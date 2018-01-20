Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП.
"Два из них произошли в Одесской области, по одному - в Донецкой, Запорожской и Киевской областях. В двух преступлениях объектами посягательства стали члены семьи. В Одессе погибли два человека, один из погибших - офицер полиции. Все факты изучают следователи", - говорится в сообщении.
Так, в Запорожской области 45-летний мужчина убил свою жену и покончил жизнь самоубийством. Подобный случай произошел в Киевской области. Во время ссоры после распития спиртных напитков 34-летний мужчина ударил 29-летнюю сожительницу. Защищаясь, женщина схватила кухонный нож и ударила им сожителя. Он умер по дороге в больницу.
В Донецкой области был найден труп мужчины. Как выяснилось, неизвестный нанес 31-летнему жителю Славянска ножевые ранения. Пострадавший скончался от полученных травм. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого - 21-летнего местного жителя.
В Одессе в больницу был доставлен 31-летний местный житель с проникающим ножевым ранением. Предварительно удалось выяснить, что пострадавший получил ранения возле бара, где перед этим употреблял спиртные напитки. Полиция подозревает 25-летнего молодого человека.
"Пятое убийство тоже имело место в Одессе. В ходе попытки задержать 57-летнего мужчину, который находился в розыске, тот открыл стрельбу из автоматического оружия. В результате огнестрельные ранения получили трое полицейских. Перед этим злоумышленник застрелил мужчину, находящегося с ним в помещении. При задержании нападавшего полицейские обезвредили его. Позже в больнице от полученных ранений скончался 27-летний участковый офицер полиции Сергей Пригарин", - добавили в Нацполиции.
По указанным фактам открыты уголовные производства по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Лихо мусора статистику на уши вешают!
А хіба це не є їхній прямий обов"язок? Але чомусь подається як надзвичайне досягнення.
Шо, кожен день тут на цензорі , поліція звітує ? Да хрєн там , це після розборів польотів за двух загиблих поліціянтів мусять показати шо працуют прохфесіонали ,шо реформа пройшла успішно. .
(я даже подумал что сейчас же начнут звания присваивать и ордена раздавать - такая была эйфория от успеха, оказавшаяся потом просто... выхлопом (пардон))
2. Пиар на делах, где и булки не надо было напрягать - гнилой с душком.
3. А полиция уверена, что число убийств именно 5? Может их больше, но еще не нашли. Или как наши чинуши любят - поиграли со статистикой. Или заявления на этот день не принимали. Или в несчастный случай записали.
Просто доверия нет к чинушам. Забрехались.