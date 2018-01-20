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Все про:Нацполиция (6738) раскрытие (6) убийство (4723)

 Раскрыты все 5 убийств, совершенные за прошлые сутки в Украине, - Нацполиция

В Национальной полиции заявили о раскрытии всех пяти убийств, которые были совершены за прошлые сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП. 

"Два из них произошли в Одесской области, по одному - в Донецкой, Запорожской и Киевской областях. В двух преступлениях объектами посягательства стали члены семьи. В Одессе погибли два человека, один из погибших - офицер полиции. Все факты изучают следователи", - говорится в сообщении. 

Так, в Запорожской области 45-летний мужчина убил свою жену и покончил жизнь самоубийством. Подобный случай произошел в Киевской области. Во время ссоры после распития спиртных напитков 34-летний мужчина ударил 29-летнюю сожительницу. Защищаясь, женщина схватила кухонный нож и ударила им сожителя. Он умер по дороге в больницу. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Жестокое убийство охранника стройплощадки в Одессе: задержаны трое злоумышленников, все они - члены одной семьи, - Нацполиция. ВИДЕО

В Донецкой области был найден труп мужчины. Как выяснилось, неизвестный нанес 31-летнему жителю Славянска ножевые ранения. Пострадавший скончался от полученных травм. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого - 21-летнего местного жителя. 

В Одессе в больницу был доставлен 31-летний местный житель с проникающим ножевым ранением. Предварительно удалось выяснить, что пострадавший получил ранения возле бара, где перед этим употреблял спиртные напитки. Полиция подозревает 25-летнего молодого человека. 

"Пятое убийство тоже имело место в Одессе. В ходе попытки задержать 57-летнего мужчину, который находился в розыске, тот открыл стрельбу из автоматического оружия. В результате огнестрельные ранения получили трое полицейских. Перед этим злоумышленник застрелил мужчину, находящегося с ним в помещении. При задержании нападавшего полицейские обезвредили его. Позже в больнице от полученных ранений скончался 27-летний участковый офицер полиции Сергей Пригарин", - добавили в Нацполиции. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Опубликовано фото убитого стрелка в Одессе. ФОТО 18+

По указанным фактам открыты уголовные производства по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3045576
 
 
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То есть вчерашняя перестрелка пойдет в статистику "раскрываемости" убийств, вся суть.
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взяли всех кто позвонил и сообщил о происшедшем!??
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Наверное авакян с командировки на Лас-Пальмас вернулся!
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Два подозреваемых уже приравнены к убийцам! И две бытовухи, где никто не пытался даже скрыться.
Лихо мусора статистику на уши вешают!
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В Одессе уже не впервой убивают полицейских при задержании....Там хоть елементарная подготовка сотрудников проводится...или там работают все по блату и им не до подготовки?
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Всім ордена!
А хіба це не є їхній прямий обов"язок? Але чомусь подається як надзвичайне досягнення.
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Де ти бачиш надзвичайне досягнення? Це звичайний звіт про виконану роботу за добу.
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Поліцаї передімною не звітують. Звертайся до них.
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а тем временем зорян и шкиряк готовят сообщения о завтрашних преступлениях. Антонина о раскрытиях.
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Сколько ещё пенсионеров назначены преступниками?
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А шо там по Хараберюшу, Шаповалу, Махаури, Окуевой? Мы ж помним все бла-бла-бла про "на особом контроле", "дело чести", "не забудем-не простим". Шо притих чудесным образом уцелевший хряк Антоха? Из-за синей горы понагнало другие дела?(с)
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Коли вбивства розкриті , можна про це голосно заявити , а коли висяк , то змовчати .
Шо, кожен день тут на цензорі , поліція звітує ? Да хрєн там , це після розборів польотів за двух загиблих поліціянтів мусять показати шо працуют прохфесіонали ,шо реформа пройшла успішно. .
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После вчерашнего косяка решили сгладить шероховатости статистикой))))
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А справа Ноздровської поки не розкрита і вже є зовсім нова версія із слідом 6 людей. Пам'ятаю як тут горячі голови пропонували вбивати, бо винних вони призначили.
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и один перед одним хвалились раскрытием и поздравляли друг друга..
(я даже подумал что сейчас же начнут звания присваивать и ордена раздавать - такая была эйфория от успеха, оказавшаяся потом просто... выхлопом (пардон))
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Вони не тільки ордени роздавали, але ображали опонентів. А тепер мовчать і роблять вигляд, що нічого не було.
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1. Это их работа. Если каждый будет на своих обязанностях пиарится, то это дурдом.
2. Пиар на делах, где и булки не надо было напрягать - гнилой с душком.
3. А полиция уверена, что число убийств именно 5? Может их больше, но еще не нашли. Или как наши чинуши любят - поиграли со статистикой. Или заявления на этот день не принимали. Или в несчастный случай записали.
Просто доверия нет к чинушам. Забрехались.
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НЕ все так погано, поліція працює, і не треба посипати голову попелом. Дістали вже всі ці зрадофіли і корисні ідіоти. Про країну подумайту, якщо є мізки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаскрыты все 5 убийств, совершенные за прошлые сутки в Украине, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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