 Украина призывает ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, по информации ведомства, критическая ситуация вокруг Ханского дворца в Бахчисарае стала главной темой специального заседания Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, которое состоялось в Министерстве иностранных дел 19 января.

Участники заседания констатировали, что ситуация в области культуры на территории аннексированного Крыма вызывает "глубокую обеспокоенность и возмущение действиями российских оккупационных властей, которые фактически проводят массовое, хорошо спланированное наступление на уникальный мультикультурализм на Крымском полуострове".

"О таких агрессивные действия ярко свидетельствуют так называемые "реставрационные работы" на территории памятника национального значения Украины, неотъемлемой части культурного наследия крымскотатарского народа – Ханского дворца в Бахчисарае, что представляют реальную угрозу уничтожения исторической и культурной ценности этого памятника, включенной в Предварительный список для внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2003 году", – сказано в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Подробности нападения на посольство Украины в Греции: подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения, - МИД