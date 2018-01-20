 Украина призывает ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, по информации ведомства, критическая ситуация вокруг Ханского дворца в Бахчисарае стала главной темой специального заседания Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, которое состоялось в Министерстве иностранных дел 19 января.
Участники заседания констатировали, что ситуация в области культуры на территории аннексированного Крыма вызывает "глубокую обеспокоенность и возмущение действиями российских оккупационных властей, которые фактически проводят массовое, хорошо спланированное наступление на уникальный мультикультурализм на Крымском полуострове".
"О таких агрессивные действия ярко свидетельствуют так называемые "реставрационные работы" на территории памятника национального значения Украины, неотъемлемой части культурного наследия крымскотатарского народа – Ханского дворца в Бахчисарае, что представляют реальную угрозу уничтожения исторической и культурной ценности этого памятника, включенной в Предварительный список для внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2003 году", – сказано в сообщении.
вони можуть підтримати грошима, та дипломатично тиснути на уряди
(на 32 секунде особо приятный момент - шведское ядро делает КРОВЬКИШКИРАСП*ДОРАСИЛО нескольким кацапам )
може в тому і полягала поміч Одіна з Тором?
Хоча Одiн й Тор - не тi боги, яким притаманна миролюбнiсть та толерастiя ))))
Ех, треба було Карловi XII тодi розх*ярить Петруху...