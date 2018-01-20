Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП.

"Два из них произошли в Одесской области, по одному - в Донецкой, Запорожской и Киевской областях. В двух преступлениях объектами посягательства стали члены семьи. В Одессе погибли два человека, один из погибших - офицер полиции. Все факты изучают следователи", - говорится в сообщении.

Так, в Запорожской области 45-летний мужчина убил свою жену и покончил жизнь самоубийством. Подобный случай произошел в Киевской области. Во время ссоры после распития спиртных напитков 34-летний мужчина ударил 29-летнюю сожительницу. Защищаясь, женщина схватила кухонный нож и ударила им сожителя. Он умер по дороге в больницу.

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В Донецкой области был найден труп мужчины. Как выяснилось, неизвестный нанес 31-летнему жителю Славянска ножевые ранения. Пострадавший скончался от полученных травм. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого - 21-летнего местного жителя.

В Одессе в больницу был доставлен 31-летний местный житель с проникающим ножевым ранением. Предварительно удалось выяснить, что пострадавший получил ранения возле бара, где перед этим употреблял спиртные напитки. Полиция подозревает 25-летнего молодого человека.

"Пятое убийство тоже имело место в Одессе. В ходе попытки задержать 57-летнего мужчину, который находился в розыске, тот открыл стрельбу из автоматического оружия. В результате огнестрельные ранения получили трое полицейских. Перед этим злоумышленник застрелил мужчину, находящегося с ним в помещении. При задержании нападавшего полицейские обезвредили его. Позже в больнице от полученных ранений скончался 27-летний участковый офицер полиции Сергей Пригарин", - добавили в Нацполиции.

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По указанным фактам открыты уголовные производства по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.