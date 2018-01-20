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 Украина призывает ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае, - МИД

Украина призывает ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца, который находится в аннексированном Бахчисарае, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, по информации ведомства, критическая ситуация вокруг Ханского дворца в Бахчисарае стала главной темой специального заседания Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, которое состоялось в Министерстве иностранных дел 19 января.

Участники заседания констатировали, что ситуация в области культуры на территории аннексированного Крыма вызывает "глубокую обеспокоенность и возмущение действиями российских оккупационных властей, которые фактически проводят массовое, хорошо спланированное наступление на уникальный мультикультурализм на Крымском полуострове".

"О таких агрессивные действия ярко свидетельствуют так называемые "реставрационные работы" на территории памятника национального значения Украины, неотъемлемой части культурного наследия крымскотатарского народа – Ханского дворца в Бахчисарае, что представляют реальную угрозу уничтожения исторической и культурной ценности этого памятника, включенной в Предварительный список для внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2003 году", – сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045568
 
 
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ЮНЕСКО как ОБСЕ и ООН ничего не могут . Они,иногда ( когда для них безопасно ) наблюдают.
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они успешно могут подлизывать только всяким диктаторским режимам типа рашки и гневно клеймить сионистский режим израиля за что в конце концов израиль послал этих уродов нахуй,и вышел пока что из юнеско вслед за сша!
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Если ситуация с Донбассом и Крымом в ближайшее время не разрешится , то Украина пойдёт по пути Израиля . Всё к этому идёт .
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а шо вони мають могти? це що - військова організація?
вони можуть підтримати грошима, та дипломатично тиснути на уряди
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, не все ,,, , могут выразить озабоченность , , вам / нам / Украине этого мало ?
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Знищують не лише Ханський Палац, але і весь Крим.
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Крым уничтожила автономия . Это было основной ошибкой крымского султаната . А когда отжали Крым , они опомнились , но поздно . Позорный шлагбаум при въезде в Крым помните ?
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Историческая поправка: Крым был ханством. Султанат - это Османская империя (Турция), автономным вассалом которой было Крымское ханство.
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Согласен. Просто внёс поправку как человек, интересующийся историей и потому предпочитающий правильные формулировки ))
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Не автономія винна у знищені Криму. Просто українська влада роками там все віддавала бандюкам. А колись шлагбаум був і при СРСР, хоч про останні роки не можу про це казати. Для поїзда шлагбаума не було😯
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Катало́ния - автономное сообщество (кат. Comunitat Autònoma) Испании, расположенное на северо-востоке Пиренейского полуострова, между средиземноморским побережьем и Пиренеями. Пишет wikipedia . Делайте выводы .
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Мені відомо де Каталонії, но з Кримом це не порівнюється. Винна сама українська влада, якщо пом'ятаєте 90-ті в Криму.
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Перереставрируют в казармы? В ХаМский Дворец? Они же Орки - это и так понятно было! Что они ещё могли делать на непотопляемом авианосце "Крым"? Или крысчане не понимали, что их ждёт на этом корабле, когда ликовали за Йхуло? А ЮНЕСКа скорее всего сейчас выразит очень глубокую обеспокоенность!
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Смотрю вот этот клип и думаю: почему 8 июля 1709 года Один и Тор не помогли солдатам Норда задавить московитов...
(на 32 секунде особо приятный момент - шведское ядро делает КРОВЬКИШКИРАСП*ДОРАСИЛО нескольким кацапам Украина призывает ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае, - МИД - Цензор.НЕТ 5926 )
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шведи після цього зробилися однією з наймиролюбніших націй та побудували не аби яке цивілізоване і заможне суспільство
може в тому і полягала поміч Одіна з Тором?
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Хто може знати мiстичнi шляхи...
Хоча Одiн й Тор - не тi боги, яким притаманна миролюбнiсть та толерастiя ))))

Ех, треба було Карловi XII тодi розх*ярить Петруху...
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Мацкварики намагатимуться знищити ознаки кримськотатарської державності та культури на півострові, як це вони всюди роблять
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Про уничтожаемый исторический центр Киева, не забудьте напомнить Юнеско...
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На месте Ханского дврца в крыму, уникальной ценности человечества , рюсские построят памятник своему вождю.Из железобетона и силикатного кирпича.Ну и , естессно , отмоют на этом кучу бабла.
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Вата заявляет что его просто реконструируют
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина призывает ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае, - МИД
 
 
 
 
 
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