацию россией ОРДЛО, следовательно , никаких "боевиков" там быть не может, а есть российские войска.
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Сегодня день благотворительности. Тебе на презервативы.
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Кто-то помнит границу в Луганске? Мы там сука две недели держали оборону. Одна сушка блядь на 20 минут прелетела передать нам привет. И все блядь...
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да ладно - зато сейчас у тебя хороший окоп и блиндаж...
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"Это были коварные и варварские действия преступников, которые не соблюдают ни закон, ни принципы гуманизма во время военного конфликта"

Новый спикер АТО поет,как соловей, не то, что косноязычный Лысенко-Чебурашка. К людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше. Где гуманизьм? В то время, как космические корабли...
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В Украине спрогнозировали возможность масштабного бунта на оккупированном Донбассе
Сьогодні о 22:07•Апостроф
На данный момент на оккупированном Донбассе практически нет возможности для массовых протестов против террористов. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал известный журналист и блогер Денис Казанский. "Эти возможности прошли весной 2014 года. Тогда нужно было выходить на улицы и говорить, что Донбасс не согласен с этими мошенниками, что Донбасс хочет оставаться в составе Украины. Вот если бы тогда вышли сотни тысяч людей и сказали, что Донбасс - это Украина, то ничего этого не было бы. Сейчас уже невозможно так сделать, сколько бы людей ни вышло. Им и не дадут выйти, разве что какая-то стихия обрушится, но мне сложно себе это представить. Ведь даже малейший протест кто-то должен организовать", - отметил журналист. По словам Казанского, в ОРДЛО террористы тщательно уничтожают всех возможных организаторов протестов. "А любой такой организатор моментально обвиняется в том, что является "пособником фашистов". Потом его либо убивают, либо просто пытают и отправляют куда-то в подвал и держат в заключении. Вот и все. Классический тоталитарный режим, Северная Корея в миниатюре - в виде непризнанного псевдогосударственного образования", - рассказал Казанский. Подробнее читайте в материале "Апострофа": Ситуация на Донбассе кошмарная, все идет к одному варианту - Денис Казанский.
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Вернее невозможность. Так в чем перемога? Или это зрада?
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